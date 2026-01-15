ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

FETÖ bitmez!

Bu gidişle zor bitecek galiba!

Bir taraftan FETÖ'ye yönelik operasyonlar yapılıyor.

Buna rağmen FETÖ ile iltisaklı şirketler mantar gibi bitiyor. Kriptoların "Maydonoz Döner" benzerleri çoğalıyor.

Tespit edilmeyen niceleri de var.

Durmazlar, örgüte para lazım!

Bu tür şirketler hapis yatan örgüt mensuplarını istihdam ederken cezaevindekilere de mali destek sağlıyor.

Murat Yörük, üsteğmen rütbesindeyken FETÖ üyesi olmaktan Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'cü üsteğmen "Maydonoz Döner" gibi kısa zamanda çok şubeli bir pasta-çikolata işletmesinin ilkini Antalya'da açtı ve yüksek paralar karşılığında bayilikler verdi.

Deşifre olmasından sonra bu kez işini Ankara'ya taşıdı ve "Senorit..." ismiyle bayilikler vermeye başladı.

Yörük kontörlü/ankesörlü sabit telefon hatları üzerinden FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün sivil mahrem imamlarıyla irtibat kuruyordu.

***

FETÖ Terör Örgütü üyeliğinden hapis yattıktan sonra tahliye olan örgüt mensuplarının ticari faaliyetleri dikkat çekiyor.

Kısa sürede gelişip milyonlarca liralık cirolara hükmeden ticari işletmelerin örgüt bağlantıları devam ettiği anlaşıldı.

FETÖ üyesi olmaktan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Murat Yörük cezaevinden çıktıktan sonra "Senoritachocolate" isimli işyerini açtı.

Pasta ve çikolata sektöründe büyük paralar karşılığında franchise şubeler açan Yörük, ortaklarının şikâyeti üzerine FETÖ bağlantısı deşifre olunca Antalya'yı terk ederek Ankara'ya yerleşti.

Bu kez Ankara'da bayilikler dağıtmaya başladı.

FETÖ'den hapis yatan örgüt mensupları sinsi sinsi faaliyetlerine devam ediyor...

FETÖ'nün önemli merkezlerinden biri olan Adana ve Mersin'de el konulmayan birçok işletmenin örgüte çalıştığı iddia ediliyor.

***



AHLAKSIZ DİLEKÇE

Bunca yıl polis-adliye muhabirliği yaptım...

Ünlü, ünsüz birçok kişinin boşanma davasını takip ettim.

Böylesi bir rezaleti ne gördüm ne de duydum!

70 yıllık ömrümde böyle bir edepsizliğe tanık olmadım...

Bir avukatın da ilk kez yüz kızartan dilekçesini gördüm.

Olayın kahramanlarından biri Hipokrat yemini etmiş bir doktor.

Adı Sabri Çabuk...

FETÖ'cü Ramazan Hıdıroğlu'nun avukat kayınbiraderi Abdullah Çabuk'un oğlu.

Sabri, okul arkadaşı doktor Ayşe'ye âşık oldu.

Ardından düğünleri İstanbul "Çırağan Sarayı"nda yapıldı.

Sonra damat, çirkin bir bahaneyle evliliği sonlandırmak istedi.

Bu mahrem konuyu ahlaksız ifadelerle ötede beride dillendirdi.

Dava Mersin 9. Aile Mahkemesi'nde görülüyor....

Damat beyin avukatı Okan Yücesoy'a gelince...

O da avukatlık adına utanç verici bir işe imza attı.

Dilekçesinde Dr. Ayşe'nin "Önceki erkek arkadaşlarının polisçe tespitini" istedi.

İfadeleriyle avukatlığın da, genç kadının da onuruyla oynadı!

Bu tarz sözler FETÖ'ye uygun sözlerdir.

FETÖ de bu şekildeki çirkin ifadelerle mağduriyetler yarattı.

Sabri Çabuk, FETÖ'cü Ramazan Hıdıroğlu'nun yeğenidir.

O doktor, Mersin Üniversitesi'ne alınışı tartışılan Duygu Hıdıroğlu'nun dayısının oğludur.

Ağabeyi çektiği noter ihtarnamesinde kardeşi Duygu'nun "ahlaken paylaşmak istemediği" bir hastalığından söz etti.

Mersin 2. Noteri'nden çekilen ihtarnamede annesi Güzün, babası Ramazan ve kardeşi için zehir gibi laflar etmişti...