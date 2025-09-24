ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Ingmar Bergman'a sormuşlar:

"Gidişat çok kötü dünya nasıl kurtulacak?"

"Utanç" demiş Bergman, "Dünyayı bir tek utanç kurtarabilir. Çünkü utanmak 'kibir' denilen en büyük günahın panzehirdir. Yalanın, iftiranın, hırsızlığın, pişkinliğin, arsızlığın önündeki en büyük engeldir. Başını öne eğebilen, yüzü kızaran, özür dileyebilen insanları görmeye ihtiyacımız var..."

CHP'yi ele geçirenlerde ve solcularda utanan bir kişi bile yok.

TELE1 televizyonu önce palavra bir anket yayınlayarak CHP'yi yüzde 41.1, AK Parti'yi ise yüzde 20'lerde gösterdi.

Ardından katil Netanyahu ile Erdoğan'ı bir tutan KJ yayınladı.

Reis bunlara ne yaptı ki böyle nefret kusuyorlar?

Merdan Yanardağ su katılmamış yalancı olduğu için olabilir...

Özgür Efendi'nin de yakında balonu patlayacağından olabilir.

İddianame açıklanınca Özgür ne yapacak?

Ya Aziz İhsan Aktaş'ın suçlamalarına karşı üç maymunu oynayanlar iddianame sonrası nereye kaçacak?

***

GazeteciCHP'nin büyük bir rüşvet-yolsuzlukbatağına saplandığını ifşa ediyor.la Başaran'ın yaptığı röportaj çok önemli.İddiaları ve merak edilenleri muhatabına tek tek sordu.Aktaş ise CHP Genel Merkezi'nde yuvalanmış çeteyi ifşa etti.Hak edişlerini alabilmek için milyonlarca rüşveti genel başkan yardımcılarına nasıl verdiğini bir bir anlattı.Özgür Özel'deki telaşın asıl sebebi budur...Aylar önce Özel'in de işin içinde olduğunu yazmıştım.Aktaş, bir genel başkan yardımcısına alacaklarını tahsil edebilmek için büyük miktarda rüşvet vermiş.Dinlerken inanın midem bulandı.Özgür Özel yalanlarla milleti cambaza baktırmayı bıraksın da yiyorsa Aziz İhsan Aktaş'a cevap versin.

***

Köşemde defalarca isim isim yazdım.

Aziz İhsan Aktaş rüşveti anlatırken CHP'li belediyelerin nasıl hortumlandığını da itiraf etmiş oldu.

Reis'in "100 yıllık partiyi hırsızlık çetesinin fedaisi haline getirdiler" sözleri boş değilmiş.

Başsavcı Akın Gürlek'in 1000 sayfalık iddianamesinde çete reisi İmamoğlu görünse de olayın içindeki CHP Genel Başkan yardımcıları dikkatten kaçmamalı.

CHP'deki rüşvet çarkının içinde acaba kimler var?

Özgür Karabat, Gökhan Zeybek, Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut, Sezgin Tanrıkulu, Tekin Bingöl ve Veli Ağbaba...

İddianamede bunlardan hangisi var?

Başaran'ın röportajından Özel'in, Kılıçdaroğlu'nu yendiği kongrenin perde arkasında Aziz İhsan Aktaş olduğu anlaşılıyor.

***



ERSAN ALTIOK

Yıkılan villasını yazmamız Ersan Altıok'u rahatsız etmiş.

Bu yüzden bir arkadaşım aracılığıyla randevu istedi.

Çünkü herifle şahsi meselemiz yok, "Gelsin" dedik.

Altıok, Mert Karalar ile ortak olmadığını ve Yunus Gündoğdu'nun da kazığını yediğini söyledi.

"Ruhsatsız yapıyı niye aldınız?" soruma "Yunus Bey'in paraya ihtiyacı olduğu için" demekle yetindi.

Öğrencileri Kapadokya'da şarap fabrikasına götürmek istemesiyle ilgili tatmin edici bir cevap alamadım.

Okulunda devletin kitaplarını niye okutmuyor?

Neden velilere 40 bin liralık kitap aldırıldı?

Nar Sepetim firması kime ait?

Bu sorularım da havada kaldı.

Dr. Gökhan Gündoğdu, "Engelleri değil, hayalleri, umutları ve bir arada olmanın gücünü paylaşmak için festival alanındaydık " diyor.

Siz neredesiniz Ersan Hocam?

***



ABDULLAH ÖZYİĞİT

Trabzonlu Abdullah Özyiğit, geçirdiği kalp krizi sonucu sahnede ölen hemşerisi Volkan Konak'a adının verildiği salondan seslendi...

"Seni özledik Volkan'ım. Sen gidince her evden bir kişi eksildi" dedi.