ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Beklenen Aziz İhsan Aktaş iddianamesi nihayet İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne teslim edildi.

Başsavcı Akın Gürlek'in dediği gibi "100 yılın en büyük yolsuzluk ve rüşvetinin" ilk bölümünü oluşturan iddianamede Adana bölümü eksik.

Çünkü Adana "rüşvet"te İstanbul'dan aşağı değil.

Bir numaralı şehirde asıl bomba Büyükşehir'de..

Şaibeli ihale çok ama iddianamede bunlardan biri bile yok.

Mesela sivrisinekler için açılan 100 milyonluk ilaç ihalesi yok.

Park bahçe ayağına götürülen milyonlar yok, milyarlık araba tamir işleri yok, TEMSA'ya yapılan karoser meselesi yok, 50 bin adet ramazan kolisi ihalesi de yok.

Çulsuz Karalar'ın nasıl 4 fabrika sahibi olduğu da yok!

Yani iddianamenin Adana ayağı boş.

Bu yüzden Karalar "kodesten çıkma hayali!" kuruyor.

***

CHP'li Başkan Seyhan'da aldığı rüşvet yüzünden tutuklu.O zaman acemiydi, profesyonelliği büyükşehirde.Büyük yolsuzlukların döndüğü Adana Belediyesi niye yok?Sanırım ona da Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bakacak.Adam 11 yıl önce aldığı rüşveti rüşvetten saymıyor ki.diyor.O rüşvet dişinin kovuğunu bile doldurmamıştır.Bu yüzden Silivri'den çıkma hayalleri kuruyor ya.Asıl turpun büyüğü büyükşehirdedir...Belli ki gizli bir el Zeydan ve Yusuf Yıldız'ı korumuş...Park bahçe, arazöz kiralama ve çim biçme işlerini de Yusuf Yıldız yaptı.İddianamedeun aldığı rüşvet bile var.Aziz İhsan Aktaş, Bulut'ale birlikte 1 milyon doları elden teslim etti.Ama adam utanmadan inkâr etmeye başladı.

***

Yazdıklarımı iddianamede görmek beni sevindirdi.

Şimdi görevimi yapmanın huzuru içindeyim.

Yusuf Yıldız'ı, şirketleri Regulus, Barla ve YSF Peyzaj'ı çok yazdım.

Yıldız'ın Aziz İhsan Aktaş ve Yusuf Yadoğlu'na yancılık yaptığını da...

Peki kim bu Yusuf Yadoğlu?

Karalar'ın otobüs tamir ve bakım işini verdiği Beydağ, Hanzade ve YST firmalarının patronu.

Zeydan Karalar, otobüs tamir ve bakımı kılıfıyla bu şirketlere 8 milyar akıtmış.

Bu rüşvetçilerden beslenen gazeteciler de iddianamede.

Mesela İsmail Küçükkaya...

Mesela Nevşin Mengü ve Altan Sancar...

Halk TV, KRT, Tele 1 televizyonları da rüşvetten pay almış.

***



CAHİL CİN ALİ

Cin Ali sonunda cehaletinin kurbanı olacak...

Kendini çok kurnaz sanıyor.

Herif duymuyor, uyduruyor...

Ali Demirçalı, Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki imar usulsüzlüğü iddiasıyla Ağır Ceza'da yargılanıyor.

Suçu "imar usulsüzlüğü", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilikler!" Mahkeme Demirçalı'ya yurtdışı yasağı koydu.

Bu da adamın içine dert oldu...

Önüne gelenden yardım istiyor...

Geçenlerde Adana Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığındaki bir toplantıya katılan Demirçalı, ortamı bulunca Vali Köşger'e "Bursa'ya tayin olacaksınız" diyerek yağ çekti.

Sonra da validen yurtdışı yasağının kalkması için destek istedi.

Kurnaz cin olup valiyi çarpmaya kalktı.

***

Ona başkan yardımcısı da dayanmıyor.

Öz yeğeni Hasan Aydoğan'ı başkan yardımcısı yaptı.

Özel kalemine ise Hasan'ın yeğeni Yaren'i getirdi.

Sonra avukatı Rukiye Çinkılıç'ı yardımcısı yaptı ama kadın ona dayanamayıp istifa etti.

Yerine Nedat Özkan'ı getirdi.

Çünkü ağabeyi Vedat Özkan, HDP ile arasında köprü.

Yeğeni Hasan ise "Lezzet Festivali" için belediyenin milyonlarını tabelacı Erdal Arslan'a akıttı.

9. Adana Lezzet Festivali'ne gelince...

3 günlük festivale 116 milyon lira harcandı.

Türkiye'nin ve Adana'nın 116 milyon liralık israfı karşılayacak zenginliği olmamasına rağmen...

Temiz Toplum Operasyonlarını bürokrasiye de yapmak şart oldu.