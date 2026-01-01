ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde keyifler yerinde.

En mutlusu da sanırım Zeydan'ın oğlu Mert'tir.

Bir de adı organizasyon kralına çıkan Levent Kasar...

Adana'da bu tür organize işler göstermelik yapılır!

Altınkoza da öyleydi.

İhaleyi alacak olanı çok önceden yazmış, dediğim çıkmıştı.

32. Adana Altın Koza ihalesini tek geçerli teklifle Levent Kasar'ın sahibi olduğu NEWKAR almıştı.

Levent Kasar, Zeydan Efendi'nin Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde Aziz İhsan Aktaş gibi büyüttüğü elemanlardandır.

Kasar düne kadar cenaze levazımatı satan biriydi.

Ama bugün organize işlerin adamı oldu.

Levent de Zeydan'ın evladı gibidir...

Çünkü yoldaştırlar...

Levent, oğlu Mert Karalar'ın da kankisidir!

Genel Sekreter Vekili Türkan Eşli'nin ise vazgeçilmezi!

Kasar 11 Ocak'ta gerçekleşecek 16. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nu da organize edecek!

***

Adana Büyükşehir Belediyesi, şişirilmiş rakamlarla ihaleye çıkardığıişini yine Newkar'a verdi.Nedense tercih edilen tek firma yine o.Mert'in bu şirketle duygusal bir bağı mı var bilmem.Bunu devletimiz bulup ortaya çıkarmalı.Hatta MASAK yakından ilgilenmeli...13 yıl önce 136 bin lirayı ödeyemediği için icraya düşen Zeydan Karalar'ın başkanlığı döneminde 4 fabrikası nasıl oldu?..İcralık adamın servetinin hayatın normal akışıyla izahı yokYoldaş Levent Kasar ile evlat Mert'in belediye bürokratları arasındaki ilişki de çözülmesi lazım.Çünkü kamu parası ham-humla buharlaşıyor...Buharlaşan para öylesine az buz bir şey değil CHP'li belediyeleri yönetenlerde Allah korkusu yok.Kuldan da utanmıyorlar.Zeydan, rüşvet iddiasıyla Silivri'de...Adamları ise talan ve soygundan geri kalmıyor.

***

2026 yılının ilk günü belediyedeki herkes cebini dolduracak!Çünkü 16. Uluslararasıvar.Bir günlük bir organizasyon bu...Yani aynı gün başlayıp aynı gün bitecek!İş 28 Kasım 2025'te verilmiş.İş yine Levent Kasar'da.Şaşırdık mı, hayır tabii ki?Peki rakam ne kadar?Tam 13 milyon 246 bin lira...Yanlış okumadınız!11 Ocak'ta başlayıp aynı gün bitecek maraton için belediye kasasından 13 milyon 246 bin lira çıkacak.Üstelik bu paraya dağıtılacak ödül paraları dahil değil.Bakın buradan iddia ediyorum...İhaleye veren Türkan Eşli ile işi alan Levent Kasar ve evlat Mert birlikte bu parayı bir günde sayamaz.Ama onlar bu kadar parayı Newkar'a hortumlatır.

***

Eyy Özgür Efendi!Eyy CHP'nin hırsız savunucuları!Otobüsün üstünden atıp tutanlar...Ali Mahir, Murat Emir ve Gökhan Günaydın'lar...İktidarı savurganlıkla suçluyorsunuz ya...Adana Belediyesi'nin bir günlük koşu için 13 milyon 246 bin lirayı harcamasına iki çift laf edin be!Bu soygun değil mi?Tüyü bitmemiş yetimin hakkını çalmak değil mi bu?Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan konser ve organizasyon işlerinin benzeri Adana'da yaşanıyor...MASAK, bu konuyu takip etmiyor mu?..Bu CHP'liler her türlü enstrümanla her notadan çalmayı seviyorlar!Çalın bakalım çalın, daha ne kadar çalacaksınız?Çalacağınız son şarkı Musa Eroğlu'ndan olacak!