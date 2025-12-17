ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Aylardır köşemden soruyorum!

Zenginliğinin kaynağı nedir Bay Zeydan?

Ne Zeydan Aka'dan ne de yetkili birinden ses çıkıyor!

Biri de "Bu adam ne soruyor?" demiyor...

Yazdığımız gerçekler Zeydan'ı da oğlunu da rahatsız etti.

2011'de 136 bin lirayı ödeyemediği için icralık olan Zeydan Karalar'ın 13 yılda nasıl 4 fabrikası oldu?

Geçen hafta 2. Asliye Ceza'da duruşmam vardı.

Şikâyetçi Karalar'ın oğlu Mert'ti.

Başsavcım Altuğ Kürşat Şahin, çok merak ettim; yazımda davalık olacak ne vardı?

Aklıma kötü şeyler geliyor da...

Gazeteci Ali Pekmezci ile Rıfat Söylemez de şikâyet edilmiş.

Biz başkaları gibi yalanlarla sağlık çalışanlarını korkutup Şehir Hastanesi'nde ihale peşinde koşmuyoruz...

Zeydan'ın oğlu ise açtırdığı davalarla gerçekleri yazmamızı engellemenin peşinde.

***

"Mert'in karpuzları" başlıklı yazımda, "Mert'in koltuğunda kaç karpuz var?" demişiz!

"Babasının göz nuru" demişiz...

"Geleceğin Adana Belediye Başkanı" demişiz...

Bunların hangisi yalan ya da hakaret?

"Mert'in bir eli CHP'nin, bir eli belediyenin içinde" dedik.

Adamın avukatı bile belediyede başkanın danışmanı be...

Nikâh şahitleri eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'di...

Böylesine önemli biri elbette gazetecilerin radarına takılır.

Sonra şirketleri, üniversiteyi ve partiyi birlikte idare ediyor dedik!

"Başkent Pres Döküm" fabrikasının ortağı dedik; yalan mı?

Ağır cezada görülen billboard davasıyla ilgili polis fezlekesinde adı en az on yerde geçiyor dedik.

Kafamızdan uydurmadık ki!

Teknik ve fiziki takibi yapan polisin tespitiydi bu!

***



MERT'İN YERİNE DERSLERE GİREN Mİ VAR?

Makine Bölüm Başkanı Mert'e gelince...

Çukurova Üniversitesi Rektörü Hamit Emrah hocam; kamera kayıtlarına hemen el koyun.

Bu uşak bunca işinin arasında okula gelip gidiyor mu?

Mert'in yerine başka birileri de derslere girebilir!

Bölüm başkanının makamda olması şarttır.

Yüksekokul Kurulları ve Yönetim Kurulu'na katılıyor mu yoksa katılmadan imza mı atıyor?

Yasa üst üste 3 toplantıya katılmayanı görevden uzaklaştırıyor.

Kameralar gizli tanıktır, gelip gelmediği toplantılara katılıp katılmadığı ortaya çıkar.

Reis'e hakaret eden bu CHP'ye fırsat verme hocam!

***



AVUKAT BATTAL ÖZER

2011 genel seçimlerinde Zeydan Karalar, reklamların parasını ödemedi.

Ajans sahibi Fatih Köylü parasını alamayınca Adana 7. İcra Müdürlüğü'ne başvurdu. 27 Nisan 2012'de de Karalar "haczedildi"...

Köylü'nün avukatı Ayşegül Özer Güncü idi...

Yani Karalar'ın tahliyesi için çabalayan avukat Battal Özer'in kızı. Ayşegül Özer Güncü, bugün babasıyla birlikte rüşvetçi Zeydan'ı hapisten çıkarmak için uğraşıyor.

Şimdi avukatı Battal Özer'e soralım: 13 sene önce 136 bin lira için icralık olan Zeydan Karalar, belediye başkanlığında nasıl 4 fabrika sahibi oldu?

Sayın Başsavcım Kürşat Bey, buradan ihbarımdır.

Sanırım hırsızlıklar sorunun cevabında gizlidir.

Reis'in dediği gibi turpun büyüğü Büyükşehir'dedir...