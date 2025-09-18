ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Dava ertelendi, Özgür Efendi rahat bir nefes aldı.

Adamlarına yaptırdığı anket ise moralini bozdu.

Çünkü o ankette insanların çoğunun kurultayda rüşvet döndüğüne ve Özel'in partiyi iyi yönetmediğine inandığı ortaya çıktı.

Özel, anket şirketini arayarak sonuçların açıklanmasını önledi.

Hemen CHP'yi bir iki puan yüksek gösteren palavra anketler piyasaya sürüldü.

Kısacası, Özgür Özel'in gözü iyice döndü...

Ve acayip yalan konuşmaya başladı.

Hırsız ve rüşvetçileri aklamak için palavraları döktürüyor.

Belli ki kimyası iyice bozulmuş, psikolojisi çökmüş herifin...

Bir yandan Reis'e saldırıyor, diğer yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a, sonra da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya...

***

Ankara'da düzenlenen "Hırsızlara Destek Mitingi"ne katılanların sayısını Özel, 5 milyon olarak verdi.

Emniyet kayıtlarına göre mitinge 35 bin, Cemal Enginyurt'a göre 350 bin, Mustafa Sarıgül'e göre de 500 bin kişi katılmış.

Buna "Alçak atın ulan" deme de ne et şimdi?

CHP, yolsuzluk üssüne dönen belediyeleri nasıl savunur? Hırsızlara hesap sorulunca kuduruyorlar.

Depolardan külçe külçe altın, dolar ve eurolar çıktı.

Buna rağmen Özgür Efendi yalana devam ediyor.

Oysa hepsi rüşvet parası... Bay Özgür, kör müsün sen?

Ve bu başkanların mı namuslu?

***



ZEYDAN KARALAR GÜZELLEMESİ

Özgür Efendi "Karalar" güzellemesi de yaptı!

Halbuki Zeydan, Türkiye'nin en şaibeli başkanı!

Karalar'ın 11.5 yıl önceki ihalelerle ilgisi olmadığını, Aziz İhsan Aktaş'a da Baki Nugay'a da ihale vermediğini söylüyor!

Yalancısın Özgür, yalancı!

Yani Zeydan neyse Özgür de oymuş meğer!

İşleri güçleri yalanlarla halkı uyutmak!

Bak Özgür Özel!..

Baki Nugay'ın itirafları üzerine hapse atılan Karalar'ın şaibeli servetinin ilk kaynağı Seyhan'daki çöp ihalesidir; öğren!

Karalar 5 yıllık görev süresince ihaleleri hep Baki Nugay'ın "Barka" şirketine verdi öğren.

Hepsinin belgesi de elimdedir!

Ayrıca Akif Kemal Akay'a uyguladığı baskı sonucu yeni ihaleleri Aktaş'ın Bilginay'ı ile Nugay'ın Barka'sına verdirdi.

Adam böyle yapa yapa köşe oldu.

Hırsız hırsızdır, rüşvetçi de rüşvetçidir unutma!

Sen de yalancısın Bay Özgür!

Tatava etmeyi de bırak artık...

Kara göründü, kara!

Mahkemeden ekimde çıkacak karar seni bitirir!

50 tane kurultay yapsan ne fayda...

Gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklemişsiniz bir kere...

***



BAHÇELİ'NİN BİLAL BAŞKAN'I

Devlet Bahçeli'nin talimatıyla hayata geçirilen Ferdi Tayfur Müzesi görkemli bir törenle açıldı.

Bahçeli, Ferdi Baba'ya muhteşem bir mezar da yaptırdı.

Sarıçam ilçesindeki müzenin açılış töreni kalabalıktı.

Ferdi Tayfur'un yakınları, AK Parti ve MHP'li başkanlar ile Adana Valisi Yavuz Selim Köşger oradaydı.

Bahçeli'nin talimatıyla müzeyi hayata geçiren Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ; Tayfur'un türkülerinde hayat bulan hissiyatın müzede sonsuza kadar yaşayacağını belirtti.

CHP'li belediyeler ise halkın milyonlarını heykele harcasın.

Yani savcılar boşuna operasyon yapmıyor.

CHP'liler Başkan Uludağ'a bakıp hizmet görsün.

Bu bir övgü değil, hakkın teslimidir. Albümleri ve konserleri rekorlar kıran, şarkıları film olan Adanalı sanatçıya farklı unvanlar da verilebilirdi.

Milletimiz ona "Ferdi Baba" veya "Ferdi Abi" diye seslendi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli ise onu çok sevdi...

Bu sevgiyi Başkan Bilal Uludağ ölümsüzleştirdi...

CHP'li belediyeler de heykel, Altın Koza ve Lezzet Festivali gibi önemli etkinlikleri zenginleşmek için kullandı.

Özgür Efendi, hizmet görmek istiyorsan Sarıçam'a gel!..