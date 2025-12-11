ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır boşuna konuşmadı.

Ali Mahir Başarır'ın 34 TC 167 plakalı çakarlı Audi'si, İstanbul–İzmir hattında adeta mekik dokudu.

Polisin dikkatinden kaçmayan bu durum, Ali Mahir ile kankisi Mehmet Hazım'ı deşifre etti...

Porsche'li Ali'nin dostu Mehmet Hazım Giray kimdi?

Arabası ile İzmir-İstanbul arasında ne taşıdı?

Hem neyin nesi, kimin fesidir bu Mehmet Hazım?

Otelleri olan sade bir işadamı deyip geçmeyelim!

Ali Mahir'in arkadaşı Hazım Efendi sıradan biri değil.

Başarır bu adamı nereden tanıyor?

Başarır'da da para çok ki...

Garajı Porsche gibi lüks araçlarla dolu.

Hazım ile aralarında ne münasebet var!

Ali Efendi, Giray'a makam arabasını veriyor, müteahhit Nuh Yükselgüngör'ün oğlunu Galatasaray'a kongre üyesi yaptırıyor!

Nuh ile ilgili çok yazı yazdım.

Tekrarına gerek yok!

Ama Hataylı bir dostum, Giray'la önemli bilgiler yolladı...

Aradım "İn midir cin midir nedir bu adam" dedim?

***

İşte anlattıkları:Adamı vergi denetmeni TürkanÖzçoban inceledi.Kemal Giray'ı ise çocukluk arkadaşı ceza almadan kurtarmış.Baba Giray, 10 yıl önce tefeciliği bırakıp hacca gitti... Hatay 'daki malını mülkünü satarak İstanbul'a yerleşti...İstanbul'da da inşaat işlerine girdi...Mega kentten bol bol arsa topladı.Faiz parasına alıştığı için iki sene sonra Antakya'ya döndü.Hema ve Türk Traktör bayiliği yaparak kirli parasını akladı.Yanında çalıştırdığı Remzi U. isimli şahıs parayı transfer edermiş.

***

Ali Mahir'in kankisi Hazım, dedesinin adını taşıyor.

Amca Yusuf Giray eczacı, babası Kemal lise mezunuydu...

Kemal faiz parasıyla çok büyüdü.

Amcası Yusuf Giray, İstanbul'da Ali Sami Yen'in karşısında bir ecza deposu açtı...

Mehmet Hazım Giray ise Faik Öztrak aracılığıyla girdiği CHP'de belediye başkanlarıyla yakın ilişki kurdu.

İmara açılacağını öğrendiği yerleri satın aldı.

İddiaya göre amcası ve kendine ait İstanbul'da çok binası var.

Adalet Partili olan Giray ailesini Faik Öztrak, CHP'li yaptı.

Yani ailenin akıl hocası Öztrak'tır.

Mehmet Hazım'ın kirli çok işi var.

Ali Mahir Başarır ile dost olması tesadüf değil yani.

Bilgileri Kemal Giray'ın çocukluk arkadaşından aldım.

Girayların Antakya'nın en büyük faizcisi olduğunu da o söyledi.

***



CHP'NİN HIRSIZLIĞI VE GOAL

CHP'li Adana Belediyesi, GOAL'ı bile dolandırdı...

GOAL, yoksulların yükünü hafifletmek için çalışan uluslararası bir sivil toplum kuruluşu.

Dünya genelinde 14 ülkede operasyonu bulunmakta.

GOAL, Adana Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir sera kurdu.

Arazi belediyeden, üstyapısı ve işletme giderleri GOAL'den.

Amaç "kadın kooperatifi" kurmaktı.

Güya burada "Teknolojik Akıllı Sera ve Açık Alanda Dış Mekân Süs Bitkisi Üreticiliği" yapılacaktı.

GOAL bu iş için 6 milyon dolar hibe kredi temin etti.

Akıllı serayı kadınlar yönetecekti.

Ama soyguncu CHP zihniyeti 6 milyon doları yedi.

Serayı da yandaşa verdiler.

Projede sözde her yıl 400 kadın istihdam edilecekti.

Onlara gelir getirecek işler öğretilecekti.

Ama öyle olmadı...

Milyonlarca doları yedi bitirdiler.

Kadınlara ekonomik özgürlük kazandıracak uluslararası fonlarla kurulan proje "Yenice Seracılık" isimli yandaş firmaya devredildi.