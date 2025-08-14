ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP beslemesi internet siteleri palavralarla akıl çelme işine çok erken başladı!

Biri "Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim anketinde fark açıldı! Ankette İmamoğlu birinci çıktı" diye yazdı.

Palavra olduğunu bile bile hem de.

Farkları yok, aynı yalanı servis ediyorlar.

Ulan köftehorlar İmamoğlu mu kaldı?..

Milleti aptal mı sanıyorsunuz siz?

Bu millet, hırsıza ülkeyi teslim eder mi?

Palavraları yayınlamak için ne kadar alıyorsunuz?

"İmamoğlu'nun hangi suçu sabit oldu? Somut delil yok, sadece dedikodu, iftira var" diyen de var!

İftira yok, Eko ile ilgili iddialar ispatlı delilli şeyler!

Eko'nun adamları, CHP'yi ele geçirdiğini itiraf ediyor.

Ülkeyi ele geçirmek için 2 milyar dolarlık fon kurulduğunu da.

Fatih Keleş, "Parti işi tamam, şimdiki hedefimiz Eko'nun cumhurbaşkanı olması. Bunun için 2 milyar dolarlık bir fon oluşturuldu" dedi.

***

Hem sahtekâr hem de utanmazın teki bunlar!Eskiden sahtekârlar hapse girer ama utanırlardı.Şimdi ise utanma diye bir duygu kalmadı!Belediye kasasınıayağına yandaşa akıttılar.CHP'li bütün belediyelerde durum aynı.İhale oyunlarıyla milyonluk işleri yandaşa verdiler.Belediye taşınmazları ise el altından candaşa verildi.Ekrem Efendi hâlâ nasıl konuşuyor?Ya onu savunanlar....Hakikaten utanma duyguları kalmamış.

***

ın araç verdiği gazeteciler var...Aktaş'ıne verdiği araç gündem oldu.Ekrem'in borazanı olan gazeteciler para, gezi, araba gibi her şeye sahip oldu.Örnek, iki İsmail.Yaniileİkisi de utanmadan gerdan kırarak geziyor.Topal İhsan'dan (Aktaş) araç alan yalnızca Özel değil.Aktaş'ın araçlarıyla gezen, kaza yapan gazeteciler var...Peki kimdir onlar?Malum gazeteciler, "Belediye araçlarına binmedik" derken doğru demiş. Onlar Aktaş'ın verdiği arabalara biniyor...Ekrem için atıp tutanlara bakın, kim olduklarını anlarsınız!

***

itiraflarındadan hiç söz etmedi?Zeydan Efendi'nin skandal işlerinden biri olanNuhoğlu ile yolu kesişmişti.Peki nasıl oldu bu?Zeydan Efendi'nin tarihe geçen rezil projesi kent meydanı kılıflı rant tezgâhını Başsavcı Akın Bey, Ali Nuhoğlu 'na sormalı.Zeydan ve oğulları için söyleyeceği şeyler olmalı Ali Bey'in. Zeydan Karalar ve oğulları, Ali Nuhoğlu'nun İstanbul'daki projelerinden ev ya da dükkân almış mı?Ekrem'in parasal ilişki içinde olduğu isimlerle Zeydan Karalar'ın yolu hep kesişiyor, ilginç değil mi?Mesela Aziz İhsan Aktaş , Yusuf Yadoğlu ve Umut Şenol gibi.

***

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde ihale kılıflı talan sürüyor.Ağustos ayı, eylül başı milyarlık ihaleler yapılacak.Genel Sekreter Yardımcısı Türkan Eşli'nin, işleri kime vereceğini ayarladığı iddia ediliyor.Adana Belediyesi bu ay içinde 10 bin metrekare halı, Altın Koza Film Festivali, 46 mezarlık bina tadilatı, kiralık arazöz gibi milyarlık ihalelere çıkacak.Karalar'ın Silivri'de tutuklu olması, bürokratlarının talan ve vurgun alışkanlığını ortadan kaldırmadı.Birinci vurgunun kılıfı; heykel yapımı ve bakımı işi...Zeydan Efendi gözaltına alınmadan bir gün önce şehir meydanlarında bulunan büst ve heykellerin bakım onarım işleri Asuman Şeker'e verildi.Peki kim bu Asuman Şeker?