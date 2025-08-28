ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demekle Atatürkçü olunmaz!

Onun ilkeleri ve mirasına sahip çıkmak şart!

Yeni CHP'dekiler ise yalandan Atatürkçü!

Onların işi gücü slogan atmak.

Atatürk'ün son günlerini geçirdiği Savarona Yatı, pazar günü yenilenmiş hâliyle boğazı turladı.

Malum kanallarda bundan tek kelime haber yoktu.

Pazartesi günkü Nefes, Sözcü, Birgün ve Cumhuriyet gibi gazetelere baktım, onlar da Savarona'dan söz etmedi.

Hepsi Savarona'yı okurlarından gizledi.

Ama TRT ve A Haber gibi kanallar Savarona'dan canlı yayın yaptı...

Atatürk'ün son zamanlarına tanıklık eden yattan görüntüler yayınladı...

Sözde Atatürkçü medya niye sessiz kaldı?

Çünkü hurdaya çıkan, hatta satılan yatı Atatürk düşmanı ilan ettikleri Erdoğan ve eşi Emine Hanımefendi yeniden ilk günkü hâline döndürdü.

Bunu hazmedemediler işte.

***



GÜNDOĞDU VE ERAL OKULLARI

Adana'da iki özel okul sahibini anlattım geçen hafta.

Biri çocukların güvenle teslim edildiği Gündoğdu Okulları'nın sahibi Dr.

Gökhan Gündoğdu, diğeri de Mert Karalar'ın şaibeli servetiyle bir anda zenginleşen Ersan Altıok'tu.

Elbette bu iki ismi kıyaslamak değildi amacım.

Zaten bu rakamlarla mümkün değil kıyaslamak.

Gündoğdu Koleji'nin 7 bin, Eral'ın bin öğrencisi var.

Sözüm kendini kral ilan eden kriminal herife.

Dr. Gökhan'ın işi gücü eğitim.

Önceki yazıma yüzlerce e-posta geldi.

Bir okurum, Gökhan Gündoğdu'yu şöyle anlatmış.

"Gökhan Bey'in çevresiyle iletişimini görünce ve muhabbet edince kendini dünya standartlarında bir ortamda hissediyorsun.

Kızım Hatice Beyza okul öncesi eğitimini Gündoğdu Okulları'nda tamamlayınca tanık oldum buna...

İnsanları mezheplerine göre değerlendirmeyen gerçek bir eğitim kurumu yaratmış Dr. Gündoğdu..."

Mektup uzayıp gidiyor böyle...

Diğeriyle ilgili başka söze gerek yok...

***

SAVARONA'YI ANLAMAK

"Uşşak bir türkü dolanır güvertemde

tatlı Rumeli esintisiyle

'Aliş' imin kaşları kare...'

vakti belirsiz bir göç telaşı düşmüş

yüreğine

yanık bağrını verip yele

sanırım eşlik eder türküye

dayanıp küpeşteye...

Hint Okyanusu'nda bir deniz kuşudur Savarona

adımı ondan aldım aslında

Türklerin Atası bana talip olunca

onurum sığmadı ummanlara

yıl 1938, aylardan hazirandı İstanbul'da

çözümsüz bir hüzün dudaklarının kıvrımında

hummalı bir telaş, koşuşturmaca

ünlü konuklar resepsiyonlarda

tekne deyip de geçmeyin öyle

et parçası değildir elbet

ama yürek taşırız biz de...

yokluğun kanayan bir yarayken içimde

kahrım ve isyanım zamansız gidişine

hey koca Türk'üm hele bi söyle;

özlemin günbegün daha da büyürken bende

yüce Türk Milleti nasıl dayansın

onulmaz hasretine?.."

Naime Özeren'in sözlerini bile okumadılar...

***



NUH YÜKSELGÜNGÖR

"CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, susmak yok konuş! Garajındaki lüks araçlardan söz et" dedik...

Sustun...

"Nuh Yükselgüngör'ün oğlu Ali'yi ne karşılığında Galatasaray'a kongre üyesi yaptın anlat" dedik.

Yine sustun...

"Nuh'a ait lüks sitede mi oturuyorsun" diye sorduk?

Bu kez dilini yuttun be!

Nuh Efendi'nin işlerini bu yüzden mi takip ediyorsun?

Kulağının üstüne yatma konuş...

Ağzından köpük saça saça konuştuğun gibi anlat bize!

Ve Nuh Yükselgüngör'e sorduk...

FETÖ'nün "Yıldırımhan Okulları"nı yaptığın iddia ediliyor...

Susma Nuh Efendi...

Peşini bırakmam!

Hemşerin olan iki ünlü siyasetçiyle ortak iş mi yapıyorsun?

Yıldırımhan Okulları'nı sen mi yaptın Nuh?

FETÖ ile yolun böyle mi kesişti Nuh?

Vereceğin cevapları yazacağım.

Sizi konuşturana kadar peşinizdeyim bilesiniz.