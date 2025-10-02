ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP'li belediyelerle ilgili Başkan Erdoğan'ın sözlerini Adana'daki bürokratlara hatırlatmakta yarar görüyorum.

Yolsuzluk yaptığı için cezaevine giren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer başkanların afişleri sökülürken Silivri'de yatan Zeydan Karalar'ın afişleri Adana'dan neden kaldırılmadı?

Üstelik belediye önünde kurulan çadırdan Reis'e sataşıyorlar.

Zeydan'ı kurtarmaya yemin mi ettiniz yoksa?

CHP, TBMM açılışında Erdoğan'ı karşılamamış.

Çünkü onlar Kenan Evren gibi darbecileri karşılar.

Rüşvetçi Ekrem'in ipine sarılanlar iyice manyaklaştı.

Seversiniz, sevmezsiniz!

Erdoğan bir dünya lideridir.

Doğruları çok, eksikleri yok mu?

Savunma sanayiini getirdiği noktaya bakınca Recep Tayyip Erdoğan'ın eksikleri varsa bile yok hükmündedir.

Nokta...

***

Devletimizi ve milletimizi 200 yıllık siyonist esaretinden kurtaran adamın adıdır Recep Tayyip Erdoğan Reis'e yönelik kininin asıl sebebi de budur...CIA güdümlü FETÖ'yü Gezi Parkı'nda hallaç pamuğuna çeviren adamdır Erdoğan!Terör örgütü PKK'yı Suriye'de gömen,hayali kuranların ciğerlerini söken adamın adıdır Erdoğan.1959'dan beri devlete sızmış, her iktidarla kol kola girip iş tutan, bir türlü yok edilemeyen FETÖ'yü yerle bir eden adamdır Reis...Türkiye'yi ABD'nin mandasından kurtaran da odur!Gerisi palavra ve teferruattır! Özgür Özel de Ekrem de Reis'in giydiği çorap bile olamaz.

***

Adana'daki vurgun festivali sona erdi!7 günde 81 milyonu Levent Kasar'a verdiler.32. Altın Koza Film Festivali vurgun ve talanın gölgesinde Silivri'de yatan Zeydan Karalar'ın şovuyla başladı, onun şovuyla bitti.Ödül alanların tamamı aldıkları ödülü Silivri'deki rüşvetçiye armağan etti.CHP'li belediyelerin kasasından beslenen televizyon kanalları ile gazeteler, festivaline çevirdi.Boş koltuğun üzerine deismi yazdılar. Nebil Özgentürk , Zeydan güzellemesiyle başladığı konuşmasınısözleriyle bitirdi.

***

Zeydan'ın geri dönme masalını Karalar ailesi seslendiriyor.Bu sayede yönetimedemeye getiriyorlar.Halkdiye soruyor.Kimi ilgililer dediyormuş.Sanki belediye Zeydan'ın babasının malı...Başkan Erdoğan bu duruma ne der beyler?İstanbul'da bir tane Ekrem afişi var mı?Orada yoksa Adana'da da olmamalı.Kanunlar İstanbul'da ayrı Adana'da ayrı mı?Mert Karalar, Genel Sekreter Vekili Türkan Eşli, tüm vurgunlara imza atan daire başkanı ve bürokratlarıyla belediyeyi yağma Hasan'ın böreğine çeviren talancı iş insanı maskeli soyguncular da er geç Zeydan'ın yanına gidecek.Zeydan'ın yönettiği Adana Belediyesi, yolsuzluk, vurgun ve hırsızlıkta Ekrem'in İBB'sinden aşağı kalmaz.

***

ABB'deki konser vurgunundan aşağı kalmadı Altın Koza.Organizasyonu Nebil Özgentürk ile Menderes Samancılar yaptı.Genel Müdür Hüseyin Orhan ise başka âlem.Bu imzacı adam, çapsız ve liyakatsiz biri.Mert Karalar ya da Türkan Eşli ne derse sorgulamadandiyormuş.Hem o 81 milyon kimlerin cebine girdi?Mert Karalar, Türkan Eşli, Mahmut Göğebakan, Nebil Özgentürk ve imza yetkili figüranlar 81 milyondan ne kaptı?Reis boşuna,demedi.Yolsuzluk, CHP yönetiminin tamamını sardı...