ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Eski başkan Zeydan Karalar rüşvetten hapiste!

Parayı kapan bir eski Sayıştay üyesinin de Zeydan Efendi'nin "edimin ifasına fesat karıştırmadığı, belgede sahtecilik yapmadığı, kamu kurum ve kuruluşları aleyhine dolandırıcılık suçu oluşturmadığı" şeklindeki raporunu dosyaya koyduğunu öğrendik..

Dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı durumları yani.

Oysa daha Büyükşehir ile dört fabrika defteri açılmadı ki...

Bundan mı cesaret aldılar bilemedim; çünkü belediyede soygun organize bir şekilde devam ediyor.

Bu deli cesareti onlara gözleri karartan para verdiği belli.

Adamlar yiye yiye doymadı gitti be!

Belediyeyi soymaktan utanmıyor musunuz lan!

Zeydan Karalar'ın en sevdiği işti otobüs tamiri.

TEMSA üzerinden de milyonları vurdu.

Şimdi eski otobüslerin bakımı tezgâhıyla vurgun peşindeler!

Karalar 6 yıl boyunca otobüs tamir işini Yusuf Yadoğlu'nun Beydağ, Hanzade ve YST firmalarına verdi.

Ortada 8 milyar liralık bir soygun var.

Bu para Adana'yı ihya ederdi.

Ama Yusuflara gitti maalesef.

Zeydan Efendi kapkara bir adam...

Reis'in yaptığı hizmeti halka göstermemek için belediye otobüslerini aylarca "15 Temmuz Köprüsü"nden geçirmedi...

Yolu uzatarak hem zaman hem yakıt kaybına neden oldu!

***

Müteahhit Yusuf Yadoğlu'nun firmaları Antalya merkezli.İtirafıyla da Muhittin Böcek suç örgütünü çökertti.Böcek ve oğlunun her pisliğin içinde olduğunu gördük.Aynı şey Adana'da yaşandı.Zeydan'ın oğlunun yemediği nane kalmadı.Onlar hep korundu maalesef...Herif hapiste, fotoğrafları her yerde...Cem Küçük ve Şamil Tayyar bile herifi yargılanmadanilan etti.Bu iki beyefendi 14 yıl önce hacizli birinin 4 fabrikası nasıl olduğunu hiç araştırmadı mı?Babasınınolduğu algısını vermek içinoğlunun gazetecilere paradağıttığı iddiaları ortada ciritatıyorken.

***

Karalar, Aziz İhsan Aktaş'ın suç ortağı.

27 Ocak'ta hep birlikte hâkim karşısına çıkacaklar.

Yadoğlu'nun iş takipçisi Yusuf Yıldız da yargılanacak.

Adana Belediyesi yeni yıla büyük bir ihaleyle girdi.

185 milyon liralık otobüs yedek parçası işi.

İşi Antalya merkezli "En Bakım Servis Hizmetleri" aldı.

60 günde 185 milyon liralık yedek parça alınacak.

Teslim edilecek parçalar orijinal mi yan sanayi mi belli değil?

En Bakım şirketi TEMSA'nın yetkili servisi mi?

Ne hapis ne de operasyondan korkuyorlar.

Karataş'taki Kumluk Tabiat Parkı'na da bungalov alınacak.

Tesisat binası, mescit, büfe ve çevre düzenlemesi yapılacak.

11 bungalov yapımı için harcanacak para 57 milyon.

Rakamı epey abartmışlar; çünkü bu parayla 20 katlı bir binanın kaba inşaatı yapılır.

Devletin malı deniz ya!

Bürokratlar "domuz" olmak istemiyor.

57 milyonluk işi de Gökhan Noğan ile A SÖF şirketi aldı.

Durum aynen Tevfik Fikret'in söylediği gibi:

"Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,

Doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin!"

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin alacağı 185 milyon liralık yedek parçaları kimler teslim alacak?

Teslim edilecek parçaların teknik şartnameye uygun olup olmadığına kim karar verecek?

İçişleri Bakanlığı müfettişleri, Sayıştay denetçileri ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bu büyük tezgâha sessiz kalmayacak!

Ve Türkan Eşli bu büyük organizasyonun neresindedir?

İhalenin verildiği En Bakım şirketi ile Yusuf Yadoğlu ve Yusuf Yıldız'ın bir bağı var mı?



