ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Herif belediyeyi yemiş bitirmiş...

Hapisten çıkmak için de medyada tetikçi tutmuş...

13 yıl önce icralık olan Zeydan Efendi, belediyeler üzerinden villalar, arabalar ve fabrikaların sahibi olmuş...

TEMSA'ya "Belediyeye 100 otobüs alacağım ama şartım var!" demiş. Makam gücünü kullanarak firmadan bayilik almış.

Tek başına bu bile nasıl biri olduğunu gösteriyor.

İktidara yakın gazetecilerin "Zeydan çıkmalı" sözleri hikâye.

Nasıl Ekrem, İstanbul için "nimet nimet" dediyse o da Adana için "sevdam" laflarıyla kurdu tezgâhını.

Hapisten çıkmak için talep üstüne talep yağdırması numara.

Reddedilince devreye gazetecileri sokması da tezgâh!

Gazetecilerin "koro halinde" tahliye istemesi mangır meselesi.

Avukatı Battal Özer, tahliye talebinde bulunuyor.

Mahkeme reddediyor, o yeni bir talepte bulunuyor.

Olmayınca gazetecilere "Zeydan suçsuz" dedirtiyor.

O gazeteci tayfasının "13 sene önce 136 bin lirayı ödeyemeyen birinin dört fabrikası nasıl oldu?" diye sormak akıllarına gelmiyor.

Demek ki onlar, Zeydan Efendi üstünden Başsavcı Akın Gürlek'e ayar veriyor!

***

13 yıl önce Avukat Battal Özer, avukat kızı Ayşe ile birlikte borçlu Zeydan Karalar 'ı icraya vermişti.Aynı avukat bugün Karalar'ın tahliyesi için çırpınıyor.İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi de Karalar'ın tutukluluk hâline devam derken; suçun vasfı ve mevcut delil durumunu gerekçe göstererek,dedi.Zeydan'ın medya tetikçileri bu karardan sonra devreye girdi.Ben boşuna demedim Mert Karalar'ın, Ankara ve İstanbul'da algı için büyük paralar harcadığını...Satın alınan ekran bülbülleri yargılama başlamadan Zeydan'ıilan ederek beraat ettirdi.Liboş tayfası açıkça dile getirmese de aslında hedefe koydukları İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'tir!

***

Halbuki beylerin öve öve bitiremediği Zeydan Karalar, Türkiye'nin en şaibeli ismidir!

Vurgun konusunda İmamoğlu'na rahmet okutur.

13 yıl önce icralarla boğuşan Karalar ailesi, bugün bırakın Adana'nın Türkiye'nin en zenginleri arasındadır.

Seyhan Belediye Başkanlığı sırasında elde ettiği şaibeli serveti büyükşehir döneminde katlanarak büyümüştür...

Yolsuzluğun kitabını yazan bu cambazı hesap vermeden "kahraman" ilan edenler şimdi beni iyi dinlesin!

Aziz İhsan Aktaş ve ortağı Baki Nugay'ı Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde palazlandıran, ikilinin kamu parasını talan etmesine göz yumarak ilk avantayla tanışan Zeydan Efendi, sanki hiçbirisiyle ilişkisi yokmuş gibi konuşuyor.

Bu adam iktidar yakını medyadan destek alıyor.

Yıllardır bu herifin kamu parasını nasıl yağmaladığını yazan biri olarak diyorum ki; İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek olmasaydı bu siyaset tüccarına kimse dokunamazdı.

***



MERT KARALAR

Zeydan'ın oğlunun adı polis fezlekesinde onlarca kez geçti.

Buna rağmen Mert ifadeye bile çağrılmadıysa yargı ve güvenlik bürokrasisi şapkasını önüne koyup düşünmelidir.

12 yıllık belediye başkanlığı döneminde Zeydan Efendi'ye dokunulmaması ise dürüst olduğundan değil iktidara yakın güç odaklarıyla korunduğu içindir. Nokta!

Rüşvetten yargıda hesap verecek biri varsa o da kesinlikle CHP'li Karalar'dır!

Eminim Zeydan, Silivri'deki hücresinde büyükşehirdeki dosyaların üzerine gidilmemesi için dua ediyordur!