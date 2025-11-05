ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Cafer Esendemir 23 yıldır başkan.

Ama ibretlik bir başkan...

Yakında Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde seçim var...

Esendemir koltuğu bırakmamak için uzaklardan üyeler yaptı.

Ama Anadolu Ajansı ile DHA çalışanlarının arasında bulunduğu gazetecinin üyelik başvurusunu bir yıldır bekletiyor.

Oyunu garanti gördüğü isimleri anında üye yapıyor!

Mesela Dilek Akın'ın gazeteci olmayan kızı.

Kendisine yakın medya kuruluşlarındakileri de hızla üye yapıyor.

***

Kaybetme korkusu adamın gözünü karartmış!Bu kez gazetecileri tehdide başladı.Cafer Efendi yetmedi mi sana 23 yıl!23 yılın sütünden, yağı ve kaymağını yedin.Adamdaki cesarete bakın!Bizim Murat Karaman'ı bile tehdit etmiş.23 yıllık başkanlık döneminde gazeteciler için ne yaptın?Cemiyeti hep şahsi zenginliğin ve çıkarın için kullandın.Mesela cemiyet sayesinde çocuklarını memur yaptın...Cemiyet üzerinden CHP'den mebus adayı oldun.Cemiyetin malını şahsi ofisin yaptın.Cemiyet sayesinde inşaatçılığa bile başladın.Daha ne istiyorsun cemiyetten?Kene gibi yapıştın in artık cemiyetin sırtından.

***

Cemiyeti'nin Kurucu İkinci Başkanı Erol Karataş Mavi Radyo'da Cafer Esendemir'e çeşitli suçlamalar yöneltti.

Cemiyeti işyeri gibi kullandığını uzun uzun anlattı.

Cemiyetinin Esendemir'e nasıl çalıştığını da.

Karataş Cafer Efendiyi FETÖ ve ByLock iddialarıyla da suçladı.

Dahası Anadolu Ajansı'ndan emekli birinin 2 villasının nasıl olduğunu da sordu.

Cafer Efendinin 3 bloklu bir de apartman diktiğini söyledi.

Ama hiçbirine cevap veremedi Cafer Efendi.

Hakkında iddia çok.

FETÖ'den hapis yatmış sözde gazeteciyi eleştirdiğim için benim için kınama bile yayınladı.

FETÖ'ye de bu denli yakın biri yani.

Kozuva şirket yöneticisi Süleyman Kozuva'ya verdiği tartışmalı ödül karşılığında Kozuva'dan 30 kadro sözü aldığı ama oraya kimleri yerleştirdiği de meçhulmüş.

CHP'li Esendemir derhal o koltuktan gönderilmeli.

***



PERDE ARKASINDAKİ KARALAR

CHP'li Zeydan Karalar 18 Kasım'da çıkacakmış.

Adana Belediyesi önüne Atatürk büstünün hemen yanında şöyle bir tabela asılmış.

"Zeydan sahneden inmedi, sadece perde arkasında!" Adana'daki bürokratlar üç maymunu oynamaya devam etsin.

Belediye binası sanki kamunun değil Zeydan'ın malı!

Bu şova aylardır göz yumanları Reis görmez mi sanıyorlar!

***



TURGAY CANVER

Dere yataklarına yapılan inşaatlar cinayettir.

Karadeniz'de olanlar meydandadır.

Dere ne zaman çılgınlaşacak bilinmez çünkü.

Mesela "Bakız İnşaat!" Patron baba-kız dere yatağına apartmanlar dikmiş.

İsmi de enteresan...

"BAKIZ İNŞAAT" Babakız demekmiş.

Turgay Canver ve kızı Begüm binayı dikiyor.

Canverler hakkında iddia çok...

Onları da başka bir yazıya bırakalım.

***



CHP'Lİ ALİ DEMİRÇALI

İlginç bir tiptir Ali Demirçalı ona boşuna Cin Ali demedim....

Hakkında yığınla iddia var.

Keşke olmasaydı...

22 Ocak'ta Ağır Cezada davası görülecek.

Şimdilik "yurt dışı" yasağı var ama rüşvet ve sahtekarlıktan yırtamayacağı iddia ediliyor.

Adamın biri ofisine gitmiş koltuğuna mermi sıkmış.

Kurşunların arkasındaki iddia da önemli.

Onu tanıyanlar adama 'yalancı' diyor.

Lezzet Festivalinde yeğeni belediyenin milyonlarını tabelacı Erdal Arslan'a akıtmış.

Okuduğunu da anlamayan biridir Cin Ali.

Herifin gözleri paraya fakslanmıştır çünkü.