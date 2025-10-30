ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Burası Zimbabve'nin bir ili değil!

Türkiye'nin bir numaralı ile Adana'dır.

Yasalar İstanbul'da farklı Adana'da farklı olabilir mi?

İstanbul Valisi Davut Gül, cadde ve sokaklarda bir tane İmamoğlu afişi bırakmadı...

Peki, neden Adana, Karalar'ın afişleriyle dolu?

Üstelik devlete meydan okurcasına belediye önüne Zeydan Efendi fotoğraflarıyla bezenmiş bir çadır da kurulmuş!

Karalar da İmamoğlu gibi rüşvetten Silivri'de tutuklu!

Başkanlıkları bile ellerinden alınmış!

Buna rağmen aylardır belediye önündeki çadırda Reis'e saldırıp duruyorlar.

Reisin Adana'daki temsilcileri ne yapıyor?

Erdoğan'a hakarete neden göz yumuyorlar?

Aylardır afişlerin neden kaldırılmadığını yazıp soruyorum.

Ama ne duyan var ne de gören...

Bu olayı ben, Rıfat Söylemez ve Ali Pekmezci dert edindik.

Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bunun hesabını sormalı.

Vatandaştan gelen şikâyetlere cevap vermeli.

***

Zeydan iş tuttuğu müteahhitlere adrese teslim çok ihale verdi.Hepsinde hırsızlık ve yolsuzluk iddiası olan...Bir 50 bin adetlik ramazan kolisi işi, 100 bin adetlik kahve ile binlerce powerbank ihalesi var ki evlere şenlik.Nasılsa bakan eden yok!Ramazan kolilerinin içinde ne vardı?Kolilerin kaçı belediyeye girdi, kaçı halka dağıtıldı?Bilen, kontrol eden var mı?Tabii ki yok.İhaleyi alan firmalar Zeydan'ın adamları...Yoksa naylon faturalarla belediye kasasını mı soydular?Bu konuyu da çok yazdım; araştıran eden var mıydı?2014 yılına kadarın kuruşu yoktu...Fatih Köylü parasını alamadığı için onu icraya vermişti.MASAK bu adamın para trafiğini ele almalı.Kimden ne almış, kime ne göndermiş bilinmeli.Şaibeli servetinin kaynağı da tespit edilmeli.12 yıl önce oğlu Mert'e vereceği harçlığı arkadaşlarından isteyen adam şimdi büyük servetin sahibi nasıl oldu?

***

Adamın 4 fabrikası, villaları ve arabaları var...Hayatın normal akışı içinde böyle bir serveti edinmesi mümkün değil.Coşkun Kaleli isimli vatandaş 9 Nisan 2025 tarihinde Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2025/2030 No'lu bir ihbarda bulunuyor ve diyor ki:"Ben uçak güç testi yaparım. Yanıma gelen Zeydan Karalar , savunma sanayii ile ilgili iş yapmak istediğini söyledi. Ankara'daki Başkent Pres isimli fabrikasını gezdim. Adana'da da A-Teks Mühendislik'i gezdim. Orada TEMSA'ya otobüs karoseri üretiyorlardı. Çocukları Mert ve Volkan'asordum. Belediyeye 100 otobüs satacaklarını söylediler."Şeytanın bile aklına gelmeyen bir tezgâh kurmuş Zeydan.Herif kamu gücünü kullanarak zenginliğini katmerleştiriyor.TEMSA sıradan birinin teklifini kabul etmez.Karşısındaki sade bir belediye başkanı değil.Türkiye Belediyeler Birliği'nin de başkanı.Sadece Adana'ya değil CHP'li diğer belediyelere de otobüs satma şansları var.Tabii TEMSA yönetimi teklife bayılmış.Yani TEMSA kaz gelecek yerden tavuk esirgememiş.

***

ın hızlı büyümesinin sebebi Karalar'dır.Baki Nugay ve Aziz İhsan Aktaş imparatorluğuna ilk harcı koyan odur çünkü.Karalar, Aziz İhsan Aktaş konusunda doğruyu söylemiyor.Özgür Özel de yalanlarıyla rüşvetin üstünü örtmeye çalışıyor!Karalar başkanlık yaptığı 5 yıl boyunca yüksek rakamlarla tüm çöp ihalelerini Baki Nugay ve Aziz İhsan Aktaş'ın şirketi Barka'ya verdi.Bal tutan parmağını yalar misali Zeydan ve çocukları bu sayede büyük servet sahibi oldu.