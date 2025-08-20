ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Özgür Özel ile ilgili o iddiayı önce Sabahattin Önkibar, sonra CHP'li gazeteci Serdar Akinan dillendirdi.

İddiaya ben inanmamıştım.

Ama Serdar Akinan'ın hafiyeliği kafamı karıştırdı!

İddiaya göre Özel, aşk yaşadığı kadını hamile bırakmış.

Kadının çocuğu aldırması üzerine de onu başkan yapmış.

Olmayacak bir durum değil yani.

CHP'lilerin çoğunda maalesef bu hastalık var.

Nedense bu tipler para, rakı ve kadına dayanamıyor...

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Ekrem İmamoğlu için de benzer iddialar dile getirildi.

Bunlar sadece demokrasi nutku atar, gerisi hikâye!

Ne Allah'tan korkar ne de kuldan utanırlar.

İş yapmaz ama kasayı boşaltmakta mahirdirler.

Festival ve konser bahanesiyle de güzel soygun yaparlar!

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını ham hum şorolopla cebe atarlar.

***

Önümüzdeki ay Adana'da Altın Koza Film Festivali yapılacak.

Ama festival Zeydan ve Ekrem'in şovuna dönecek.

Altın Koza'nın yönetiminde paragöz Nebil Özgentürk var.

Herif parasız parmağını bile oynatmaz.

Belgeselci ayağına milyonları götürür...

Menderes Samancılar da soldan ve emekten bahseder...

O da Altın Koza'nın yönetiminde.

Festival için belediye kasasından günlük 11 milyon 571 bin lira harcanacak.

CHP'li Zeydan Karalar cezaevinde.

Talan filmini birlikte çevirdiği aktörler ise dışarıda...

Onlar hız kesmeden soyguna devam diyor.

Festivalde ödül kazanacak filmin adını önceden açıklayalım!

"ORGANİZE İŞLER ZEYDAN!"

Bir haftada 81 milyonu hortumlayacaklar.

Bu tip vurgunlar CHP'nin başı Özgür Özel'in umurunda mı?..

***

Altın Koza'nın ana konusu da Zeydan olacak.

CHP'li başkanın Silivri'den "Benim Adana'da yargılanmam lazım" diye haber göndermesi boş değil.

Mikrofonu eline alan sanatçı hem Zeydan'ın hem de Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden çıkması için çağrı yapacak.

Dananın kuyruğunu o gece böyle koparacaklar...

Algı için daha neler duyacaksınız neler...

Zeydan hapse girdi, düzen hiç değişmedi.

Eskiden festivalin saygın bir duruşu vardı.

Kültüre, sanata ve sinemaya da katkısı.

Şimdi boydan boya siyasete bulaştı festival.

7 gün sürecek 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin organizasyon ihalesi 13 Ağustos'ta yapıldı.

81 milyonluk ihaleye tanıdık firmalar girdi.

KG Yönetim ve Levent Kasar'ın Newkar firması...

İddiaya göre iki firma da Zeydan ve Mert'in adamlarına ait...

***



ALİ DEMİRÇALI

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın kurnazlıkla yaptığı işler ayağına dolanıyor...

Cin Ali işin önüne arkasına bakmadan her şeye "okey" diyor...

Cinliği yüzünden de ağır cezalık oldu...

3 Ekim'deki duruşması heyecanla bekleniyor.

Çalışanları ile CHP'li Meclis üyeleri başta tabii...

Bu sayede ondan kurtulacaklarını düşünüyorlar.

Kırkayak oluşu yüzünden AK Parti'de kabul görmedi.

AK Parti her katılmak isteyeni kabul etmiyor...

Kafasına göre takılan Ali'nin geleceği de parlak değil...

Kent Lokantaları, Vergi Usul Kanunu'na takıldı.

Usulsüzlük cezasıyla cezalandırılacak Cin Ali...

Beyanname vermedi çünkü...

***



ORHAN UĞUROĞLU

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu iyi bir Reis düşmanı olduğunu attığı tweet'le kanıtladı.

Özgür Efendi saat 12'yi bekleyin deyince Uğuroğlu da şunu yazdı:

"Özel'in Erdoğan'a hediyesini açıklayayım;

Öyle bir bomba dosya geliyor ki:

Erdoğan istifa edecek, Erken seçim gelecek!" Erken seçim mi geliyor Orhan Efendi?

Boş konuşman yüzünden şiştiniz mi?

Hem Reis size ne yaptı bu kadar nefret kusacağınız!