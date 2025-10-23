ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Başsavcı Akın Gürlek kovana çomak soktu.

İnsan zehirleyen yaban arıları etrafa saçıldı.

Kirli elbiseler ortaya döküldü...

Ali Mahir Başarır ve Özgür Özel iyice şirretleşti.

Şovmen rüşvetçi Ekrem, mahkemede rezil duruma düştü.

CHP'yi ele geçirenler rahatsız, kudurmuş gibiler.

Bağırarak, küfrederek suçlarını gizleyeceklerini sanıyorlar.

Adana iddianamesi sanki göstermelik.

Zeydan Karalar'ın 11 yılda edindiği servet orada yok.

Birileri Başsavcı Akın Gürlek'e Karalar'ın Adana Belediyesi'ndeki adrese teslim ihalelerini hatırlatmalı.

Adamın kodesten çıkma hayalleri son bulmalı.

Karalar içeriden delege seçimlerini yönetti.

Karakutusu Türkan Eşli ise ihaleleri organize ediyor.

***

Operasyonlarla Türkiye bağırsaklarını temizleyecek.Yaşadıklarımız tarihidur!Siyaset, iş ve sanat dünyası ile gazetecilere operasyon gelecek.Ünlü ekran yüzlerinin, sanatçıların gerçek hâllerini göreceksiniz.Kaça satıldıklarını birlikte öğreneceğiz.Bu hafta her şeye hazır olun...Aktaş iddianamesi bir fragmandı...Asıl bomba Ekrem İmamoğlu iddianamesidir.CHP'li siyasetçi de fondaş gazeteciler de pisliğe batmış.Bir yanda Aktaş iddianamesi, diğer yanda Ekrem'in CHP'yi ele geçirme operasyonuyla ilgili çıkacak karar...Özgür Özel'in Türkiye'ye ihaneti ile Yassıada Mahkemesi kurma hayali ortada.Adamları çaldı, partiyi ele geçirdi, utanmadan dadiyorlar.ın elindeki belgeler Özel'i deşifre etti.CHP, yapılan operasyonları iktidar kavgasına boşuna bağlıyor.Operasyonlar Türkiye'yi hırsız ve arsızdan temizleyecek.Milletistiyor.

***

Rüşvetleri kim dağıttı?Hangi bürokrat görevini kötüye kullandı?Rüşvet dağıtan avukatlar tutuklu, ya dışarıda olanlar.İnkâr peşindeler, rüşveti üç harfliler mi dağıttı?Birileri de dağıtılan rüşveti aldı.Temiz eller operasyonu şart.Yerel yönetimler ve onları koruyan bazı yargı mensuplarından güvenlik güçlerine kadar pek çok kişinin adı geçiyor.Kimse dedemiyor.Erdemsizlik almış başını gitmiş.Öyle bir noktaya geldik ki temiz kalmaksayılıyor.Bir başıboşluk görünüşü hâkim.Her şeyi gözeten göz, koruyan el yok edildi.Yerlerini serbestçe at koşturan yığınla erdemsizler aldı.

***

İstanbul'a Türk katiliun heykelini diken,in türbesini tekmeleyen, asrın hırsızı, diplomasız Ekrem'in kime hizmet ettiği ise ortada...Adam Türk'ten çok yabancı hayranı...Kodesten verdiği mesajlara bakın!Herif Rum'dan, İngiliz'den nasıl da yardım istiyor.Fransız Le Monde Gazetesi'ne,başlıklı yazı yazmış!Asrın hırsızının utanmadan söylediklerine bakın...Diplomasının sahtecilikten iptal edilmesi konusunda utanmadandedi!Utanmaz herifin tekisin Bay Ekrem!Diploman sahte, partiyi ise bir tezgâhla ele geçirdiniz...Ekrem, yaptığınız hırsızlığı iyi biliyorsun!İnternette bir paylaşım dolaştırılıyor.Fotoğrafın altına da "EKREM MİLLETTİR" yazılmış.Millet olmak, dürüstlük ister.Millet olmak, emanete sahip çıkmak demektir.Millet olmak, vatana hizmet etmek ister.Yalanla, sahte diplomayla, algıyla millet olunmaz.Millet, bir kişinin şahsında değil; bir ulusun vicdanında, ahlakında, emeğinde yaşar.