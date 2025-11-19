ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Köşger; zanaatkâr demek, usta demek...

Köşger aynı zamanda Kulu'ya bağlı bir köyün adı.

Reis yıllar önce, "Valiler sabah 8, akşam 6 arasında görev yapmaz" demişti!

"Valiler gönlünü, kapısını ve telefonlarını vatandaşa açık tutmak zorunda" diye eklemişti.

Reis'in valilere uyarısı böyleydi.

Bu sözlerin hayata geçtiği şehirdir Adana..

Burada günü 24 saat yaşayan bir vali var...

Adı da Yavuz Selim Köşger.

Gönlü de, makam odasının kapıları da halka açıktır...

Köşger Vali, halkın makama gelmesini beklemez.

Mahalle ve sokakları gezerek halkın içinde gezer.

Halkın derdiyle dertlenir ve dertlere derman olur.

İş dünyasıyla da sürekli bir aradadır Köşger Vali.

Sorunların çözümü için Ankara'yı da su yolu yapmıştır.

***

Vali Yavuz Selim, Adana'da önemli işlere imza attı.

İzmir'den ayağının tozuyla geldiği Adana'da boş durmadı.

Medeniyetlere ev sahipliği yapan bir numaralı kentte tarımın ve sanayinin gelişmesi için çalışıp durdu.

Bunda amaç önce bölgenin, sonra da ülkenin gelişmesidir...

OSB'lerde yaptığı düzenli toplantılarla üretimi artırıyor.

Valilik istisnai bir görevdir...

Valinin insan ilişkileri iyi olmalı.

Tabii dirayet sahibi de...

Yani sözü dinlenmeli...

Daireler arasında eşgüdüm sağlamalı.

Yavuz Selim Vali, her cuma farklı bir mahallede namaz kıldıktan sonra hemşerileriyle bir araya geliyor.

Toplantılara Adana'da görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile temsilcileri de katılıyor.

Sorunlara anlık çözümleri böyle buluyor.

Köşger, cana yakın tonton biridir.

Bu özelliği sayesinde kısa zamanda halkın gönlüne girdi.

Sarıçam'da kurulan Gıda İhtisas OSB'de 5 bin kişiye iş alanı açılacak. Gıda İhtisas OSB'de; su ürünlerinden et ürünlerine, hububattan yağlı tohumlara, turunçgillerden yaş meyve ve sebzeye kadar her şey olacak.

Adana, Türkiye'nin her yönüyle gıda deposu olacak...

Vali ve ekibini kutluyorum.

***



CİN ALİ'NİN İŞLERİ

Yüreğir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ali Demirçalı, imar işlerini Karakaya ailesine devretmiş.

Önemli bir iddiadır bu...

CHP'li başkanların hırsızlıklarından ders almak yok.

Herifin sorunlu işlerinde hep mimar Erkan Karakaya imzası var. İnanmayan Demirçalı'nın inşaat şirketi ASAL YAPI'ya baksın.

Yüreğir'de iş yapan inşaat firmaları projelerinin onayı için Erkan Karakaya ile irtibat kurmak zorunda.

İddialar böyle ama ateş olmayan yerden duman da çıkmaz ki.

Erkan Karakaya'ya yönlendirilen firmaları da bir başka Karakaya takip ediyor.

Onun da adı Yağız Karakaya'dır.

Yani Mimar Erkan'ın oğlu...

Müfettişlerin teftişi sırasında ortadan kaybolan Yağız Karakaya, şu sıralar imar işlerinde görülmeye başlandı.

Demirçalı'ya Cin Ali boşuna demiyorum.

Belediyenin imar işlerini kankası Erkan'a ihale etmiş!

Yüreğir Belediyesi sınırları içerisinde inşaat yapmak isteyen müteahhitler, Ali Demirçalı'yı boşuna aramasın.

Arasa da bulamaz; çünkü uyanık Ali telefona bakmaz.

Adresi yazıyorum işte:

Erkan Karakaya'nın mimarlık ofisi.

Ali Efendi, belediyeyi AIi Baba'nın çiftliğine döndürdü...

Kendisi konserlerle milletin gözünü boyayabileceğini sanıyor...

Yeğen Hasan ihale işleriyle meşgul...

"Lezzet Festivali'nde Yüreğir'le ilgili milyonluk işleri kime verdiğini bize açıklarlar mı?

Ali Efendi istersen sen açıkla...

Mahkeme günün de yaklaştı Ali...

Cin Ali'dir, mahkeme için de mutlaka bir önlem almıştır.

Boşuna ötede beride adam aramıyor.

Sahtekârlığın cezasız kalacağını sanmıyorum.