ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Ekrem İmamoğlu sokak çağrısı yapıyor.

Karısı Dilek de aynı şeyi sübliminal mesajlarla veriyor...

Sokakların Eko'yu dışarı çıkaracağını sanıyorlar.

Zeydan Karalar ise gazeteciler üzerinden "algı" çalışması yaparak dışarı çıkacağını umuyor.

Onun yargılaması 27 Ocak'ta başlayacak...

200. sıradaki Zeydan Efendi'ye ne zaman sıra gelir bilemem.

Bilinen Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü tutuklu sanıkların ilk kez ay sonunda hâkim karşısına çıkacağıdır.

Aktaş'ın mahkemede söyleyecekleri önemli.

Rüşveti nasıl verdiğini ve ihale tezgâhlarını ilk ağızdan öğrenmiş olacağız.

Rüşvet alanların da kendini nasıl savunacaklarını göreceğiz.

Dava İstanbul'da olduğu gibi Adana'da da takip ediliyor.

14 yıl önce Fatih Köylü'ye olan 136 bin liralık borcu ödeyemediği için icralık olan Zeydan Karalar, 4 fabrikası ile akıl almaz servetinin de hesabını verecek?

Karalar, rüşvet aldığı Baki Nugay'la da yüzleşecek.

Rüşveti Zeydan'a taşıyan Özcan Zenger de konuşacak!

Dava Zeydan ve Özcan ile sınırlı değil elbette.

Oya Tekin'in söyleyecekleri de önemli.

O da yaşadıklarını cesurca anlatmalı.

***

Zeydan döneminin çetelerini belediyeden temizlediği için kumpasa kurban edilmiş olabilir mi?Çünkü Oya Hanım'ın Aziz İhsan'ı ve Yusuf Yıldız'ı Seyhan'dan uzaklaştırdığını bilmeyen kalmadı.Oya Başkan gerçekleri mahkemeye anlatmalıdır.Kader işte; Karalar'ın 2019 seçimleri sonrası Adana Büyükşehir'de Teftiş Kurulu Başkanı yaptığı Mehmet Sinan Koraltan da patronuyla yargılanacak.6 yıl Adana Belediyesi'nin kasasını otobüs tamir kılıfıyla 5 milyar hortumlayan Beydağ, Hanzade ve YST firmalarının sahibi Yusuf Yadoğlu da bu davanın önemli sanığı.Belediyeyi soyan da, soyduran da aynı davada buluştular.Bir önemli isim de Zeydan'ın zengin ettiği Yusuf Yıldız'dır.Yusuf Efendi,nün çok önemliyancılarındandır.Aziz İhsan'a ait şirketlerin tüm ihalelerinde Yusuf Yıldız'ınveşirketleri var.Yıldız, ihale fiyat tespitinde ve ihalelerde yancı olmuştur.Başsavcı Akın Gürlek , simsar talancılarını iyi yakalamıştır.Simsarlar bazı şirketlerini eşleri adına kurdu.Uyanık kocalar sayesinde eşler de sanık olarak yargılanacak.

***

20 gün sürmesi beklenen 200 sanıklı duruşmadan algı yapıldığı gibi Zeydan için tahliye zor.

"Dosyada bir şey yok gibi" propagandası yapmalarına bakmayın.

Seyhan'ı soyan Büyükşehir'i es mi geçer...

Büyükşehir için bir şey yapılmayacak mı?

Her ne kadar oğlu Mert'in duygusal ilişkileri sonucu "Zeydan suçsuz, dosyada hiçbir delil yok" diyen çığırtkanlara rağmen tahliye olacağını sanmıyorum.

İlgililer Büyükşehir'deki dosyaları da tek tek inceliyor.

Seyhan'da rüşvet alan Karalar, Büyükşehir'i boş geçmez!

MASAK devrededir...

Adana Cumhuriyet Başsavcısı her şeyi didik didik etmektedir.

14 yıl önce icralık olan biri dört fabrika nasıl kurabilir?

Biri bana hayatın normal akışı içinde bunun izahını yapsın.

Başsavcı Akın Gürlek, İstanbul'u kirli adamlardan temizlerken Adana Başsavcısı Kürşat Şahin'in boş durduğu sanılmasın.

Zeydan'ın karakutusu Genel Sekreter Vekili Türkan Eşli de soruşturmaların önemli ismidir.

Oğul Mert Karalar'ın da kara günleri yakındır.

Nokta!

***



Not:

CHP'li Ali Demirçalı'nın belediyeyi nasıl soydurduğu yarın www.takvim.com.tr'de.