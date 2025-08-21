ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nu her ziyareti sonrası kapıda Reis'e saldırıyor, yargıya hakaret ediyor, milleti de sokağa çağırıyor.

Sizin de dikkatinizi çekmiştir sanırım.

İçeride Özgür Efendi'ye ne yapıyor Ekrem?

Ona ne diyor ki adam kapıda çıldırıyor.

"Bağır çağır, hükümeti tehdit et" mi diyor?

Çünkü bu tür talimatlar verebilir Ekrem Müdafa.

Fıtratında var bu tür şeyler.

Mutlaka Özgür'e "Sokakları yak" diyordur.

Bastır, Reis'i köşeye sıkıştır diyordur.

Ekrem bu; ondan her şeyi beklenir.

Adamda zerre ne vicdan ne de utanma var...

"BAM aleyhimde karar versin, Erdoğan davanın Yargıtay'a gitmesini bile göremez!" diyerek tehdit savuran o değil miydi?

Adamda ar, hayâ ve ahlak kavramları yok ki.

AK Parti, şaibe iddiasına karışan ismi ihraç ederken CHP yüzlerce belge, bilgi, görüntü, şahit ve itirafa rağmen hırsızı koruyor. Bu kadar itirafçı, adamı idama götürür.

İtirafçılara sorulan soru şuydu:

"Çaldınız mı?"

Altan Gözcü, Murat Abbas, Ertan Yıldız, Mustafa Mutlu, Murat İlbak, Aziz İhsan Aktaş, Eyüp Subaşı, Ali Nuhoğlu, Seyfi Beyaz, Süleyman Atik, Orçun Muhittin Yılmaz, Ziya Gökmen Togay,

Yakup Öner, Umut Şenol, Berat Çağrı Kapki gibi isimler "Evet çaldık" dedi. Diğerlerini yazmaya yerimiz yok!

***



İKİSİ DE OKUL SAHİBİ

CHP'li Zeydan Karalar ve oğlu Mert Karalar'dan icazetli Eral Okulları, devasa afişlerle yine billboardları doldurdu...

Ersan Altıok bu afişler için belediyeye para ödedi mi?

Yoksa yine afişleri beleşe mi getirdi?

Bize gösterebileceği bir faturası var mı?

Kanunsuz herif hep rezillikleriyle gündemde...

Ama Zeydan ve oğlunun himayesinde.

Gündoğdu Koleji'nin patronu Gökhan Gündoğdu ise sanattan kültüre, spordan eğitime şehrin daha iyiye gitmesi için mücadele ediyor.

Konu Adana olunca taşın altına elini koymaktan geri kalmıyor.

Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr.

Gökhan Gündoğdu'nun yaptıklarına bakınca "Eral da benim kral da benim" diyen zat aklıma düştü.

Kurtlar Vadisi gibi nice rezaleti okulunda sergileyen Ersan Efendi için söylenecek çok şey var.

***

Bir eğitimcinin adı skandalla anılmamalı.

Onun adı hazine ve orman arazisini işgale karıştı.

Dörtler'deki çiftlik evini yapan da o!

Neyse ki evin yıkımına karar verildi.

Eral Okulları'nın bulunduğu binayla ilgili deprem ve yangın koşullarını yerine getirmeyen de o.

Kurtlar Vadisi şarlatanının arkasında Zeydan ve Mert var!

Son rezaleti de çok katlı bir apartmanın zemin katındaki dükkânın kiriş ve kolonlarına zarar vermekti.

Ersan Altıok isimli bu şahıs şehrin güvenlik sorunudur.

Gökhan Gündoğdu'ya gelince...

Kıyaslamak bile yanlış...

Çünkü o eğitim işini dünya standartlarında yapıyor.

Gelişmeleri takip eder ve kolejinde de uygular.

Kendi imkânlarıyla şehre bir "sanat müzesi" kazandırdı...

Adana'nın spordaki temsilcilerine hep destek veriyor.

Kral özentisi görgüsüz biri gibi kibirlilik de yapmıyor.

Bir yanda eğitimin yüz akı Gökhan, diğer yanda Zeydan ve Mert sayesinde kendini kral ilan eden o kişi.

***



BORÇLU BELEDİYELER

Belediyeler geçmişten kalan borçlarını niye ödemez?.. Belediye borçlarına sürekli faiz yükü biniyor.

Hem belediyeyi hem de iş insanlarını zarara uğratıyorlar. Alacaklı firmalar mağdur ediliyor...

Yenilerinin parasını hemen ödüyorlar ama.

Faiz devlete de zarar vermektir.

Başkanlara bunun hesabı sorulmaz sanıyorlarsa yanılıyorlar.

Kardeşim bekletmeyin borçlarınızı ödeyin...

İş insanını mağdur etmeyin...

Kulağıma gelen çok şey var, yazıp borçlu belediyeleri rezil edeceğim bilesiniz.