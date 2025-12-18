ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

İsmail Saymaz da fitneci! Bilal Erdoğan'la ilgili iddiası partiyi karıştırmak içindir.

Fitneci Saygı Öztürk de "Öcalan petrolden pay istiyor" dedi.

Sonra Yeşil'in kendisini aradığını yazdı.

Ama hepsi palavra çıktı...

"Yeşil" diye arayan kişi bir mahkûmdu.

Saygı Öztürk bu kadar kolay işletiliyor demek!

"Terörsüz Türkiye" çabalarını baltalamak istiyor da olabilir!

Ekrem'in kodesten çıkması mümkün değil!

DEM Parti ile de ipler koptu.

Özgür Özel'in mezar başında rakı içmesi şaşırtmadı.

Bunların Erdoğan düşmanlıkları had safhaya çıktı.

Bu MOSSAD'çılar İsrail'in Reis'e operasyon yapmasını istiyor!

Saygı gibiler gazeteci değil, tetikçi!

Anarşi çıkarmak için toplumu sürekli provoke ediyorlar.

Deniz Zeyrek ve Saygı Öztürk, rüşvetten yatan CHP'li Zeydan Karalar'ı bile aklamaya kalktılar.

Saygı Öztürk ayrıca istismarı çok seviyor.

Hatta istismardan para kazanır!

İstismar ettiği konuların kitabını yazar, satar!

Tıpkı alternatif tören yaptıkları için ihraç edilen teğmenlerin kitabını yazarak köşe dönmenin peşinde.

***



OYA TEKİN'E KİM TUZAK KURDU?

Aziz İhsan Aktaş, kurnazın biri! Dünün kantincisi nasıl milyarder oldu sanıyorsunuz!

Bilginay Temizlik şirketi Aziz İhsan Aktaş'a ait.

Aziz İhsan Aktaş, hakedişlerini alabilmek için CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'u dolar manyağı yaptı.

CHP'li Bulut, Topal İhsan'dan 1 milyon ABD Doları istedi.

Aynı gün Aktaş, üç ayrı bankadan 1 milyon dolar çekerek Oya Tekin'in kocası aracılığıyla Bulut'a verdi. Oya Tekin ve kocası da bu yüzden tutuklandı.

Bir başka iddia ise şu:

Aktaş, kendisine iş vermeyen Tekin'e kumpas kurmuş. Topal İhsan, 2012'den beri Seyhan'dan iş almış. Oya Tekin başkan olunca kapıları yüzüne kapadı.

***

Oya Hanım'ın belediyedeki en büyük sorunu "çöptü!" .

Kökünde Aziz İhsan'dan kiralanan araçlar vardı. Araçların çoğu ekonomik ömrünü tamamlamıştı.

Düşünsenize 170 adet aracın çoğu çalışmaz hâldeydi. Her gün 15 araç motor arızası veriyordu.

Çalışanlar da yetersizdi.

Araçlar etrafa çöp suyu akıtıyor, çevreyi pisletiyorlardı. Aktaş yazılı ve sözlü olarak defalarca uyarıldı.

Buna rağmen herhangi bir düzelme olmadı. Topal İhsan sorunla hiç ilgilenmedi. Sözleşmesi bitince Seyhan'dan yeni bir ihale alamadı.

Oya Tekin ise yurtdışı hatlardan aranıp tehdit edildi. Oya Tekin, İlbank' tan gelen paylarla emlak vergileri ile belediye borçlarını ödemeye başladı. Topal İhsan'a yapılan ödemelerin tamamı önceki yönetimden kalan alacaklardı.

Ama uyanık İhsan Aktaş, tarih çakışmaları ve mekânsal rastlaşmalar delilmiş gibi sundu.

Aktaş' ı özel uçak sahibi yapan CHP'li Zeydan Karalar'dır.

Zeydan'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde yeraltına gömüldüğü iddia edilen 5 bin konteyner, Aktaş'a milyarderliğe giden yolu açtı.

Zeydan Karalar-İhsan Aktaş ikilisi bir taşla birkaç kuş vurdu.

Karalar, Oya Tekin'i böyle yedi...

Yani işin içinde ne işler, ne tezgâhlar var bilseniz.