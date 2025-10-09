ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Esenyurt Belediyesi'nin eski Başkanı Ahmet Özer'in yaptığı çirkinlikler bir bir ortaya çıkıyor.

Herif sahte otel ruhsatı bile vermiş.

Başkanlığı öncesinde çalıştığı Özel Toros Üniversitesi ile ilgili olanlar daha da kötü...

CHP böyle biri için açıkladığı adayını geri çekti işte.

Ekrem Efendi'nin mahir işlerinden biriydi bu.

Ahmet Özer, Toros Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı, dekanlık, bölüm başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunmuş.

Herif sekreterini bile taciz etmiş.

Sekreter S.Ö., "Ahmet Özer'in sekreterliğini yaptığım sürece sürekli bana 'Sen genç dul hoş bir kadınsın, seyahatlere gidelim, otellerde beraber kalalım. Kimse bilmez, hayatını yaşa benimle. Ben seni burada korur kollar işinde yükselmeni sağlarım' diyerek beni rahatsız etti" dedi.

Kadının şikâyet dilekçesi ile ifadesi başka bir yazı konusu.

***

Toros Üniversitesi nasıl bir eğitim kurumu?

Üniversitenin kurucusu Ali Özveren aynı zamanda CHP'li Vahap Seçer'e çok yakın biri...

Ali Bey, üniversite yönetimini oğluna bırakmış.

Sertaç Özveren de orayı kâr amaçlı şirket gibi yönetiyor...

Ablaları ile kuzenlerini üniversiteye doldurmuş.

Yeğeni 25 yaşındaki Dilan Emgili'yi MYO'ya müdür yaptı.

Kadının emrinde profesör ve doçentler çalışıyor.

Doç. Dr. Cüneyt Karaaslan'ı işten attıran oydu.

Sertaç'ın ablası Ahu Kaynak, başdanışman.

İddiaya göre denklik belgesi olmayan kadın, kapısına "Doçent Dr. Ahu Kaynak" tabelası astırmış.

Ablası Oya Özveren Genç ise Yabancı Diller'de görevli.

Abla Nil Özveren, Mütevelli Heyet Başkanvekili.

20 kadar kuzen/yeğen üniversitenin kadrolu elemanı.

Sertaç Özveren ise İstanbul'daki Trump Tower'da keyif çatıyor.

İyi içki içtiği, çeşitli şarkıcılarla takıldığı söyleniyor.

Üniversiteye ise iki ayda bir uğrayabiliyormuş.

***



ZEYDAN EFENDİ, HANİ AKTAŞ'I TANIMIYORDUN

Topal İhsan'ın rüşvet ilişkileri arasında elbette Adana da var!

Adana'daki en önemli isim ise kuşkusuz eski Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar.

Silivri'de rüşvetten yatan eski Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar cezaevine girince "Ben hayatımda hiç Aziz İhsan Aktaş ve şirketlerine ihale vermedim ve şahısla da bir araya gelmedim" demişti.

Seyhan Belediyesi bir yana adam Büyükşehir'e başkan olunca ilk büyük ihalesini Aziz İhsan Aktaş'ın Bilginay şirketine vermiş.

Park ve bahçe işlerinde kullanılan 100 milyonluk araçlar Bilginay şirketinden kiralanmış.

Gazeteci Ali Pekmezci önemli bir konuyu paylaştı ve Büyükşehir bürokratlarından cevap istedi.

ABT Otomotiv logolu arazözler, Aziz İhsan Aktaş'ın TMSF tarafından el konulan şirketinin mi yoksa isim benzerliği mi var?

Büyükşehir 1. Hukuk Müşaviri Ali Akıncı hemen her konuda dilini yutmuşken bu konuda açıklama yaptı ve "Arazözlerin Aziz İhsan Aktaş'ın şirketi ABT ile ilişkisi yoktur" dedi.

Adana caddelerini turlayan arazözler meğer GÖK-ER firmasınınmış.

Aylar önce bu firmayı yazmıştım.

GÖK-ER Van'da sınır ticaretiyle uğraşıyorken 19 Ağustos 2024'te Zeydan Efendi'den 217 milyonluk büyük bir iş kapmıştı.

Zeydan Karalar, oğlu Mert ve vekili Türkan Eşli kiralamayı çok sever.

Adana Belediyesi arazöz kiralamaya 200 milyon lira ödemiş.

Bu parayla acaba kaç arazöz alınırdı?

Kısacası Zeydan ve adamları çalmayı çok sever.

Kimse bunlar gibi müzik enstrümanlarını çalamaz!

Çünkü hepsi birbirinden büyük yetenek.