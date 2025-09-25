ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Hemşiresiyle birbirine çıplak fotoğraflarını gönderen doktor, eşine yakalanınca hem eşinden hem de mahkemelik oldu.

Şimdi şantaj, tehdit, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, kişisel verilerin kaydedilmesi, işyeri ve konut dokunulmazlığını, özel hayatın gizliliğini ihlal ve yağmaya teşebbüsten yargılanacak...

O cerrahın suçu büyük!

CHP'li Çukurova Belediyesi'nin başkan yetkileriyle donatılan bir avukatı ile bir belediye çalışanı, doktorla birlikte yargılanacak...

Gizlilik kararı olduğu için isimlerini yazamadım.

Eş, doktor kocasının telefonunda hemşirenin çıplak fotoğraflarını görmesiyle kıyameti kopardı.

Bir yetkili, hastanelerde çarpık ilişkilerin arttığını söyledi.

Ve CHP'de bu tiplerden çok var!

Bunlarda sadakat yok, fuhuş ve zina gırla gidiyor.

Ama konuşunca mangalda kül bırakmazlar...

***

Özgür Özel , Topal İhsan'dan çok söz ediyor.Galiba ondan korkuyor!Şu VIP minibüsün dili olsa da konuşsa! Nuray Başaran 'ın röportajından Aziz İhsan Aktaş 'ın cin gibi biri olduğunu anladım.Aksi olsa adam bu kadar büyük işler yapamazdı...Anladığım kadarıyla Aziz İhsan kendini sağlama almış.Verdiği rüşvetleri kamera ve ses kayıtlarıyla belgelemiş.Devlet tarafından sıkı korumaya alınması bundan olabilir.Adamınder gibibir hâli var...Acaba Özel'in kullandığı minibüse kamera koymuş mudur?Kamera ya da mikrofon varsa Özgür Efendi'nin minibüste kimlerle ne konuştuğu ve yaptıkları kayıt altındadır.Arabanın koltukları da değiştirilmiş...Neden acaba?Reisdemedi boşuna.Özel 100 yıllık partiyi bir çeteye fedai yaptı.Aktaş'ın, Zeydan Karalar ile 11.5 yıl önce Seyhan'da başlayan ilişkileri bayağı gelişti. Rakamlarla birlikte çıkarları da büyüdü!Topal İhsan, Eko sayesinde İBB'den akıl almaz işler aldı.

***

İstanbul'un büyük sorunu yanan otobüslerdir.

İETT, Aziz İhsan Aktaş'ın Bilginay şirketiyle imzaladığı otobüs bakım ve onarımı için milyarlar harcadı.

İhalelerin biri 260 milyon, diğeri 385 milyon... Bitmedi.

Bilginay şirketi bu kez 1 milyar 233 milyon liralık otobüs tamir ve bakım işi aldı.

Otobüsler durduk yerde yanmıyor, bakımları iyi yapılmıyor ki.

İhalelerde teklif sayısı hep 10, ama geçerli tek teklif "Bilginay" şirketinin. 18 aylık yeni bir sözleşme yapılıyor, bedeli 666 milyon, ardından 395 milyonluk yeni bir sözleşme daha imzalanıyor.

Ekrem ve Aziz İhsan arasındaki ilişki, otobüslerin bakım ve onarımıyla da sınırlı kalmadı.

İGDAŞ için sürücülü taşıt kiralama işi de Aktaş'a verildi.

Ardından 980 milyon liralık bir başka sözleşme geldi.

Rakamları yazarken kafam karıştı...

İhsan Aktaş milyarlarca liralık ihaleleri alırken arkasında CHP'nin hangi üst düzey yöneticileri vardı?

Özgür Karabat mı, Sezgin Tanrıkulu mu, Tekin Bingöl mü, Veli Ağbaba mı, Burhanettin Bulut mu ya da Gökhan Zeybek mi? Sahi hangisi?

Başsavcının "Yüzyılın soygun çetesi" sözü boş değil..

Bu vurgun ve soygun yoluna 11.5 yıl önce taş döşeyen isim de Zeydan Karalar'dır.

Merak ediyorum, Özgür Özel ve arkadaşları, Aziz İhsan Aktaş'ın suçlamalarına karşı üç maymunu oynamaya daha ne kadar devam edecek?



NOT:

Yarın www.takvim.com. tr'de yargıdaki hataları minimize edecek birini bulacaksınız... Ardından milyarlık makaron kaçakçılığından söz edeceğim...