ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Gazeteci Tolgahan Erdoğan'ın soruları havada kaldı.

Ali Mahir Başarır'a bu kez aynı soruları biz soralım:

"Mersin'de Nuh Yükselgüngör'e ait lüks sitede mi oturuyorsunuz? Eğer öyleyse kira veriyor musunuz? Nuh'un Çengelköy'deki inşaatının ruhsat işini sen mi hallettin? Nuh Efendi'nin oğlunu ne karşılığında Galatasaray'a kongre üyesi yaptınız?"

Sinan İnşaat'ın patronu Nuh'a 29779 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılan FETÖ'ye ait Yıldırımhan okullarını kimin yaptığını sordum...

Okulu kimin yaptığını iyi biliyor ama susuyor.

Uyanık Google'ı kendini aklayan fotolarla doldurmuş.

Biri Ahmet Davutoğlu ile çekilen fotoğrafıydı...

Eski Bakan Mehmet Özhaseki ile fotosu da orada.

CHP'li Vahap Seçer ile de fotosu var yanar dönerin...

Ne yaparsa yapsın asıl kayıt devletin kara kabuklusunda.

***

FETÖ'nün Yıldırımhan okullarıyla ilgili soruma cevap veremeyen Nuh, kendini aklamak için Google'ı demokrasi nöbeti fotolarıyla doldurdu.

Aynısını FETÖ'cü Mekin Merter Salt da yapmıştı.

Ama devleti kandıramadı, hapis yatmaktan kurtulamadı.

Nuh, Google'a şöyle bir mesaj da koymuş:

"Tarikat ve cemaatler karanlık bir kuyudur. Aydınlık yol cumhuriyet değerleriyle ve laiklikle olur!"

Adam doğru yolu bulmuş!

Geçen yazımla ilgili arayan, yazan çok insan oldu.

Biri bile "Nuh'a haksızlık ediyorsun" demedi.

Ben izninizle yine Nuh'a soracağım, belki cevaplar:

"Yıldırımhan okullarını kim yaptı Nuh?"

"Ve hangi siyasetçilerle ortaklığınız var?"

Ömer Ç.'nin kızı da Nuhlara gelinmiş meğer.

İstanbul'daki rezidans inşaatının ruhsat işini CHP'li Ali Mahir ile Ömer Ç.'nin çözdüğü iddia ediliyor.

***

Bunlar böyledir işte.

Bir yandan AK Partili gibi görünür ama CHP ile yol yürür.

CHP'li Ali Mahir Başarır; adamın her işine koşuyor...

Oğlunu Galatasaray'a kongre üyesi bile yapıyor...

Ayrıca rezidansı ile ilgili sorunları çözüyor.

Yüreğimi dağlayan bir başka konu var.

Böyle bir vicdansızlığı ancak FETÖ'cüler yapar!

Abisinin aile mezarlığı için satın aldığı mezarlık yerine yengesinin defnedilmesini istemeyen adam, günler sonra mezarın açılmasına ve cenazenin oradan alınmasına sebep oldu.

Olayı ayrıntılarıyla yazınca millet yüzüne tükürecek.

İhsan, günler sonra annesini mezardan nasıl çıkardığını anlatırken gözyaşlarına boğulmuştu.

Ağabeyinin parasını verdiği mezarlığa yengesini koymamak nasıl bir duygudur?

***

CİN ALİ'NİN CİNLİKLERİ



Ben, Ali Demirçalı'nın kanunsuz işlerini yazmaktan bıktım, o kanunsuz iş yapmaktan bıkmadı.

Adana 10. Ağır Ceza'da 12 yılla boşuna yargılanmıyor...

Yargılama sonucu büyük ihtimalle ceza da alacak!

Belediyelerin ticari işletme açamayacağını bilmiyor musun?

Başak Mahallesi ile Tahsilli Mahallesi'nde iki Kent Lokantası açmışsın ama vergi kayıtları yok.

Lokantaları açalı bir ay oldu...

Vergisiz paraları cukka ediyorsunuz.

Konuyu Adana Defterdarı Ahmet Balık'a ilettim...

Gereğini yapacağını söyledi.

Belediye personeli, kanunsuz işlerden huzursuz...

Cin Ali kafasına göre takılmayı seviyor.

Konuyu yargıya taşıyanlar var...

CHP'li Meclis üyeleri de adamdan rahatsız.

Hepsi "Sabredin nasılsa sonu hapis" diyor.

Herkes 3 Ekim'deki duruşmayı bekliyor.

Dava, Seyhan ve Çukurova belediyelerinde yapılan imar usulsüzlüğü "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından açılmış.

Ali Demirçalı hakkında rüşvet ve sahtecilikten 12 yıl hapis isteniyor.