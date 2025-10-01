ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Reis düşmanlarının saldırıları durmuyor.

Hangi yüzle konuşuyorlar anlamam!

Mahallelerindeki çakalları ve sırtlanları niye görmezler?

Orası yılanlar ve kalemini satanlarla dolu.

Hasan Cemal, Murat Yetkin ve Faruk Bildirici hafiyeleri(!), İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı güya fena enselemiş...

Ulan hayatınız dubara be...

Ahmet Hakan doğrusunu yazdı, tekrara gerek yok!

Bunları amacı üzüm yemek değil.

Öyle olsa, Topal İhsan'ın paraya boğduğu ve hatta araba verdiği gazeteci müsveddelerini yazarlardı.

Gazeteciliğin saygınlığını korumak isteselerdi büyük paralara kalemini satan Saraçhane medyasına iki laf ederlerdi.

Amaçları Erdoğan-Trump görüşmesini gölgelemek.

Kaan'a da bu yüzden saldırıyor hainler...

Trump, Reis'i övdükçe kudurdular.

Siz önce Silivri'de yatan Murat Ongun'un maaşa bağladığı gazetecileri yazın.

Sıkıyorsa aldıkları yüklü maaşları eleştirin de görelim sizi.

***

Haluk Cangökçe boşuna haykırmıyor.

***

O milletvekili, profil resmine hırsız Eko'nun fotosunu niye koydu?

Sevgiden mi, korkudan mı, yoksa itaatten mi?

Bunlarda zerre insanlık yok?

Bunlara insan muamelesi yapan da insan değil!

Özgür Efendi ona buna çamur atacağına Tamar Tanrıyar'ın, "Manisa'da bir benzin istasyonunda, Muhittin Böcek'ten aday olması karşılığında 20 milyon dolar aldı" sözlerine cevap versin.

Eğer bunlar iftiraysa yargıya gitsin.

Tamar Hanım, "Benden davacı olsun, ben de belgeleri mahkemeye sunayım" diyor...

Alooo duydun mu Özgür Efendi?

Demek ki Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş boşuna, "Müge Anlı'ya çıkıp dolandırıldık diyeceğim" demedi.

Reis'in, "Yolsuzluk iddiaları genel merkeze kadar gitmiş" sözleri doğru.

***



VERGİ BORSASI MI KURULDU?

Bakanlığın işletmeleri mercek altına alması, bazı vergi müfettişlerinin "FETÖ borsası" gibi "Vergi borsası" kurmasına yol açmış.

İddia böyle...

Borsa meselesi, işletmeleri kapanma noktasına getirdi.

15 çalışanı olan bir işletme bu yüzden işçilerini işten çıkardı.

Burnuma çok pis kokular geliyor.

İstismarcı müfettişleri yakından takip et lütfen...

Bu tipler sayın bakana ve hükümete zarar veriyor.

***



TOROS ÜNİVERSİTESİ

Şikâyet eden: Doç. Dr. Cüneyt Karaaslan

Şikâyet edilen: Özel Toros Üniversitesi

Şikâyet edilenler: Yusuf Sertaç Özveren Toros Üni. Mütevelli Heyeti Başkanı... Yavuz Şahin, Dilan Emgili ve Tünay Köksal...

Şikâyet konusu: Fikir ve amaç birliği içinde "Para vermezsen profesörlüğe atanman için gerekli olan doçent kadrosundan çıkarma" tehdidiyle unvan ticareti yapmak.

Özel üniversitelerin unvan satmaları etik mi?

Toros Üniversitesi'nin diyecek sözü yok mu?

***



