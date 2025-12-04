ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Günlerdir Ali Mahir Başarır'ın "çakarlı" arabasını konuştu Türkiye. Ama milyonluk Porsche'si ile araba koleksiyonunu bilmiyor.

Ali Efendi'nin korkusu büyük...

Milyonluk arabalarını milletin öğrenmesine ne diyecek?

Bu endişeyle "çakarlı" arabasını savunurken zırvaladı.

Sözde duayen olan Uğur Dündar'ın yanında, arabasını haber yapan muhabir Sema Kızılarslan'ın tutuklanmasını istedi.

Uğur Efendi ise sadece baktı!

Beyler; hani gazetecilik suç değildi?

Boş Beleş Ali, çakarlısını sabıkalı Mehmet Hazım Giray'ın emrine verdiğinin ifşasına çok bozuldu.

O da bazı gazetecileri "çakar" kullanmakla suçladı.

Ama boş beleş Ali'nin çakarlı arabası ne ki?

Garajındaki Porsche'yi görmeliler...

Havalı havalı ona binişini de...

Ali Mahir'in garajında sadece Porsche yok!

Aklınıza gelen milyonluk lüks araçlardan da var.

Hem bunları nasıl aldığı belli mi?

Bu kadar parayı nereden bulmuş Ali Efendi?

Yoksa hepsi hediye mi?

Ali "rüşvet" suçlusu CHP'li Macit Özcan'ın avukatıydı.

Macit para vermiştir tabii ama Porsche parası vermemiştir.

***

Ali Mahir'in Tarsuslu eski bir avukat ortağı vardı...Alacak verecek anlaşmazlığı yüzünden o avukat, sosyal medyasında Ali'nin kırdığı cevizleri tek tek yazdı...Sonra o avukat gazeteye geldi...Onunla ilgili bana zehir zemberek şeyler anlattı.Boş Beleş Ali, kimden söz ettiğimi iyi biliyor.Ali Mahir, adına kayıtlı Audi A6 aracını sabıkalı Mehmet Hazım Giray'a polisten kaçması için tahsis etti.Peki; karşılığında bir şey aldı mı?Sadece otellerinde kaldığı için mi verdi arabasını?Ali zengini sever!Onların işini takip etmeyi de...Müteahhit Nuh Yükselgüngör'ün oğlunu Galatasaray'a kongre üyesi yaptırması buna bir örnektir.Tekrar söylüyorum, Ali Efendi bu işleri hayrına yapmaz.Karşılığında ne aldı?Gazeteci Tolgahan Erdoğan, Ali Mahir Başarır'a sorular sormuştu: Mersin 'de Nuh Yükselgüngör'e ait lüks sitede mi oturuyorsunuz? Eğer öyleyse kira veriyor musunuz? Nuh'un Çengelköy'deki inşaatının ruhsat işini sen mi hallettin?Nuh'un oğlunu ne karşılığında Galatasaray'a kongre üyesi yaptınız?" Niye bu sorulara cevap veremedi?

***

Ali Mahir Başarır bir defasında Avukat Mustafa Doğan İnal'a hakaret etti...Hakaret yüzünden davalık oldular...Avukat İnal, Ali Efendi'yi mahkûm ettirdi.Uşak tazminatı ödememek için direndi...Garajındaki ultra lüks arabalarını gizlemeye kalktı.Mustafa Doğan onu adım adım takip etti.Kazandığı 257 bin liralık tazminatı icra yoluyla aldı.O tazminat Gazze'deki yetim çocuklara bağışlandı.Ali Mahir'in çakarına takılanlar garajına da baksın.Bir milletvekilinin garajında bu kadar ultra lüks araba nasıl olur?Arabaları nasıl aldı?Eski ortağının anlattıkları bir fikir veriyor ama neyse...Garajdaki lüks arabalara gelince...Porsche'nin fiyatı 30 milyon ile 46 milyon lira arası değişiyor.Mercedes 10 milyon lira...En ucuzu Audi, o da 8 milyon...Ali Mahir, 257 bin liralık tazminatı ödemeyince Porsche'sine haciz konuldu.O da tazminatı CHP'nin hesabından ödetti...

***

Ali Efendi hakaret etmeden duramıyor.Aynı avukata yine hakaret etti.Avukat Doğan'a,dedi.Avukat Mustafa Doğan da,dedi.