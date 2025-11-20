ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Murat Ağırel isimli leşker "iddianamenin iktidar kanadını" bile ikna edemediğini iddia etti.

Sözcü, Odatv, Nefes, Birgün ve Cumhuriyet gibi fondaşlar da Eko'nun suçsuz olduğu şeklinde yayına başladı.

Deniz Zeyrek isimli zat da "Karalar neden içeride?" demiş.

O da aynı kervanın yolcusu.

Zeydan'ın çocuklarının, malum gazetecileri parayla bağladığını daha önce yazmıştım.

Çocukların paraya boğduğu gazeteci taifesinin "algı" yazıları ile babalarını hapisten kurtaracaklarını sanıyorlar!

Parayı kapan gazeteci tayfası bir ağızdan "Zeydan tahliye edilmeli" kampanyasına hız verdi.

İsmail Küçükkaya'nın ekranda olma zamanıydı ya neyse...

***

İddianamede adı geçenlerin yolunun rüşvette kesiştiğini görmezden geliyorlar.Her yol Roma'ya çıkmış.Ekip koro halinde kemençe havası çalıyor.Eleştirilen iddianame aslında CHP'li belediyelerin asrın hırsızlığının suçüstü hâlidir.İki iddianamede de her yol Karalar'a çıkıyor.Deniz Zeyrek Efendi'nin olaya fondaş baktığı belli.Ekrem İmamoğlu ve Aziz İhsan Aktaş suç örgütü üyeleri ya rüşvet aldı ya da verdi.İBB iddianamesinde Karalar ismi geçmiyor ama bürokrat ve iş verdiği müteahhitler aynı dosyanın sanığı...Aziz İhsan Aktaş duruşması 27 Ocak'ta yapılacak. Zeydan Karalar 200. sırada ifade verecek.Zeydan'ın Teftiş Kurulu Başkanı yaptığı Mehmet Sinan Koraltan ise aynı dosyada 117. sıradaki sanık.

***

Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde Aziz İhsan Aktaş-Baki Nugay ortaklığının bugünlere gelmesinin temeline ilk harcı koyan da Zeydan Karalar'dır.İddianamenin 23. sırasındaki sanık Aziz İhsan Aktaş...Ortağı Baki Nugay ise 25. sırada.Köşemde adını sıkça yazdığım Barla Peyzaj, Regulus Peyzaj ve YSF Peyzaj şirketlerinin sahibi Yusuf Yıldız 197. sırada.Adana Büyükşehir Belediyesi'nden milyarlarca liralık otobüs tamir ve bakım işlerini alan Yusuf Yadoğlu ise 96. sırada.Yadoğlu vurgunu Beydağ, Hanzade ve YST firmalarıyla yaptı.Kadere bak işte, ihale veren Karalar ile ihale kılıflı talan çetesi beraber yargılanacak.Asrın yolsuzluğunun mimarı Ekrem İmamoğlu'nun adamı Ali Nuhoğlu'nun bile yolu Karalar ile kesişmiş.KaralarihalesiniNuhoğlu'na vermiş.

***

Fondaş Deniz Zeyrek ise Zeydan için savcılara "Hemen tahliye edilmeli" şeklinde nasıl talimat verebiliyor?..

Birlikte iş tuttuğu şirketleri yazmaya elin mi varmıyor?

Zeydan ve ailesinin en şaibeli işlerinden biri de açık hava reklamlarını verdiği Umut Şenol'dur.

Umut Şenol, oğlu Mert Karalar'ın da yol arkadaşıdır.

İki iddianamenin sanıkları, Zeydan döneminde belediyelerle rant ilişkisi içine girmiştir.

İhaleler de hep adrese teslim verilmiştir.

Şaibelilerin hepsi Zeydan Karalar ailesiyle iş tutmuştur.

Türk milleti adına karar verecek mahkeme heyetinin bu ilişkiler ağını deşifre etmesinde yarar var.

En önemlisi de Karalar'ın başkanlık yaptığı 12 yılda edindiği şaibeli mallarına bakılmalı, hatta el konulmalı.

Yukarıda isimleri olanlar soruşturulursa hırsızlığın büyüklüğü ortaya çıkacaktır.

Başkan olmadan önce yani 12 sene önce Reşat Bey'de küçük bir ofisi olan Zeydan Karalar'ın şaşaalı serveti sadece benim dikkatimi mi çekiyor yoksa?..

***



BELEDİYEYE AİT OTEL FUHUŞTAN KAPANDI

Zeydan Karalar'ın öğrenci yurdu yapmayıp kiraya verdiği Çankaya'daki belediyeye ait otelin fuhuştan kapandığını duydum.

CHP, öğrenciler için satın alınan binayı fuhuşa kiraladı maalesef, hizmet anlayışları budur işte...