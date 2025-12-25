ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Yapay zekâya göre en yaşanılmaz ilçe Yüreğir'miş!

Yüreğir halkı öfkeli...

Şehrin bu şekilde anılmasından rahatsızlar.

Ama asıl rahatsızlık belediyede yapılan yolsuzluklara.

Yapay zekâya "Türkiye'nin yolsuzluğa batmış ilçesi ile rüşvetçi başkanı kim?" diye sorulsa cevap olarak CİN ALİ diyeceği kesin.

Adam belediyeyi dakikada bir yağmalatıp duruyor.

Her gün yeni bir soygun belgesi elime geçiyor.

Aslında yapay zekâya Yüreğir ilçesini sormaya gerek yok ki.

CHP'li başkan halka hizmet için kendine emanet edilen milyonları ortaklarına hortumlatıyor.

Bu CHP'liler bir parayı görünce bir de kadın konusunda tutarsız.

Paraya dayanamazlar, çalıyorlar...

Kodese girince de zıplıyorlar.

Araç bakımı, bina tadilatı, park yapımı kılıfıyla Yüreğir'in milyonları yine naylon faturacılara gitti.

Hepsinin belgesi elimde.

Ali Bey sorularıma cevap veremiyor.

Çünkü yazdıklarımın belgeli olduğunu biliyor.

CHP'li diğer belediyeler gibi Yüreğir de SO-YULU- YOR.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin'e ihbarımdır.

Belediyede soygun var Sayın Başsavcım.

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını iş kılıflı faturacılar alıyor.

Şirketlerin kestiği akıl dışı faturalara bakınca belediyedeki soygun düzenini siz de göreceksiniz başsavcım.

İşte o firmalardan bazıları:

Zeyn Endüstriyel Makina Otomotiv Gıda Şirketi

19 Teknik Hırdavat Gıda Medikal Sanayi Şirketi

Durulas Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Açılay Elektronik ve İletişim Sistemleri, Dayanıklı Tüketim Mamulleri, Hayvancılık, Hurda Metal Ticaret Limited Şirketi

HTS Taşımacılık Sağlık Turizmi Danışmanlık Reklam Organizasyon İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Yolcuoğlu Otomotiv ve Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.

Tevfik Tolga Pıçakçı...

Cin Ali'nin maharetlerini yazmaya devam edeceğiz...

***



BURHANETTİN BULUT

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut bunca olanlardan sonra nasıl konuşabiliyor?

Adamda zerre kadar utanma duygusu yokmuş...

Dokunulmazlığı kaldırılmalı ki belki aklı başına gelir.

"Ağzı olan konuşuyor" tipi var ya bu da onlardandır.

Devletin bir kurumu olan belediyelerin olanaklarını kullanarak zengin olan Bulut Efendi utanmazlıkta nirvana yaptı.

Şu ettiği lafa bakın...

"Devlet olanakları" kirli amaçlar için kullanılıyormuş.

Aylardır aldığı rüşvetle ilgili sorular soruluyor...

O ise pişkin pişkin Meclis'te oturabiliyor.

Aziz İhsan Aktaş, "1 milyon dolar rüşvet verdim" dedi, cevap veremedi, maval okuyor ama.

Kaldırın şu adamın dokunulmazlığını da görelim kilosunu.