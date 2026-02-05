ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Deli Dumrul misali önlerine çıkandan haraç aldılar!

Yakalandıklarında ise yargıyı tehdit ettiler.

Hukuku böyle sindireceklerini sanıyorlar!

Bir Allah'ın kulu çıkıp da "Zeydan Efendi, 13 yıl önce ayakkabın delik, icralarla boğuşan, çocuğuna vereceğin 100 lirası olmayan bir adamdın. Ne oldu da ülkenin en zenginlerinden biri oldun?" diye sormadı!

Rüşvetten 6 aydır kodeste olan bu adam hangi yüzle konuşabiliyor?

Uyanık, hâkimi şu laflarla da cambaza baktırmak istiyor.

"Ben başkan olduğumda borç, gelirin 4 katıydı. Bugün belediyenin geliri, borcunun 4 katı!"

Bay Zeydan, sana gelir-gideri sormadılar, sen rüşveti anlat!

Bir de "Başkanın ihale verme ve alma rolü yok!" demiş.

Çocuk mu kandırıyorsun Bay Zeydan?

Senin onayın olmayan bir ihale göstersene...

***

Zeydan, araç kiralama üzerinden epey iş bitirdi.GÖK ER şirketi cenaze aracından arazöze, küçük pikap gibi araçları belediyeye kiralar, her yıl milyarlarca kiraya konar.Kiralamaya ödenen bu paralarla araçları satın alma imkânı varken neden kiralanır?Galiba işin püf noktası burada.Belediyeyi soyan reklamcıların davası devam ediyor.Ayrıca belediye konser, reklam, fuar organizasyonu ve festival kılıfıyla da yağmalanıyor.Bu işleri yapan şirketler de belli...in çocukları Süleyman ve Serhat'ın sahibi olduğuCem Oğulhan'ın, Levent Kasar'ınveşirketleri...Bu şirketler Zeydan'ın başkanı yapmayı hayal ettiği oğlu Mert Karalar ile kanka.Gerisini anlayın siz de...

***

Belediyeyi soyanda Mert Karalar'ın reklamcı yakınlarıdır.Ecrimisil işi Ekrem'in başını yedi ama bunlara dokunmadı. Adana yazın sivrisinekten yaşanamaz hâle gelir.Başkan bu meseleyi de rant olarak görür ve her yıl 100 milyon liranın üzerindeki parayı ilaçlama ayağına hortumlatır.Olan yaşlısıyla genciyle Adana halkına olur...Karalar'ın ilaçlama ihalelerine bakın neler göreceksiniz... Aziz İhsan Aktaş 'ı başa bela eden de Zeydan'dır.Gömüldüğü iddia edilen binlerce çöp konteyner işini ona yaptırdı.Ve asıl voliyi de buradan vurdular.Topal İhsan'ın Adana'daki taşeronları da önemli.Ve Karalar'ın 200 milyon liralık villa komşusu Sedat Gül.Gül'ün şirketinin adı Altınkoza İnşaat.Bu şirketin kesmediği fatura yok!..MASAK herhâlde bunları takip ediyordur ve gereğini yapacaktır.

***

Sedat Gül, İlyas Tuncel isimli müteahhitle birlikte iş görüyor.Gül eski CHP meclis üyesiydi, Mimarlar Odası Adana Şube Başkanlığı da yaptı.Şimdi ise belediyeye milyonluk yedek parça faturaları kesiyor.Sedat Gül'ün ayrıca, Zeydan ve çocuklarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde inşaat işi yaptığı iddiası da önemli!Savcılar, Adana Belediyesi'nin doğrudan temin kılıflı tüm dosyalarına bakarsa soygunun büyüklüğünü ortaya çıkarır.Belediyedefilminin çok ötesinde işler oluyor.Tezgâhı Genel Sekreter Vekili Türkan Eşli kurar.Satın alma, ihale, kamulaştırma, istimlak, mali işler yukarıdan aşağıya Türkan Eşli'nin talimatıyla gerçekleşir.Eşli ise iki kişiden talimat alır...Biri eski başkan Zeydan Karalar, diğeri de onun oğludur.