ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Kukla Özgür Özel, ağzı bozuk Ali Mahir Başarır ve Mahmut Tanal ile birlikte hırsız Ekrem'den bir "Zelenski" yaratmak istiyor. Ama rüşvetçi ve hırsızdan kahraman olmaz ki...

Gürsel Tekin'i şişe yağmuruna tutturmanız boşuna.

"Son ihtarım" diyerek hükümeti tehdit etmeniz de...

Bu iş yönetmen Steven Spielberg'in "Er Ryan'ı Kurtarmak" filmine benzemez beyler!

Kriminal eylemlerle Ekrem'i kurtaramazsınız!

15 Temmuz'da çıplak elle tankları durduran yığınları tahrik etmeyi de bırakın artık!

Muhterem İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek ve Adana Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin... "Er Ryan'ı Kurtarmak" filminde, dört çocuk annesi bir kadının İkinci Dünya Savaşı'nda kaybettiği üç oğlunun ardından hayatta kalan tek oğlunu kurtarma öyküsü anlatılır.

Er Ryan gibi Ekrem ve Zeydan'ı kurtarmak için de özel bir tezgâh kuruldu.

Ekrem'i herkes biliyor, ben size Karalar'ı anlatayım.

Adamın 11.5 yılda 4 fabrika sahibi olması ilginç değil mi?

Bu durum hayatın normal akışıyla izah edilebilir mi?

İlk başkanlığı Seyhan Belediyesi'ndeydi.

Onu tutuklatan Baki Nugay da ilk ihale verdiği kişidir.

Nugay, etkin pişmanlıktan yararlanmak için CHP'li Zeydan Karalar'a, Özcan Zenger aracılığıyla verdiği rüşvetleri itiraf etti.

İtiraflarını da banka dekontlarıyla belgeledi.

***

Nugay'ın ifadesi üzerine Zeydan ve çantacısı tutuklandı.Zeydan Karalar, Silivri'den hep aynı masalı niye okuyor;diye.Sayın başsavcılar; önemli bir istihbarat bilgisi aldım. Aziz İhsan Aktaş ile ortağı Baki Nugay'ın yıllardır Adana ve diğer şehirlerdeki işlerini takip eden biri var...Adı Hacı Yıldız'dır...Bu adam ihale işi, şirket devri ve taşeron konusunda dâhidir!Bu adam Karalar'ın ihalelerle ihya ettiği Yusuf Yıldız'ın da kankasıdır.Sadece soyadları benzerdir, akraba değiller.

***

İddiaya göre Hacı Yıldız ile Yusuf Yıldız, Aziz İhsan Aktaş'a gitmiş, Baki Nugay'ın Zeydan'ı tutuklatan ifadesini geri çekmesini istemiş.

Hatta Aziz İhsan Aktaş'ı tehdit bile etmişler.

Yusuf Yıldız'ın temsil ettiği Barla, Regulus ve YSF firmalarına Zeydan Karalar, 6 milyarlık adrese teslim ihale verdi.

Yusuf Yıldız için Zeydan'ın yeni çantacısı iddiaları da var.

Bu istihbaratı 100 yılın yolsuzluğunu ortaya çıkaran cesur yürekli Başsavcı Akın Gürlek ile kahraman bir albayın mangal yürekli oğlu olan Başsavcı Altuğ Kürşat Şahin'in dikkatine sunarım.

Hacı Yıldız ve Yusuf Yıldız!..

Zeydan Efendi'nin umudu bu yıldızlara kalmış.

Zeydan Bey, Silivri'de nasılsa vakit çok, Adana Büyükşehir başkanlığı dönemiyle ilgili savcılara ne anlatacaksınız?

Biraz da onu düşünseniz...

Karalar'ı kurtarmak için yoğun mesai yapan Yusuf ve Hacı Yıldız'ın da yolu nasılsa eski başkanla kesişecek!

***



NUH YÜKSELGÜNGÖR...

İlginç bir tiptir Nuh...

Ve çok kurnazdır...

Paraya acayip düşkündür.

Mersin'i betona boğdu, yine de doymadı...

Beynine pıhtı attığını duydum...

İnsan olarak üzüldüm elbet...

Bu kadar parayı sevme kardeşim, kefenin cebi yok!

FETÖ için yapılan "Yıldırımhan Koleji"nin kapısındaki "Bu okul Sinan İnşaat Tarafından Yapılıp Vakfedilmiştir" tabelasını 15 Temmuz darbe gecesi okuldan indirene kadar ecel terleri döken kimdi Nuh Efendi?

Tabela indirilirken çekilen bir fotoğraf da varmış...

Neyse...

İnşallah herhangi bir aksilik çıkmaz da cuma günü www.takvim.com.tr adresinden bu hikâyeyi tüm dünyaya okuturuz!