ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Zeydan Karalar, eylül ya da ekim ayında tahliye olacakmış!

Rüşvetçi başkanın ailesi böyle bir algıya başladı şimdi.

Koğuş arkadaşları da başkana böyle gaz veriyor...

Karalar "Başkanlığımı isterim" diyerek dava bile açtı.

Başkan ve ailesi hâlâ "Güç bizde" demek istiyor!

Oysa Silivri'de güç müç mü kalır?

Belediyeye "Halkı Zeydan'ın yanında" yazılı afiş astılar.

Adanalı ise afişin neden toplatılmadığını soruyor.

Ve "Hırsız ve rüşvetçinin yanında olmayız!" diyor herkes!

Oğlu Mert'e göre de Karalar 60 gün içinde çıkacak!

Belediye ve partideki gücü kaybetmekten çok korkuyorlar.

Çünkü hem ihaleler hem de delege seçimleri var!

Karalar ailesinin başkanlık hayali Silivri'de bitti.

Buna rağmen adamın kibri yerinde.

Hâlâ Büyükşehir'deki yolsuzluklara bakılmadı...

Halbuki turpların babası burada...

Okurlarım sürekli bana, "Bu adamı koruyan bir güç mü var?" diye sorup duruyor.

***

Herif kodeste ama pişkin mi pişkin.Öğretmenler Bulvarı'nda bir üstgeçit yapıldı, hizmete bile açıldı.Zeydan Karalar, üstgeçitle ilgili bir paylaşım yaptı.Çapını, basitliğini ortaya koyan bir paylaşımdı bu.Resmi açılışı Zeydan Efendi gelinceyapacakmış!Adamın koltuğu gitmiş, rüşvetten hapse girmiş.Hapisten ne zaman çıkacağı bile belirsiz...Ama adam bu algıyla güç gösterisi yapıyor.Görevden alınma kararının iptali için idare mahkemesine bile dava açmış.Belli ki birileri Zeydan ve ailesini iyi kekliyor.Satın aldıkları hayali gerçekmiş gibi sunuyorlar.

***

Adam rüşvetten kodeste ve artık gücü mücü yok.Oğulları Mert ve Volkan bu imkânı kaybetmek istemiyor.Babalarının tahliyesinin an meselesi olduğu yalanını öteye beriye üfürerek piyasa yapıyorlar.Böylece ihalelerin kendilerinin belirlediği firmalara ayarlanmasını istiyorlar.Tıpkı Altın Koza gibi.7 günlük festival, belediyeye 81 milyona patlayacak.Bu paradan Mert ve Volkan'a da pay gider mi bilemem.İddiaya göre belediye bürokratları ile müteahhitleredeniyormuş.Adana-Ankara arasında da mekik dokuyan çok.Mert ve abisineçekiliyor olabilir!

***

CHP'li Zeydan 11.5 yılda edindiği şaibeli mal varlığının kaynağını bir türlü açıklayamadı.Ama biz biliyoruz, değirmenin suyunun geldiği yeri.Genel Başkanhırsızlarına laf edeceğine haddini aşarak Reis'i ve cumhuriyet savcılarını hedef alıyor.Çete arıyorsan aynaya bak aynaya!Sonra kamu parasını çalan başkanlarına bak!Başkanların, Ali Baba ve 40 haramilerin yerini aldı.İddia o ki; Zeydan'ın çocukları, babalarını kurtarmak için Özgür Özel'in açıkladığıulaşmak için çırpınıyor.Bu bir boş çırpınış ama.Çünkü Zeydan hapisten çıkmaz artık.Mülkiye müfettişleri Adana'da.Topal İhsan ve Baki Nugay'la iş tuttuğu Seyhan dönemi didik didik araştırılıyor.Büyükşehir'deki talan ve soygun dönemi de...Sıra Mert Karalar ve Türkan Eşli ile yetim hakkını yiyen iş insanı ve müteahhit maskeli soygunculara gelecek.in oğluyurtdışından gelip hapse tıkıldı.Mert'in bir ayrıcalığı mı var?