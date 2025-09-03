ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz Yerel Seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Adana adayı olsaydı, büyük ihtimalle kazanırdı.

Çünkü Vali Yılmaz güler yüzüyle halka güven veren, işten kaçmayan, aksine iş üreten bir devlet adamıdır.

Deprem sonrası, Osmaniye'nin eski belediye başkanı Kadir Kara ile birlikte ne çok destanlar yazdı.

Konutlarının tamamlanması için gece gündüz çalıştı.

İl Özel İdaresi üzerinden şehre önemli hizmetler kazandırdı.

50 bin metrekarelik alanda Sokak Hayvanları Geçici Koruma ve Doğal Yaşam Alanı kurarak Türkiye'ye örnek oldu.

Alanda içme suyu hatlarından, kısırlaştırmaya, aşılama, mikrocipleme, sahiplendirme ve tedavi gibi hizmet veriliyor.

Osmaniye'de yapılanlar elbette bu kadar değil.

Yeni yollar, köylere beton asfalt, sosyal alanlar, Karaçay Su Parkı dinlence yeri, öğrenci yurtları, fıstık motifli düzenlemeler...

Erdinç Vali kentteki okul sıkıntısını da çözmüş.

Osmaniye'ye nefes alan bir şehir kimliği kazandırdı.

Halk, "Valimiz iş yapıyor" başkan gibi afiş asmıyor diyerek ona olan sevgisini dile getiriyor.

***

Hatay Valisi Mustafa MasatlıHatay, Mustafa Kemal Atatürk'ün hasta yatağındayken Türk milletine armağan ettiği bir serhat şehridir.Depremde yerle bir olan kenti ayağa kaldırmak için kendini Hatay'a adamış biridir Mustafa Masatlı.Yani o atanmış değil; Hatay için yaşayan bir validir.Taşın altına sadece elini değil, bedenini koyan biridir.Deprem bölgesinde Vali olmanın zorluklarını yaşarken, disiplini ve mütevazılığıyla da dikkat çekiyor.Şehrin yeniden inşasında olduğu kadar geçmişin izlerini geleceğe taşımakta da kararlıdır.Antakya'nın belleğinde yer eden caddelerde restorasyon ve iyileştirme çalışmaları yaptırıyor.Palavracı Sözcü Gazetesi ise hükümete laf sokmak için haince yayınlar yapıyor.Yalanlarına öfkelenmemek mümkün değil.Ulan bir kere de doğruyu yazın be.Çakallık yapmayı bırakın artık...Hatay dev bir şantiyedir...İnsanları yalanlarınızla uyutmaya kalkmayın!

***

Mersin Valisi Atilla Toros Mersin Valisi Atilla Toros, kaymakamlık, Mülkiye Müfettişliği ve Göç İdaresi Başkanlığı görevlerinden sonra Mersin'e vali olarak atandı.Ziyaretim sırasında onunla ilgili oluşan fikrim beni yanıltmadı.Atilla Vali farkını sahada ortaya koydu.Kız Kalesi'ndeki asayişi bozan unsurları yerinde, sivil ve korumasız şekilde denetledi.adı altında çalışan fuhuş yuvalarını kapattı.Kız Kalesi'ne MOBESE sistemini kurdu.Sivil denetimlerle bölgenin güvenlik sorunlarını çözdü.Kız Kalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan;dedi.Atilla Vali sadece Kız Kalesi değil, tüm Mersin ve ilçelerini radarına almış durumda.Onu yakın takibe aldık...

***

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger...Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'i ayrı yazacağım...Çünkü o bölgenin ağır abisidir...Akil biridir ve önemli projelerin de adamıdır.

***

Mersin'in kripto FETÖ'cüleri Mersin'den arayan okurlarım, Nuh Yüksel Güngör ve FETÖ ile ilgili yazılarımı yakından takip ettiğini söyledi.Mersin'in hala FETÖ'nün üssü olduğu belirtildi.15 Temmuz gecesi FETÖ'ye ait Yıldırımhan Koleji'nin tabelasını indirmek için ölümüne mücadele edeni de anlattılar.Aynı gece gözaltına alınan 37 kişi arasında olanları da.Okurlarımın anlattıkları çok çarpıcı.Limanın FETÖ için öneminden söz edildi.Hepsini önümüzdeki hafta paylaşacağım.