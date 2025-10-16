ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

"Erkeklerle yata kalka" başlığı altında Küresel Sumud Filosu'nu hedef alan Ahmet Şimşirgil'in zırvalığına ortak olan bir internet sitesi, aktivist Ayçin Kantoğlu ve sunucu Bekir Develi'ye aşağılık bir şekilde saldırdı.

O site "yalan anketlerin" de üssü oldu.

Bu satılmışlara daha ne kadar müsamaha edilecek!

Aynı site yayınladığı ankette CHP'yi yüzde 36'nın üstünde, AK Parti'yi ise yüzde 27'lerde gösterdi.

"Bitti" dedikleri Reis'i yüzde 10'a indiremediler ama!

Vicdanı olan, CHP'nin bu oyu alması için ne yaptığını da söyler.

Yolsuzluk batağına saplanmış CHP'ye kim oy verir?

Ama parayla ruhlarını satandan her şey beklenir.

CHP'nin derdi büyük, partiyi bitirmişler...

Hırsızların iktidar olması hayal...

Silivri'de olanlar da oradan çıkamaz!

***

CHP yakında çıkacak Aziz İhsan Aktaş iddianamesine odaklandı!deki korku ve panik büyük.Çünkü Özgür bıldır yedikleri hurmaları iyi biliyor.Türkiye'yi Avrupa'ya şikâyet etmesi bundan.CHP Genel Başkan Yardımcılarına rüşvet verdiğini itiraf etti; tabii başka şeyler de anlattı.Biri 200 milyonluk rüşvet itirafıdır.un 1 milyon dolar aldığı belli.Sahi 200 milyonu kim aldı?Anlaşılan Eko'nun yanına gideceklerin sayısı çok.ile CHP'li eski bakane göre bu işe kadar uzanacak.Avukat Mehmet Yıldırım'ın X'te zehir zemberek mesajı var.Ev hapsine sebep olanlardan hesap soracağını söyledi!İlk işi de Özgür Özel ile ilgili belge ve görüntüleri savcılığa vermek olacakmış.Bir basın toplantısı düzenleyeceğini de söyledi.

***

Avukat Yıldırım, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci'ye belediyelerden 21/B komisyonu alıp almadığını da sormuş.

Gül Hanım bu ne demek, komisyon mu alıyordunuz?

Gökçe Gökçen'in nasıl milletvekili yapıldığı da sorulmuş...

Burhanettin Bulut'a da oğluna aldığı eczane deposunun "hediye" olup olmadığı soruldu.

Ali Mahir Başarır ve eşini baronlara avukatlık yapmakla suçladı.

Milletvekili sekreteri yüzünden Özgür Özel'in ODTÜ ormanlarında dayak yediği iddiası da müthiş.

Bakalım avukat Mehmet neleri açıklayacak?

***

BELEDİYEDEKİ TEFTİŞ

Müfettişler, Adana Büyükşehir'i ve ASKİ'yi inceliyor.

Aziz İhsan Aktaş'ın Zeydan Karalar döneminde gömdüğü iddia edilen çöp varillerinin yerleri tespit ediliyor...

Karalar'ın 2019'dan beri çöp transferi, temizlik araç kiralama işleri, TEMSA'dan alınan 100 adet otobüs ve ecrimisille kiralanan billboard meselesi de mercek altında.

YST, Hanzade ve Beydağı firmalarının belediyeye kestiği faturalar da tek tek inceleniyor.

ASKİ'nin 6 yılda Kam Beton, Ay Beton, İmbet Beton gibi kalitesi belli borularını almayıp BORSANTAŞ'ın kalitesiz ve dayanıksız borularını alması da inceleniyor.

Ve 100 milyonluk boruların nerede olduğu da araştırılıyor.

Cihan Bayram ve Ümit Aygül'ün servetlerinin kaynağı belirleniyor.

Müfettişler, Veli Küçük'ün eşi Dilek Nur'un açıktan atamasını da mercek altına aldı.

Zeydan'ın karakutusu Türkan Eşli ile 30 milyonluk bedava ekmek dağıtıldığı iddiası da radara takıldı.

***

ADIYAMAN YURDUNDAKİ BIÇAKLAMA

Adıyaman Veysel Karani Öğrenci Yurdu'nda kalan Burhan Can Kaya, aynı yurttaki Enes İbrahim Bakaç'ı bıçakla yaralayıp kaçtı. Aile, Yurt Müdürü Hüseyin Sonkaya ile memur Sadık Yakıcı'yı olayı seyretmekle suçladı.

Böyle yurt müdürü mü olur?

Ona emanet edilen çocukları böyle mi koruyor Hüseyin Efendi.