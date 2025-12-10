ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

CHP'li Ali Demirçalı'da ne hünerler varmış meğer!

Halka hizmet için emanet edilen paraları sürekli yandaşa peşkeş çekip durdun Bay Demirçalı.

Zeydan Karalar'dan aşağı kalır yanın yok ha!

Belediyeyi resmen yağmalattın!

Vicdansız "araç bakım" kılıfıyla yetim hakkını yedirdin!

Çete, belediyeyi soymak için balıklama kasaya dalmış!

Şirketler yeni, kesilen faturalar ise milyonluk!

Adam sanki batan geminin mallarını dağıtıyor.

Araç bakım numarasıyla kesilen faturalar yüz milyonu aşmış.

Üstelik bu soygun, devletin gözü önünde oluyor.

Birilerinin buna "dur" demesi lazım değil mi?

Tevfik Tolga Pıçakçı, Durulas, Zeyn Endüstriyel, 19 Teknik hırdavat firmaları.

Doğrudan temin yoluyla aynı gün ve aynı saatte kesilmiş milyonluk faturalar...

Üstelik kesilen fatura sayısı kadar belediyede araç da yok!

Doğrudan teminin üst limiti 800 bin...

Kesilen faturaların en küçüğü ise 792 bin lira.

Yüz milyonluk fatura soygunundan söz ediyoruz Ali Bey.

Üstelik adamda bina ve park tadilatı ile yemek faturaları da var!

Eşe dosta yedirdiği yemeğin parasını bile belediye ödemiş! Demirçalı zengin biridir...

Ama cebinde akrep var!

Ağırlama giderlerini belediyeye yüklemiş.

Cumhuriyet savcıları ile bakanlık müfettişlerine ihbarımdır.

Yüreğir Belediyesi acilen mercek altına alınmalıdır!

Adam diktiği bina yüzünden "rüşvet"ten ağır cezalık oldu.

Bu kez devleti soymaktan yargılanması muhtemeldir.

Bunların halka hizmet masalı palavradır.

Söyle yalan mı Cin Ali?

***



CHP HİZMETİ DEĞİL ÇETECİLİĞİ İYİ BİLİR

Yazın yatan Adana Belediyesi, kışın insanları perişan etti.

Okulların açıldığı, trafiğin yoğun olduğu şu günlerde E-5 üzerinde inşaat başlattılar.

Ceyhan'a gitmek isteyen yandı!

Ceyhan'dan şehir merkezine gelmek isteyen de.

Yolu kapattılar!

İnsanlar Yüreğir labirentlerinde kayboluyor!

Yavuzlar Güney Köprüsü inşaatından söz ediyorum.

İnşaat için kışın zorlu dönemini seçtiler.

Bunlara "İş bilmez" deyince kızarlar!

Sözleşme 24 Mayıs'ta imzalanmış.

Haziran, temmuz, ağustos ve eylülü boş geçirmişler.

Kasımda en yoğun zamanda yolu kapattılar!

Rüşvetten tutuklu Zeydan Efendi'nin "Rahatsızlık için özür dileriz" şeklindeki reklam tabelaları da ayrı bir çelişki.

Belediye inşaatlarında karşımıza Zeydan'ın çantacısı Yusuf Yıldız'ın şirketleri çıkardı!

Türkan Eşli'ye rağmen Yusuf Efendi bu işi alamadı galiba.