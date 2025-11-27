ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Cin Ali, Yüreğir'e iyice demir attı.

Belediyeye doldurduğu yakınlarıyla ne filmler çeviriyor bilseniz!

ASAL Şirketi ile "kentsel dönüşüm" ayağına Yüreğir'e çökme planları var.

Demirçalı arazi görünce iştahı kabaran bir müteahhittir.

Çukurova ilçesini bu iştah sayesinde binalarla doldurdu.

Yüksek yüksek binalarına rüşvetle imar aldı.

Bu yüzden Seyhan ve Çukurova belediyelerinde yaptığı "imarda usulsüzlük", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" yüzünden Adana 10.

Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.

22 Ocak'ta duruşması var...

Suçlamalar çok ciddi.

Hakkında şimdilik yurtdışı çıkış yasağı var...

"Rüşvet vermekten" 12 yılla yargılanıyor.

***

Ama CHP kafasına hapis mapis vız geliyor.Onlar paraya, kadına ve rakıya dayanamıyor.İçlerinde LGBT'ci bile var...Vakti gelince isimlerini açıklayacağım.Başkan Ali Demirçalı yap-satçı bir müteahhittir ve para kokusu aldığı yere postu serer!Zaten dalavere ile seçimleri aldı.İmar almak için gözünü kırpmadan rüşvet veren ne yapmaz?Herif Çukurova'yı bitirdi...Şimdi gözünün Yüreğir'e dikti.Para kokusu adamı arsızlaştırıyor...Rüşvet aldıkları için görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının hapse girmesi onları korkutmadı.Talana tam gaz devam ediyorlar.Soygun ve vurgunlarına mutlaka bir kılıf buluyorlar.Zeydan abisinin yolunda giden Ali Demirçalı, yandaşlarına araç bakım üzerinden belediyeyi soyduruyor.Yüreğir'de bir yılda araç bakımına 200 milyon lira ödendi.Hem de ortada araç bakımı olduğu meçhul iken!

***

Belediyedeki araç sayısından çok fatura kesilmiş! Mahmut Çelikcan ve Fatih Kocaispir 'in başkanlıkları döneminde araçların bakımı belediye atölyesinde yapılıyordu.Demirçalı ise yüzlerce faturayla Karalar'ın rekorunu kırmanın peşinde. Her gün belediyeye onlarca fatura kesiliyor.Kılıf DOĞRUDAN TEMİN...Doğrudan teminde üst limit 800 bin lira.Faturacılar limitin bile dibine vurmuş.Tamirci maskeli yandaşlar, Cin Ali'nin kendilerine yarattığı talan imkânlarının dibine vurmuş.Belediyeye kesilen faturalar dudak uçuklatıyor.Bir başka faturacı TevfikTolga Pıçakçı:8 Eylül 2025'te 776 bin lira, bir hafta sonraki fatura 735 bin lira, 2 Ekim'de 674 bin lira, 6 Kasım'da 584 bin lira... Tolga Bey, 11 Kasım'da da 792 bin liralık fatura ile zirve yapmış.Liste Durulas Otomotiv'le uzayıp gidiyor.Durulas 20 Ekim 2025 tarihinde 786 bin lira, 31 Ekim'de 792 bin liralık bir fatura daha kesiyor.5 Kasım 2025 tarihli fatura ise 772 bin lira.11 Kasım 2025 tarihinde de 763 bin lira.Yazık değil mi milletin parasına Ali Efendi?

***

Cin Ali, göreve geldiğinizden bugüne kadar araç bakımına kaç yüz milyon lira ödediniz?Sizden önceki başkanlar bu işe kaç milyon lira ödedi?Belediye atölyesini kapattınız mı?Atölye çalışıyorsa bu faturalar neyin nesi?En önemlisi de belediyenin kaç aracı var?Şu ana kadar araç bakımından bir iki örnek sundum.Daha yemek faturaları, bina tadilatları ve çocuk parkları sırada.Onlara da tek tek bakacağız tabii.Cin Ali, işiniz gücünüz vurgun ve talan!Sözleriniz ise yalan oğlu yalan!Sülaleyi belediyeye doldurup kamu malını Ali Baba'nın çiftliğine çevirirseniz sonunuz iyi olmaz...