ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Gazeteciden çok kot kafalı siyasetçi gibi konuşan Timur Soykan isimli zat "Erdoğan" sonrası için saçma kehanetlerde bulunmuş.

Düşmanları Reis'e sataşmak için palavralarla piyasa yapıyor.

Bu tiplerin kulağını çekip de "Ne yaptı lan size Erdoğan?" demek lazım ama olmuyor işte.

Eko ya da diğer CHP'li başkanlar gibi tüyü bitmemiş yetimin parasını mı çaldı Reis lan?

Veya Özgür Özel gibi ülkesini yabancılara mı gammazladı?

Ne yaptı size Erdoğan?

Timur Efendi gibi Reis düşmanlarının ne istediğine bakın!

Palavracı muhterisler Reis'in Doğu Türkistan'ı, Filistin'i, Gazze'yi, Suriye'yi, Azerbaycan'ı ve Karabağ'ı, Kıbrıs'ı ve Libya ile Mısır halkını tek başına kurtarmasını istiyor.

"Hadi ulan sen de gel" desen, gelmez, kaçarlar!

***

Yine Reis'in tek başına Akdeniz'de, Ege'de, Karadeniz'de mavi vatanı korumasını, doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde, havada ve karada haklarımıza sahip çıkmasını bekliyorlar!Eyvallah bunu yapıyor zaten!Doğalgaz çıkarsın ama başka ülkeleri üzmesin istiyorlar.ABD'ye, Rusya'ya, Fransa'ya, Avrupa'ya, Çin'e, Araplara, dünyada kim varsa bütün emperyalist ülkelerin hepsine kafa tutsun, ama ülkemiz yalnızlaşmasın.Kafa tutan tek kişi zaten o!PKK'yı, PYD'yi, FETÖ'yü tek başına bitirsin!DHKP-C'yi yok etsin, YPG'yi parçalasın!IŞİD'i Ortadoğu'dan kovsun!Tüm teröristleri mahvetsin!Ama bunları tek başına yapsın...Yapıyor zaten...Beylerin rahatı ve keyfi bu yüzden kaçıyor ya!

***

Ekonomide en ufak bir aksama olmasın!

Dolar çıkmasın, borsa düşmesin.

Koronada olduğu gibi, afetlerde çalışmadan maaşımızı tıkır tıkır ödesin!

Salgındaki gibi okullar açılmasın...

Ama çocukların eğitimi de aksamasın!

Hastanede çekilen MR'lar, yapılan tedaviler, ameliyatlar, aldıkları ilaçlar ücretsiz olsun, ama poşet paralı olursa Reis'e oy moy yok!

Patates, soğan, patlıcan pahalı olmasın!

Enerji bol olsun ama nükleer santral olmasın!

Suyun gücünden ve enerjisinden faydalansın ama HES'ler, RES'ler, GES'ler olmasın!

Termik santraller elektrik üretsin ama duman çıkmasın!

Arabam lüks olsun ama ÖTV olmasın!

Yağmur yağsın ıslanmayalım!

Güneş çıksın yanmayalım!

Kar yağsın üşümeyelim!

Bahar gelsin ama rüzgâr esmesin, ağaçlar yıkılmasın!

Çocuklarımız üniversitede bedava okusun, burs alsın, yurtta kalsın, oğlumun tayinini gerçekleştirsin, kızımın da maaşına zam yapsın!

Herkesi 38 yaşında erken emekli etsin!..

Yok ya... Ananızın en akıllı yavrusu siz misiniz!

Erdoğan bu yazılanları yapmazsa oyumu başkasına veririm!

Böyle diyorlar ama 30 yıldır İzmir'i pislik götürüyor, sokaklar çöpten geçilmiyor, hizmet yok, içmeye suları yok!

Şikâyet etmiyorlar, aynı zihniyete yıllarca oy veriyorlar...

Peki buna ne diyeceksin arkadaş?

İzmir'i pislik götürüyorsa götürsün, bana ne değil mi!

***



AYDIN BALOĞLU BABASINI KAYBETTİ

İş insanı Aydın'ın, babasını tedavi ettirmek için ne kadar uğraştığını biliyorum. Babası için işine bile gidemediği oldu. Ama sevgili Aydın ne yaptıysa babasını kurtaramadı.

Aydın şimdi babasının içinde bıraktığı boşlukla nasıl yaşayacağını düşünüyor. Babasına Allah'tan rahmet diliyorum... Baloğlu ailesine de sabırlar...

***



ALİ YÜKSEL GÜNGÖR

Çokça adından söz ettiğim Nuh Yüksel Güngör'ün babası Ali Yüksel Güngör, bir kalp krizi sonucu hayata veda etti. Merhuma rahmet, evlatlarına başsağlığı dilerim.

Nuh kendisiyle ilgili yazdıklarıma gazeteye gelerek cevap verecekmiş...

Gelsin bakalım ne anlatacak Nuh?

Elbette cevap hakkına saygımız olacak, yeter ki ikna olalım.