ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Özgür Özel lataris(*) ediyor...

Ondaki korku Ekrem'de yok vallahi...

İhsan Aktaş'ın minibüsteki kamera kayıtları kâbusu oldu.

Rezil rüsva olma korkusu Özgür'ü kıvrandırıyor.

Latarisin ne demek olduğunu patronuna sorsun.

Silivri'deki Ekrem iyi bilir ne demek olduğunu.

Bunlar kadar rezil ve yüzsüz insan tanımadım!

Halkla ve değerleriyle bir ilgileri yok!

Bunlar çalmayı ve çapkınlığı iyi bilir!

Adana Büyükşehir Belediyesi önüne asılan afişe yazdıkları "Zeydan sahneden inmedi, sadece perde arkasında!" sözleri de nasıl bir kafa taşıdıklarını gösteriyor.

Zeydan Karalar'ın hapiste olması da onlara engelleyemedi.

Geçen hafta Takvim Gazetesi'ndeki yazımda Adana Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı araç kiralama işini yazmıştım.

***

Bunlardiyor ve kamu kaynaklarını çarçuretmeyi sürdürüyorlar.Tüyü bitmemiş yetim hakkını talan ediyorlar. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde adı geçenlervurgunun ortağı çıktı.134 milyonluk araç kiralama işini alan yine değişmedi.Karalar'ın Silivri'den, Türkan Eşli'nin de belediyeden organize ettiği ihalede şartnameye yerleştirilen özel bir maddeyle iş Yusuf Yıldız 'a verildi.Aziz İhsan Aktaş şartname tezgâhını kendi hazırlardı.Benzerini de Yusuf Yıldız yaptı.Karalar'ın çocukları, Ankara'da kiraladıkları bir villada Başkent'teki ve İstanbul'daki gazetecilere para dağıtıyor.Onlar daalgısı vermek için konuşupduruyor.

***

Yıldız'ın aldığı son ihalede dönen dümeni de anlatayım...

134 milyonluk ihaleye üç firma girdi.

Ama bir firmanın teklifi geçerli sayıldı.

Tezgâh üç kabinli pikap maddesiyle kuruldu.

Siz üç kabinli bir pikap gördünüz mü?

Ben görmedim...

Şoförle birlikte 9 kişinin bineceği bir pikap yok!

Ama şartnamede bu şart var.

Topal İhsan da ihalenin kendisinde kalması için şartnameye çift direksiyonlu süpürge aracı şartı koydururdu.

Kendisi böyle bir aracı yaptırmıştı çünkü.

Üç kabinli pikap işi de aynen öyle.

Yusuf Yıldız da İhsan Aktaş'ın talebesi.

O da şartnameye "6 kapılı, 3 kabinli" şartını koydurdu, Bahadır Türker, Şeref Toprak ve Selçuk Durak da imzaladı.

Zeydan Silivri'den emretti, Türkan Eşli işi organize etti.

3 kabinli aracı olan Yusuf Yıldız da ihaleyi kaptı.

Üç kabinli araç yerine neden bir minibüs talep edilmedi.

Müfettişler şartnamede gizlenen tek maddelik tezgâhı öğrendi.

Sayın İçişleri Bakanı'na, cumhuriyet savcılarına sesleniyorum: Yusuf Yıldız'ın Barla Peyzaj, Regulus Peyzaj ve YSF Peyzaj şirketlerinin ve Ahmet Kutluk'un Atanaz şirketlerinin Adana Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları milyarlarca liralık ihaleler incelensin!

Ne yolsuzluklar çıkacağını görecekler.

(*) Lataris: Çırpınmak

***



MİNE AKIN

Dünkü yazıda Dilek Akın'ın kızının üyeliğinin erken yapıldığını ama muhteremin AA ve DHA çalışanlarını bir yıldır üye yapmadığını yazdım. Bu arada Dilek Hanım'ın kızı Mine Akın'ın yoğun bakımda olduğunu öğrendim.

Evlat deyince akan dereler durur...

Dilek Hanım'a sabırlar, Mine'ye de acil şifalar diliyorum.

***



ERDAL ASLAN

Lezzet Festivali'nde adı geçen reklamcı Erdal Aslan, sevgili Şerif Güler ile birlikte gazeteye geldi.

Aslan, festivalden tek bir ihale almadığını, İzmirli Ön-Ak firmasına işin verildiğini söyledi...

Kötü niyetli kişilerin adını kullandığını özellikle belirtti.