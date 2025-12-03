ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Devlet de ben de peşindeyim LGBT'ci Ali'nin!

Ona "darbeci başkan" ödülü verilmeli; çünkü FETÖ'cü "Atalay Demirci"yi yarın sahneye çıkaracak!

Adı "Atatürk" olarak değiştirilen Yüreğir Kültür Merkezi'nde.

FETÖ, DHKP-C ve PKK'lı teröristlere arka çıkmak CHP'de gelenek oldu!

Müteahhit Ali Demirçalı, eski AK Parti mebusu Abdullah Torun ve Murat gibi işadamlarını kafakola alarak başkan seçildi.

HDP'li Nedat Özkan'ı bile bağrına bastı!

Sonra "dolu kadrolara" yakınlarını aldı.

Bu belediyeye 144 milyon liraya mal oldu.

Sayıştay'ın radarına da böyle takıldı.

38 araç ve 60 tapunun kaybını eski başkanlara bağlayan Cin Ali, yakınlarını işe alarak belediyeyi soktuğu 144 milyonluk zarar için üç maymunu oynuyor.

Kadrolu müdürleri pasif göreve al, görevlendirme yoluyla buralara akrabalarını doldur...

Sonra da kulağının üstüne yat...

Ananın en akıllı çocuğu sen misin LGBT'ci Ali.

"Araç tamir" kılıflı vurgunun ise bir facia!

Belediyeye günlük faturalar kesiliyor!

Alacaklılar rüşvetle parasını tahsile çalışıyor!

***

Ali'nin gözbebeklerinden biri "19 Teknik Hırdavat Gıda"dır!

Şirket, Demirçalı başkan seçildikten sonra kuruldu.

Patronu "Sedat Öncel" her işe fatura kesiyor!

Tabii bal tutan eller de parmağını yalıyor!

Belediyeye bodoslama dalan bir başka şirket daha var!

Adı "ZEYN Endüstriyel Makina Otomotiv ve Gıda..." Patronu "Savaş Cengiz" de faturacılardan biri.

Yazdıklarımın hepsi belgeli...

Kimi araç bakımı, kimi bina tadilatı...

Yemek ve otel faturaları bile az değil.

Kısacası yiyor, yiyor doymuyorlar.

Utanmadan bir de "dürüstlük" nutukları atıyorlar!

Bir de HTS Limited var, evlere şenlik!

Biraz sabır lütfen...

***



ZEYDAN KARALAR

Maskeler inecek, kimin kime çalıştığı belli olacak!

Bizim mahalledeki bazı leşkerler de Zeydan'ı kurtarmanın derdine düştü!

Hayırdır beyler!

İkide bir "Zeydan neden içeride?" diyorsunuz!

Senelerdir herifin yediği herzeleri yazıyorum...

Görmediniz mi arkadaşlar?

Yoksa çikolatalar mı tatlı geldi?

Dünün çulsuzu Zeydan, 12 yılda dört fabrika sahibi nasıl oldu?

Makam gücüyle TEMSA'yı kafakola alması normal mi?..

Yok mu bunları yazıp duracak bir yiğit?

Yazdıklarım cukkacı gazetecilerin umurunda değil...

Size ne oldu arkadaşlar?

Vizyona her gün bir soygun filmi giriyor baksanıza!

Adamlar "Söyleşi" tezgâhıyla bile para topluyor!

Alooo, sesim geliyor mu?

***

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde aile şirketleri çok.

Onlardan birinin adıdır "YILGÖR..."

Ayşegül Yılgör ve kardeşi İlker Arıcıoğlu...

Herif Şakirpaşa "Niyet Akademisi(!)" sorumlusu...

Niyeti anlayın yani...

"YILGÖR'ÜN ABLASI"

Seyhan Belediye personelinin de belalısı...

"ÇOLPAN UĞUR KURTTEPELİ..." Namı diğer "SİMA" Hanım.

Kadın, Zeydan Karalar'ın Seyhan'daki kuryesi.

Meclis üyelerinin tepkisi üzerine görevden alındı.

Ama ablası Ayşegül'ün baskısıyla görevine geri döndü.

Kadın, personele kan kusturuyor.

Hakkında şikâyet çok!

YILGÖR, Zeydan Karalar'ın kartel örgütüdür!

Ziyapaşa Bulvarı'nda milyon dolarlık Kahve Dünyası'nın sahipliğini nasıl izah ederler?

Belediyeden aldıkları maaşla bu iş olmaz!

İncelendiğinde ortaya ne paralar ve ne gayrimenkuller çıkar!

Zeydan'ın Seyhan'dan bu yana serveti ne olmuştur kim bilir?

***



BİR BAŞSAĞLIĞI

SABAH Gazetesi'nin Ajansı SEZGİ AJANS'ın sahibi Yüksel Yavuz, annesi HANIM YAVUZ'u kaybetti.

Hanım annemizin mekânı cennet olsan...

Yüksel ve ailesinin de başı sağolsun...

Anacığımın cenazesi için Of'a kadar gelenler arasında Yüksel de vardı.

Hayatını kaybeden annelere Allah'tan rahmet dilerim...