ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Onurlu olsalar yapmazlardı..

CHP'den ihraç edilen Berhan Şimşek soruyor!

Ama biz çok daha önce sormuştuk...

Bunlar hırsızlığın, rüşvetin kralını yapmış!

Burhanettin Bulut kendisiyle ilgili yazı yazmamam için Murat Sancak'ı aracı tutmuştu, o da dostluğumuza dayanarak rica etmişti...

Ama rüşveti ve hırsızlığı görmezden gelemezdik ki!

CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat, Aziz İhsan Aktaş'ın "1 milyon dolar ve 5 milyon lira RÜŞVET verdim" sözlerine neden itiraz etmedi?

Aziz İhsan Aktaş yalan söylediyse neden dava etmediler de sükût ikrardan gelir sözüne uydular...

Berhan Şimşek haklı olarak "Onurunuz varsa yüzsüzlüğünüzü CHP'nin kurumsal kimliği üzerinden kaldırın" diyor...

Ama adamlarda onur yok ki...

***

Burhanettin Efendi Silivri'de Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Gazeteci Merdan Yanardağ'ı ziyareti sonrası hırsız ve casus takımının hukuksuz tutuklandığını söyledi.Onurlu adam, Berhan Bey'in sözleriyle yerin dibine girer...Bunlar ise pişkin pişkin sokakta geziyor, ekrana çıkıyor.Bunlar çaldıkları paranın hesabını vermeli.

***

Özgür Özel 'in kaçtı dediği Aziz İhsan Aktaş da,dedi.Aktaş ayrıca Özel'e,dedi.Ayrıca Özgür Özel'i Muhittin Böcek korkusu sardı...Ortada bir 20 milyon dolar lafı dolaşıyor.Ama Özgür Efendi üstüne alınmıyor.ın eşininsözlerine de ses çıkarmamıştı.Başsavcı Akın Gürlek'i diline dolaması, ön almak için.

***

İddianamedeki belge, bilgiler ile CHP'li tanıklara rağmen Ekrem'e hâlâ "başkan" diyorlar!

Ne çıkarsa çıksın, yine de "başkanınız" öyle mi?

Yani sevgili Haluk Cangökçe'nin dediği gibi; İmamoğlu çıkıp "Ben çaldım" dese bunlar da "Helal sana başkan" der!

Şakşakçılığı kutsal görev yaptılar.

Demokrasi, sorgulayan yurttaşlarla yürür.

Bunlarda sorgulamak, "hainlik" sayılıyor!

Bunlara göre doğruyu söyleyenin siyasi kimliği önemli.

Bu tarz, lider kültünün en tehlikeli biçimidir...

İdeolojik körlük, zekâyı değil vicdanı köreltiyor.

Mantıkları delege kurultayında kayboldu.

Bu tosunların gözünde gerçeklerin önemi yok...

İddianameler açıklansa ne olur açıklanmasa ne olur?

Kısacası, yeni CHP'liler hakikati değil, yalanı seviyor!

***

ALİ SEÇER



Doymazlar, fırsatı da kaza etmezler...

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kardeşi Ali Seçer, 70 milyon liralık narenciye bahçesini usulsüz devraldığı iddiasıyla yargılanacak.

Ali Seçer hakkında, "güvenin kötüye kullanılması, dolandırıcılık, yağma, elden ödeme, vekâlet oyunu ve düşük bedelli satış" iddialarıyla ilgili suç duyurusu yapıldı.

***

GÜNEY'İN LGBT'Cİ BAŞKANI



CHP'de bu tür sapkınlıklar da var...

Güney'de bir ildeki CHP'li il başkanı eşcinseldi.

İl başkanını, erkek sevgilisi deşifre etmişti.

Olayı yazınca CHP'li il başkanı sessiz sedasız görevinden ayrılmıştı...

Şimdi de karşımıza LGBT'ci bir CHP'li başkan çıktı...

A. isimli sevgilisiyle yapmadığı rezillik yok herifin...

Ayrıcalıklı sevgilisi İstanbul'da yaşıyor, gizli gizli de Güney'e inerek sevgilisini mutlu ediyor.

Kim olduğunu merak ettiğinizi biliyorum...

Biraz daha merak edin ama...