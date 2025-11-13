ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

İBB iddianamesi açıklandı...

Ak koyun kara koyun ortaya çıktı.

Hâliyle Özgür Özel'in yüreği "fut fut" atmaya başladı.

Bir yanda Topal İhsan'ın elinde olduğu iddia edilen kasetler, diğer yanda Muhittin Böcek'in itiraf korkusu ve İBB iddianamesi...

Hırsızlar kervanının asrın soygununun ifşası da geldi.

Özgür Özel'in uykuları kaçmasın da benim mi kaçsın!

Biri konuşacak, diğeri kasetleri yayınlayacak...

İddianameyle pislikler ortaya saçılacak!

Milyonluk rüşvet iddiaları, seks kasetleri, yapılan casusluklar, İstanbullunun satılan kimlik bilgileri ve para kuleleri...

Özgür korkmasın da ben mi korkayım?

Öztürk Yılmaz, "Ne ile tehdit ediliyorsun?" diyor ve ekliyor: "Yolsuzluğun mu var, kasetin mi var?"

Özgür'ün hırsızlığı örtmek için yaptığı hakaretler de işe yaramadı. Kirli parayla partiyi satın aldıkları ortaya çıktı...

Şimdiden "Partiyi kapatacaklar" algısıyla yola düştüler.

Frensiz kamyon misali gidiyorlar ama sonları feci olacak!

***

Hemen hepsi Zeydan Karalar gibi.Sayın Cumhurbaşkanım lütfen Adana 'ya dikkat edin...Aylardır Karalar'ın yediği naneleri yazıyorum...Adam rüşvetten Silivri'de ama afişleri Adana'da.Bakan eden yok?Adanalının parasını çalmaya devam ediyorlar...Vatandaşlar her gün bize sorup duruyor,diye.Rüşvetçi Zeydan'ı AK Parti'de kim koruyor?Hangi bürokratlar onun arkasında diyor?Sayın Cumhurbaşkanım...12 sene önce kuruşu olmayan Zeydan Karalar nasıl 4 fabrika sahibi oldu?Bunu sadece ben mi merak ediyorum?Devlet böyle şeyleri merak etmez mi?Karalar, CHP İl Başkanı iken Fatih Köylü'ye olan borcunu ödemedi ve icraya verildi.Adam başkan olduktan sonra 4 fabrikası oldu?Oğlu Mert'e verecek yüz lirası yoktu.Ne oldu, başkanlıkta gömü mü buldu?

***

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan ihalelerin yüzde 90'ı 21/B ile adrese teslim gidiyor.

Doğal afet ayağına milyonlar tezgâhlanıyor.

4 fabrika ve gizli bir okulun böyle yapıldığı iddiası var!

Antalya Belediyesi'ne peş peşe operasyonlar yapılıyor...

İzmir desen öyle...

İstanbul ise operasyonların üssü oldu...

Soygun ve vurgunun merkezi Adana neden sessiz?

Coşkun Kaleli isimli ihbarcının ifadesinde belirttiği fabrikalarla ilgili devlet ne yaptı?

12 yıl önce delik ayakkabıyla gezen Zeydan Karalar'ın fabrikatörlüğe evrimi neden mercek altına alınmıyor?

Şimdi de hapisten çıkmanın tezgâhını yapıyorlar.

Satılmış gazetecilere "Zeydan" çığırtkanlığı yaptırılıyor.

MASAK, Karalar'ın ve oğullarının para hareketlerini niye mercek altına almıyor?

***

HAMDİ AKIN



Hamdi Akın ile berberimiz bile aynıydı.

Üstelik Ankara'da çok önemli işler yapıyorduk...

SABAH kalitesinde bölgesel bir ek için çırpınıyorduk.

Ve gümbür gümbür geldik Ankara'yı bilgilendirdik...

Bizi unuttu Hamdi Bey... Neyse...

Sayın Akın'ın İBB soruşturması kapsamında ifadesi alınması önemliydi.

Hamdi Bey'in Bodrum'da da işleri vardı...

Akın, Mersin Limanı'nın da eski sahibiydi.

Limanın adı uyuşturucuyla özdeş olmuştu.

Yazıda belirttiğim gibi Akın'ın limandaki hissesi azaldı.

Bir gazeteci için bu gelişmeler önemliydi...

Hamdi Bey'le telefonda görüştük...

Bodrum'daki yatırımlarının Turizm Bakanlığı tarafından tahsis edilen alanda yapıldığını ifade etti.

Mersin Limanı ile ilgili de şirketin yöneticileri arasında olmadığını söyledi.

Yani uyuşturucuyla bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.

Biz aksi bir suçlama yapmadık ki...

Yazının üstü başka altı başkaydı...

Başlığa takıldı galiba..

Neyse...