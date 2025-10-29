ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP'li başkanlar içinde kokain kullanan da var!

Rüşvet, taciz ve ajanlık da onlarda...

Mafya, bir başkan ve yardımcısını teknede kokain çekerken yakaladı.

Yanlarında iki de kadın vardı!

Olayın üstünü örtmek onlara 18 milyona mal oldu.

Bu kadar büyük parayı nereden buldular?

Mafya niye takip etmiş bilmiyoruz.

Mafyaya verdikleri para rüşvet parası mıydı?

Kim olduklarını biliyorum.

Bugün konumuz kokainci başkanlar değil.

Bugünkü konumuz, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay.

700 yılla yargılanan Aziz İhsan Aktaş, Kozay'a kıyak yapmış!

İddianamede Emrah Efendi yok; neden?

Oysa Kozay, 3 milyona yapılan işi Aktaş'a 17 milyona verdi.

Talimatı Burhanettin Bulut'un verdiği iddia edilmişti.

Çöp işini fahiş fiyatla veren Kozay kamuyu zarara uğrattı.

Mansur Yavaş konserlere ödediği fazla para için dillerdeyken, Kozay'ın adının anılmaması elbette tesadüf değil.

Aktaş'ın yaptığı bir kıyak bu.

Mesele basının diline düşünce üç ay sonra ihaleyi iptal etti.

***

Başkan Kozay saman altından çok su yürüttü.

Hakkında yığınla iddia var...

Kara kabukluyu açma zamanı geldi artık.

Makamda içki içmesi en hafifi...

Herif imara kapalı yerlere ruhsat verdi...

Hem de Ayşen Nevruz Boyraz adına atılan sahte bir imzayla.

Sahte imzalı evrakları saklıyorlar, tapuya giden fotokopileri.

İmara kapalı yerlere birden çok ruhsat verildi.

Yapı denetim firmaları korkudan hak ediş evrakı yapmadı.

Kanunsuz işlerde Sami isimli birini kullanıyorlar.

Meclis üyesi Avukat Erçin Doygun, imardan sorumlu başkan yardımcısı gibi.

Başkanın da çok yakın arkadaşı.

Birbirlerine "kirve" diye hitap ederler.

İmar Müdürü Hüseyin Kesikbaş bir başka âlem.

Kendi imza atmıyor, eski bir personelin imzası taklit ediliyor.

Sahtekârlığın ortaya çıkacağını anladıklarından "Sistem çalındı" kılıfını uydurdular. Başkan, Kesikbaş'ı tutuyor.

Rüşvetler Aliya İzzet Begoviç'teki bir pastanenin üst katında alınıyordu, burası deşifre olunca Şambayadı'daki bir mesire alanına taşındılar. O mesire alanı ise bir müteahhide ait.

KOM şubeye giden ihbarların sızdığı iddiası da var.

Bir ucu adliyeye uzanan bir tezgâhtan söz ediliyor.

Çok inandırıcı gelmedi ama ne olur ne olmaz dedim.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Şahin dürüst ve titiz biridir. Yine dürüstlüğüyle Trabzonlunun gönlünde taht kuran Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan da öyledir.

Her ikisi de iddiayı araştıracaktır.

***



HAMDİ AKIN VE SALİH BEZCİ İKİLİSİ

Hamdi Akın, Ekrem İmamoğlu ve Salih Bezci...

Üçü Bodrum'u parsellemiş...

Salih Bezci'ye Ankara'da iki alışveriş merkezi yetmedi.

Bodrum'u da parsellemeye başladı.

Bezci daha çok kaçak yapılarla adını duyurdu.

Bakan Murat Kurum inşaatlarını boşuna yıkmadı yani...

CHP'li belediyeleri kafakola alan Bezci ve Akın gibilerin gözü paraya doymuyor.

Akın, İBB'deki "yolsuzluk" soruşturmasında ifadesi alındı.

Akfen Holding Başkanı Akın'ın, Eko'nun karakutusu Ertan Yıldız, Yakup Öner, Fatih Keleş ve Elçin Karaoğlu gibi isimlerle teması sorgulandı.

Akın, Bodrum'da da büyük işler yapıyor.

Uyuşturucu merkezi olan Mersin Limanı da onundur.

Sabıkalı bir limandır burası.

CHP'li başkanların kokaini buradan aldığı iddia edildi.

Uyuşturucu şebekesi de liman içindeydi.

Baronlar, personelin mesai saatini bile ayarlıyor.

TIR'larla kameraları perdeliyor, sonra uyuşturucuyu dışarı çıkarıyorlar.

Limanda neden hâlâ 1950 model kamyonlarla yük taşınıyor?

Bu işte de bir cinlik var muhakkak.