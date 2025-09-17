ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Türk devlet aklı; PKK'yı Sur'da topladı, imha etti...

FETÖ'yü deşifre etti, imha etti.

PYD ve YPG'yi Afrin'de topladı, imha etti.

Şimdi Suriye'de belli noktalarda MOSSAD ajanları ile YPG'li teröristlerin toplanmasına müsaade ediliyor...

Gömülecekleri gün yaklaştı demek ki!

Eninde sonunda İsrail'le savaşacağımız kesin.

ABD ve İngiltere de kuduz köpeklerin müttefiki olacak!

Katil Netanyahu ise en büyük kötülüğü halkına yaptı!

Yolda izde görülen İsrail halkı, katil muamelesi görecek!

Dışarıda şeytani oyunlar oynanırken, içteki kimileri de haddinden büyük işlere kalkışmasın!

Hamle başladığında, ayağa dolananlar ezilir.

Ok yaydan çıkınca kime gireceği belli olmaz.

Herkes yerini buna göre belirlesin!

Sonra "demedi" demeyin.

Sivil direnişin bir neferi gibi hazırlanın.

Av sezonu başlıyor!

Etrafımız pirana sürüsü ile çevrilmişken, siyonistlerin yanında yer alanların kalemi kırılacak!

***

Peygamber Efendimiz bir hadisinde, "Mazlumun bedduası ile Allah arasında perde yoktur" der.

Gazzeli binlerce mazlumun bedduası çoktan arşa ulaştı.

Reis, Diyarbakır, Malatya ve Adana'dan havalanan Türk jetlerine hava devriyesi görevi verdi.

Ne İsrail uçakları ne de füzeleri sınırımızı geçebilir!

Onları durduracak yerli ve milli teknolojiye sahibiz.

Ama...

İsrail'in emrinde bizi içeriden vuracak çok hain var!

Yaklaşık beş bin vatandaşımız İsrail'de askerlik yaptı...

Hâlâ İsrail'e vergi verenler var!

Siyonist itin biri Tel Aviv'den yazmış:

"Sıra Türkiye'de!" İsrailli köpekler şundan emin olsun...

Hayatlarında tatmadıkları acıyı tattırmak için sabırsızlanıyoruz!

Öyle bir öfke bürümüş ki Müslüman Türk milletini...

İnanın Hitler'e rahmet okutacak noktadayız.

Ve katil İsrail'in yıkılışı Türklerin elinden olacak.

Sınırlı sayıda ve elindeki basit silahlarla, dar sokaklarda onurla direnen Kassam Tugayları'yla baş edemeyen katil köpekler Türkiye ile savaşacak öyle mi?

Güldürmeyin ulan beni!

Reis, Katar'a niye gitti sanıyorsunuz.

Popoları şimdiden üç buçuk atmaya başladı itlerin.

***

ŞOVMEN EKREM

Ekrem İmamoğlu budur işte...

Bir yandan valiye "it" der, diğer yandan rüşvet alır...

Herif utanmadan mahkeme salonunda şov yaptı.

Buna müsaade edenler mutludur herhalde.

Herif rüşvet davasını da şova çevirecektir.

Eko kravatı çıkarıp atıyor...

Ceketini çıkarıyor, kollarını sıvıyor...

Mahkeme heyeti de seyrediyor...

Salonda bulunan CHP'liler de videoya alıp servis ediyor.

Verilmek istenen mesaja bakın...

Hem çalıyorlar hem de şov yapıyorlar.

Yargı, bu siyasi gösteriye izin vermemeli...

Aynı şeyi Altın Koza Film Festivali'nde de yapacaklar!

Bu tür şovlarla kamuoyu manipüle edilmek isteniyor.

Adalet Bakanlığı, siyasi gösterilere karşı dikkatli olmalı.

Adamın tıyneti bozuk...

Valiye "it" diyen buydu...

Savcı ve hâkimlere posta koyan da.

Beylikdüzü'ne Türk katili Makarios heykelini diken de buydu.

Milyarlarca liralık yolsuzluk yapan da o.

CHP kadar kendini rezil kepaze eden bir parti yok.

Utanmadan milletin içine nasıl çıkıyorlar?

Her güne CHP'li bir belediyenin rüşvet operasyonuyla uyanır olduk. Balya balya paralar, külçe külçe altınlar.

Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'ni Özgür Özel, Burhanettin Bulut, Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba kliği yönetiyor.

Hepsi aynı familyadan...

Hepsinin de ağzı bozuk...

Hepsi antin kuntinci...



NOT:

Özgür'ün Zeydan Karalar güzellemesi perşembeye...