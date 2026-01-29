ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Zeydan Karalar için Adana'da "dev!" bir miting yapılmadı! Oğlu Silivri'de "Seninle döneceğiz" yazılı büyük bir afiş astı.

Adana mitingini abartmışlar, gelenler 1500 civarındaydı.

Adanalı geleceğini çalan biri için adım atmaz!

İcralık iken 4 fabrikası olan biri için de kılını kıpırdatmaz!

Seyhan'da aldığı rüşvet yüzünden tutuklu.

Seyhan'da rüşvete alışan biri büyükşehirde durur mu?

Herif cezaevine şiir okuduğu için girmedi ki...

Alışan kudurmuş gibi devam eder...

CHP'nin slogancı vekilleri, Zeydan'ı aklama peşinde.

En komik olanı da "Adana gibi Başkan" sloganıydı.

"200 gündür Adana kan ağlıyormuş" falan filan!

Sahi Adana kan mı ağlıyor?

2.5 milyonluk kentte mitinge katılanlara bakın anlarsınız.

Dedikleri gibi olsaydı mitingi taş binada değil Uğur Mumcu'da yaparlardı, abartmayın!

Partinin binlerce kayıtlı üyesi var, onlar mitinge gelmedi!

Belediyenin 10 bin çalışanı var, onlar da gelmedi.

Zorla getirtilenlerin sayısı 2 bini bulmaz!

Halk 6 yıldır belediyeyi hortumlayan birinden kurtuldu. Mitingde Oya Tekin'in ve Kadir Aydar'ın ailelerine söz verilmedi.

Mitingde coşan Burhanettin Bulut'a gelince...

Onun için millet "Hangi yüzle konuştu!" dedi...

1 milyon dolar rüşveti alan o değil sanki.

***

KARALAR-ALTIOK



Sarıçam'daki verimli topraklar rant yüzünden betona boğuldu.

Bu gidişle ekilecek bir metrekare yer bile kalmayacak!

Adana Belediye Meclisi, Cumhur İttifakı'nın reddettiği Karaömerli Mahallesi'ndeki 30 dönümlük araziyi imara açtı. İmara açılan yer, sayfiye yeri gibi bir yer.

Bir yanda baraj gölü, diğer yanda çam ormanları.

Burası S.S. Doktorlar Gayrimenkul'e satıldı.

CHP'liler rantı çok seviyor...

Mert Karalar'ın adamı Özgür Altıok tezgâhın başında.

Cumhur İttifakı ranta itiraz etti.

Özgür Altıok, itirazı 20'ye karşı 18 oyla reddettirdi.

Ama Cumhur İttifakı işin peşini bırakmıyor.

Tezgâhı yargıya taşıyacak!

***

CAFER ESENDEMİR



Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin çeyrek asırdır başında olan Cafer Esendemir, usulsüzlüklerini yazmamdan rahatsızlık duydu.

Hafta sonu yapılacak seçimde oy kullanacak üyelere, bana gönderdiği abuk sabuk palavralarla dolu mesajı yollamış.

"Cemiyete siyaseti sokmadım" demiş...

CHP'den milletvekili adayı olmuş, daha ne olacaktı.

Özgür Özel gibi yalanlarla SABAH'ı hedef almış!

Bir babanın çocuğuna iş bulması anormal değil.

Keşke işsiz gazeteciler için de iş baksaydın Cafer.

Yanlışlarını yazınca kudurma...

FETÖ'cü Aytekin Gezici yüzünden beni kınamasını "bilinmiyordu" diyerek geçiştirmeye de kalkma.

Dünyanın bildiğini sen bilmiyordun öyle mi?

Ya FETÖ'nün yayın organları için yaptığın eylemler...

İnkârı bırak Cafer...

ÇGC saygın cemiyetlerden biridir.

Bu saygın cemiyeti "başkan yardımcılığı" unvanı için TGF'ye peşkeş çektin be!

Eskişehirli Karaca'ya cemiyeti esir ettin esir!

Esendemir'in Azerbaycan maceraları da akçeli işleri de radarımızda... İnşallah yeni yönetim kazanır da cemiyet esaretten kurtulur!