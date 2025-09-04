ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Ekrem İmamoğlu CHP'nin şirazesini iyice kaydırdı.

Partinin dengesini bozdu, partiyi fiziksel ve psikolojik olarak tutarsız hale getirdi.

Elemanı Özgür Efendi de CHP'yi bitirmek için uğraşıyor.

Üç bin kişiyle miting yapıyor ama dar çekim ve ışık oyunlarıyla kalabalıkmış gösteriyor.

Sözcü, Nefes, Odatv, Cumhuriyet gibi yalancı takımı palavra haberleriyle milletin aklını çelmeye çalışsın.

Reis ise bir zamanlar teröristlerin cirit attığı Amanos Dağları'nı delerek bölge ekonomisini uçurmak için prestij projeler yapıyor.

Hatay Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Amanos tünellerinin Hatay'dan Gaziantep, Kahramanmaraş ve Osmaniye'ye kesintisiz güvenli bir ulaşım imkânı sağlayacağını söyledi.

Tüneller sayesinde lojistik maliyetleri azalacak, ihracat artacak, istihdam ve güvenli ulaşım olacak.

Afet durumunda ise güvenli bir ulaşım koridoru olacak.

2025 yılı sonunda tünel kazılarına başlanması bekleniyor.

Amanos Tüneli, yalnızca bir ulaşım projesi değil; Hatay'ın ve bölgenin ekonomik kalkınması, lojistik entegrasyonu ve stratejik güvenliği açısından kritik bir yatırımdır.

Başkan Mehmet Öntürk, depremin yıktığı şehre önemli hizmetler yapıyor. Örnek: 28 kilometrelik Serinyol ve Madenli yolu.

10 ayda bitirilen yol Antakya-Arsuz arasını 21 kilometre kısalttı.

***



ZEYDAN HALA KENDİNİ BAŞKAN SANIYOR

Birileri bu adama "rüşvetten" tutuklu olduğunu, bakanlığın görevden aldığını anlatmalı.

Zeydan Karalar belediye başkanı değil artık.

Silivri'de rüşvet almaktan tutuklu bir mahkûm.

Yalakalar adama başkan muamelesi yapmayı bıraksın.

Devletin yetkilileri de lütfen olan bitene seyirci kalmasın.

Adamın boy boy afişleri hâlâ belediyede.

Kurulan çadırda hükümete ve Reis'e saldırılar devam ediyor.

Soru çok basit.

İstanbul'da uygulanan yasalar Adana'da geçerli değil mi?

Reis turplardan söz ederken ve 'Ahtapotun kolları' derken Adana'yı özellikle kastettiği ortada.

Şehirdeki bürokratlar bu yapılanlara neden göz yumuyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Ekrem İmamoğlu kodese konduktan sonra afişleri dahil belediye binasındaki mitingleri de yasakladı.

Tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in belediye binasına asılan afişine izin verilmedi.

Peki bu kanunlar Adana için geçerli değil mi?

Belediye binası Zeydan'ın afişleriyle donatılmış.

Buralar onların babasının malı değil, kamu kurumları.

Belediyenin önüne çadır kurmuşlar, her gün bu çadırdan iktidara hakaretler yağdırılıyor.

Kimsenin çıtı niye çıkmıyor?

***

Şehir Zeydan Efendi'nin devasa afişleriyle donandı.

Belediye binasına devasa afişleri asıldı.

Bir resmî kurum olan Adana Büyükşehir Belediyesi'nin internet sayfasında; Başkan olarak hâlâ Zeydan Karalar'ın adı var.

Vekil seçilen Güngör Geçer'in esamisi okunmuyor.

81 milyon liralık soyguna kılıf yapılan "Uluslararası Altın Koza Film Festivali" ile Ekim'de yapılacak 'Lezzet Festivali' Zeydan ve Ekrem'in şovuna dönüşecek.

Televizyonlarda gümbür gümbür bu şovu yayınlanacak.

Silivri'de yatan rüşvetçi başkanlar için belediye kasasından 200 milyon liraya yakın para çıkacak.

Devletimizin yetkili ve etkili isimleri de şovlara süs olacak.

Reis'e nasıl hesap verecekler?

Zeydan Karalar'ın belediye başkanı olmadığını o ve ailesine anlatacak cesur bir bürokrat yok mu Adana'da...

Şehrin cadde ve sokaklarındaki billboardlardan rüşvetçinin propagandasının yapılamayacağını söylemesi gerekmiyor mu?