ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Cumhur İttifakı'nın merkezdeki tek belediye başkanı odur...

Diğer CHP'li başkanlar onun yaptıklarını yapamadı.

Bence ona bakıp biraz ders almalılar.

Çünkü yaptıklarıyla hemşerisine huzur ve sevginin bir arada bulunduğu bir eser kazandırdı.

Bilal Başkan, Ferdi Tayfur Müzesi'ni kısa zamanda bitirdi.

Müzenin etrafını tarçın ağaçlarıyla donattı.

Binlerce sevenini sanatçıyla orada buluşturdu.

Komplekste Emmioğlu Yazlık Sineması, Kır Çiçekleri Sanat Atölyesi, Nisan Yağmuru Müzik Kütüphanesi ve Sabahçı Kahvesi gibi bölümlere yer verdi.

Öneri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ da yaptı, Koca bir araziyi Ferdi Tayfur anısına tahsis etti.

Ama günlük değil ömürlük bir yer yaptı...

Altın Koza ve Lezzet Festivali ayağına onlar gibi milyonları götürmedi. Sakın Uludağ deyip geçmeyin, o bir "atom karıncadır!"

***

Başkan Uludağ, sanat merkezini her gün en az 300-400 kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Ve şu ana kadar 13 bin kişinin müzeyi gezdiğini belirtti.Ziyaretçilerin Ferdi Tayfur'un ülkeye kazandırdığı eserlerle mutlu olduklarını söyledi...Bilal Başkan,dedi.Cuma ve cumartesi günleri büyüklere, pazar günleri de çocuklara sinema gösterimi yapılıyor...İl dışından Ferdi Tayfur hayranları gelip müzeyi geziyor.Uludağ'ın halka dokunan başka projeleri de var...Küçücük bir bütçeyle büyük işler başarıyor atom karınca.Bir adet, 220" ve 3 deyapıyor.Başkan, Ferdi Tayfur Müzesi'nin yanında bir de amfitiyatro yapacak.Milyarlık bütçeli CHP'li belediyelerde ise başkanların elleri belediye kasasına dalmış milletin parasını aşırıp duruyor.

***

Misal Çukurova Belediyesi'nin Başkanı Emrah Kozay...

Ve Zeydan ile Oya'nın yerlerine seçilenler...

Emrah Efendi, 3.5 milyona yapılan işi 17 milyona Aziz İhsan Aktaş'a vermedi mi?

Belediyeyi üç ayda 50 milyon zarara uğratmadı mı?

Talimatı Burhanettin Bulut'tan almadı mı?

CHP'li belediyelerde "talan ve vurgun" sürüyor.

Bilal Uludağ küçük bir bütçeyle büyük işler yaparken onlar milyarlık bütçelerini ihale kılıfıyla yandaşa dağıtıyor.

Talimatlar belki Silivri, belki de evlattan geliyor.

Genel Sekreter Vekili Türkan Eşli ve bürokratlar da talimatı anında hayata geçiriyor.

Özgür Efendi masumiyetten hiç söz etmesin.

Çünkü hepsi suçlu, içlerinde masum bir kişi bile yok!

Karalar ailesi ve Türkan Eşli'den onay alan firmalar ise fatura kesmek için birbirleriyle yarışıyor.

Kesilen faturalar karşılığında belediyeye giren mal da yok.

Nasılsa kontrol yok!

***



TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ

Boykotçu okurum, "Şu Tarım Kredi marketleri yazsan abi, birilerinin dikkatini çekse keşke" dedi.

Devamında da, "Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde boykot ürünlerinin satılmasını geçtim, Coca Cola ve Perwoll gibi ürünlerin pazarlaması yapılıyor. Ürünler kasa önü indirimine konuluyor. Vatandaşın alması için teşvik ediliyor" diye konuştu.

Vatandaş devletin Tarım Kredi marketlerinde İsrail'e ait ürünlerin boykot edilmemesinden rahatsız.

Reis, İsrail ile tüm alışverişi kesti.

Halk İsrail menşeli ürünleri boykot ediyor.

Tarım Kredi ise teşvik ediyor.

Bu konu önemli, lütfen müdahale edilsin.