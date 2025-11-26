ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Yusuf Yıldız...

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü'nün önemli sanığı.

Suçlamalar çok ağır...

Aktaş'ın talimatıyla ihale almak.

İhalelere fesat karıştırmak!

Aziz İhsan iddianamesinde şoför, odacı, çaycı ve korumalar tutuklanırken bu sözde müteahhit neden ve nasıl tutuklanmadı.

Yusuf Yıldız, 27 Ocak'ta yapılacak ilk duruşmada yolsuzluk, rüşvet ve suç örgütü üyesi olmaktan hâkim karşısına çıkacak.

Herif CHP'li Karalar'ın başkanlığı döneminde akıl almaz adrese teslim ihaleler almış biri.

Adamın üç şirketi var!

Şirketlerinden ikisi yani Regulus Peyzaj ve Barla Peyzaj, Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet davasının da sanığı.

Regulus Peyzaj, Barla Peyzaj ve YSF Peyzaj ise Karalar'ın milyarlarca liralık adrese teslim iş verdiği firmalar.

***

***

Adana'da iktidar ortağı bir il yöneticisiyle kankaymış.

Kankası bir ara Adana'nın kilit bürokratından randevu almış.

Parti yöneticisi olan o şahıs, yanına bir de davetsiz birini almış.

Davetsiz kişi Yusuf Yıldız'dı.

Yıldız Efendi makamda birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medyasında yayınlayarak herkese "Bakın ben kimlerle birlikteyim" mesajı veriyormuş.

Ama o bürokrat, fotoğrafı görünce çıldırmış.

Yanına gelen siyasetçiyle ilişkisini kesmiş.

Şimdi Yıldız'a aracı olan ismin peşindeyim.

Reis hırsızlarla, arsızlarla mücadele ederken maalesef birileri de onun sağladığı güç ve imkânla CHP'li belediyeleri soyanlara kalkan oluyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana'ya çok daha dikkatli bakması gerekiyor.

Görevim Reis'in çabalarıyla yürekli Başsavcı Akın Gürlek'i boşa düşürmek isteyenlerle mücadeledir.

Kimsenin gözünün yaşına bakmam.

Konu aydınlığa kavuşana kadar tepelerindeyim.

Denizi süsleyen yıldızın da peşindeyim.

***



ALTIOK CUMHURİYETİ

Adana Büyükşehir CHP'ye geçince ince tezgâhlar kuruldu.

Şehirde "kuzen cumhuriyeti" kuruldu.

Kuzenlerden biri Özgür Altıok'tur...

Herif Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Grup Başkanvekili, Çukurova Belediyesi'nde de Meclis Üyesi...

Pizza Hut çalışanıydı.

Ama belediyecilik sayesinde acayip zenginleşti.

Zeydan Karalar'ın hapiste olmasını fırsat bilerek Özgür Efendi, Türkan Eşli ile birlikte daire başkanlarına talimat veriyor.

Bir diğer kuzenin adı ERDİNÇ ALTIOK...

O da CHP'li Yumurtalık Belediye Başkanı.

Üçüncü kuzenin adı ERSAN ALTIOK.

Eral Okulları sahibi.

Okula eski başkanın oğlu Mert'in ortak olduğu iddia ediliyor.

Dördüncü kuzenin adı ise ABDULLAH OKAN ERYİĞİT.

Yumurtalık ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi...

Belediyenin bir iştirakine genel müdür yapıldı.

Şimdi CHP Yumurtalık İlçe Başkanı.

Yani hem meclis üyesi hem de ilçe başkanı.

Özgür Efendi, hani belediyelerinizde nepotizm yoktu?

Daha Cin Ali'nin yeğenlerini saymadık...

CİN ALİ'nin yeni marifetleri yarın SABAH'ta...