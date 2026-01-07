ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

ABD'nin Maduro'yu yatağından alması Özgür Efendi'yi umutlandırdı.

Büyük bir keyif içinde "Fotoğrafa iyi bak" sözleriyle Erdoğan'ı tehdit etti.

Özgür Demirtaş isimli birinin de ağzının suyu aktı.

Kısaca, köpekbalıkları Reis'i yemek için fırsat kolluyor.

Tankları bedenleriyle durduran asil milleti unutuyorlar.

O fotoğrafın en kanlısını Reis yaşadı Özgür Efendi.

Darbenin durdurulması için 252 şehit verdik, unuttun mu?

Darbe gecesi millet tankların önüne yatarken solcular marketlerde makarna, ATM'lerde para bırakmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Düşman kapımızda" diyerek sınırların savaşlarla yeniden çizileceğini boşuna mı söyledi.

Özgür Efendi iktidar olabilmeyi mandacılıkta arıyor.

Akıllı olun akıllı!

Türkiye'de iktidarlar değişir, biri gelir biri gider.

Ama ABD ve İsrail gelirse gitmez!

Tıpkı Irak'ta, Libya'da ve Ortadoğu'da olduğu gibi.

Hem biz bu filmi 15 Temmuz'da gördük Bay Özgür...

Sen onu bunu bırak da füze denemeleri yapan Başkan Erdoğan'ın Sinop'ta balıkları ürküttüğünü söylemeye devam et!

***



KARALAR-ALTIOK İMAR AŞ

Sarıçam ilçesinin verimli topraklarına kim beton dikiyor?

Tarımı, ranta kurban edenlere göz yuman kim?

Sorumlular uyuyor mu?

Yoksa uyur görünmek için rüşvet mi alıyorlar?

Hem yazık değil mi bu memlekete kardeşim?

Uyumayı da rüşveti de bırakın...

Sayenizde ekecek bir metrekare yer kalmayacak...

Adana Belediye Meclisi, geçen yıl ekim ayında 251 karar sayılı oturumda, Cumhur İttifakı'nın reddine rağmen Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'ndeki 30 dönümlük tarım arazisini imara açtı.

Yani "Orada yüksek yüksek binalar yapılabilir" dedi.

Yani mahalleyi ranta açtı?

***

İmar değişikliği askıya çıktı.Ama müdahale edilmesi şart.Yer, göl ve ormanla çevrili şahane bir yer.Sarıçam'da 19129 ada, 80 ve 82 No'lu parsel.Arazi toplamı 30 dönüm...Baraj gölü ve orman manzaralı arazi burası.Mersin-Adana Çevre Düzeni planındaiçinde kalan verimli bir tarım arazisi...2023'te parsellendi ve Fatma Saltan adına kaydedildi.Hemen sonra da S.S.Doktorlar Gayrimenkul İşletme Kooperatifi'ne satışı yapıldı.Milyarlık hikâye böyle başladı.Zeydan Karalar'ın oğlu Mert Karalar'ın, Adana Belediyesi'ndeki sağ kolu Altıok Hanedanlığı'nın belediyedeki Grup Başkanı Özgür Altıok düğmeye bastı...O tarım arazisi böyle konut imarına çevrildi.

***

Meclisin "rant istekli" oturumuna, CHP'li üyelerin çoğu katılmadı. Hem de konu bu kadar önemliyken.

Hatta Vekili Güngör Geçer bile katılmadı.

Karalar-Altıok İmar AŞ'ye bir tepki miydi bu?

Duyduğuma göre Güngör Efendi de işin perde arkasında, önde ise Mert Karalar destekli Özgür Altıok var.

Planı, şehir plancısı Ulaş Çetinkaya yaptı.

Ulaş Çetinkaya, Eral Okullarının kâğıt üstündeki sahibi Ersan Altıok ile aynı familyadan.

Velhasıl 78 üyeli mecliste 21 CHP'li üyenin oyuyla iş halloldu.

Rantın değeri ise dudak uçuklatıyor.

Göl manzaralı arazi şimdiden 500 milyon oldu.

Değişikliği 1 ay süreyle askıda.

Meclis itirazları bu ay görüşecek.

Bakalım Büyükşehir Meclisi, Karalar-Altıok İmar AŞ ve S.S. Doktorlar Gayrimenkul İşletme Kooperatifi'ne hayırlı olsun mu diyecek yoksa yaptığı kıyaktan vaz mı geçecek?

Veya Mert Karalar'a doğaya bir darbe daha indir mi denecek?

Yakında hep birlikte göreceğiz.