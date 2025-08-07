ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Gazeteci vicdanlı, dürüst ve ahlaklı olmalı.

En önemlisi de ilkeli olmalı...

Hatta din adamından önce gazeteci dürüst olmalıdır...

Çünkü koca bir kitleyi yönlendiriyor.

Her başarıya, her gelişmeye çamur atma gayretini "gazetecilik" sananların kime hizmet ettikleri belli.

CHP'li belediyelerin lağımı patladı, pis kokular bayıltıyor.

Rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla tutuklanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gazeteciler ile medya kuruluşlarına dağıttığı paranın listesi SABAH'ta yayınlandı.

Yüzleri kızarmış mıdır acaba?

Hiç sanmıyorum...

İsmail Saymaz, lüks hayatını borçlu olduğu kişileri övüyor hâlâ.

Saltanatı gazetecilik maaşıyla sürdüremeyeceği kesin.

Utanmaz herif hâlâ dürüst numarası çekiyor.

Bu saygın mesleği paraya tahvil eden sözde gazetecileri köşemde sık sık eleştiriyorum.

Bir zengin sever de İsmail Küçükkaya'dır...

Başkan Erdoğan'a ahlaksızca saldıranlar listede.

Mesela Nevşin Mengü...

Altan Sancar, Ali Haydar Bozkurt, Tele 1, Halk TV ve KRT'de ismini saymadığım avantacılar da listede.

Nevşin Mengü yemeği bile para karşılığı yiyormuş.

***

Kolombiyalı Gazeteci-Yazardemişti.İsmail Küçükkaya, 500 bin lirayla liste başında.Gazeteci Nevşin Mengü'ye 200 bin lira, gazeteci Ali Haydar Fırat'a da 5 bin dolar.750 bin lira canlı yayın notuyla Halk TV'ye, 300 bin TL Tele 1'e, 100 bin TL KRT'ye ödenmiş. Aynı listede, Halk TV'ye 350 bin, Tele 1'e ise 315 bin liralık ikinci bir ödeme daha yapılmış.Tutuklu eski başkan Rıza Akpolat'a ait olduğu tespit edilen harcama listesiyle, rüşvetten elde edilen mangırların muhalif medya ile sözde gazetecilere aktarıldığı iddia edildi.Dağıtılan paranın toplamı 56 milyon 475 bin lira.

***

Köşemde İsmail Küçükkaya ve diğer beslemelerin CHP'li belediye başkanlarına niye yağ çektiğini hep sorguladım. Pervasızca yağdanlığa döndüklerini anlattım.

İsmail Küçükkaya'nın, Zeydan Karalar, Vahap Seçer ve Hüseyin Kış aşkı bu belge ve bilgiler ışığında aydınlanmış oldu.

CHP'li Zeydan Karalar ve Vahap Seçer'e yalakalığın mutlaka bir bedeli var.

Demek ki lüks yaşam ve tatilin kaynağı, milletin parasını hortumlatan CHP'li başkanlardı.

Benzer liste Adana ve Mersin'de de ortaya çıkacaktır.

Bu iki ilde de gazeteci ve medya kuruluşlarına dağıtılan paraların belgesini göreceğiz.

Ekranlardan halka masal anlatanlar satılmış adamlardır işte.

***

EFE SEÇER



Vahap Seçer'in oğlu Efe "Bardakaltı.co" isimli bir yer açmış.

Açabilir tabii ama işin "aması" var...

İddiaya göre Efe, kafede sattığı her şeyi Denizkızı AŞ üzerinden ucuza kapatıyor...

Başkanın oğlu kısa günün kârı derdinde.

Babasının buna göz yumması doğru değil.

Firmalar başkanın oğluna Denizkızı AŞ üstünden iskonto yapıyor.

Ama öyle böyle iskonto değil bu.

Efe'nin dükkânına aldıkları, belediye şirketine satılanlardan dana ucuz!

Çocuk, babasının gücünü paraya tahvil ediyor.

Yazıklar olsun, ne diyelim başka...

İddiaya göre bilgi işlemci Berat Yerman, eşine dükkân açmış...

Eee başkanın oğlu açar da o niye açmasın?

Yerman işe başladığında eski bir arabası varmış.

Şimdi ise eşine son model araba, işyerleri açması dillerde.

Tolga Gökçeli'nin de evleri nasıl aldığı merak konusu...