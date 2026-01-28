ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü'ne mensup hırsızların hesap vakti.

Bir ay sürecek duruşmaları yakından takip edeceğiz.

Duruşmalarda ciddi tedbirler alındı, artistlik yapamayacaklar.

Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratları Türkan Eşli, Onur Kafalı, Emin Atayan, İbrahim Karaoğlu, Mesut Çetiner, Suphi Civelek, ASKİ Genel Müdürü Mansur Aladağ, Emrah Kaplan, Karalar'ın gizli kasası Ümit Aygül Efendi ve Bilgi Tolu'nun her hafta Silivri'ye niye gittiği de belli.

Ekip, paranın merkezinde olan memurlardan oluşuyor!

İhaleyi veren de parayı ödeyen de bunlar.

Özgür Özel gibi onlar da Silivri'den talimat alıyor.

Zeydan Efendi rüşvet tutuklusu...

Görevden alınmış başkan eskisinin imza yetkisi de yok!

Ama bunlar hemen her hafta Silivri'de!

Geçen hafta "Adana İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi yapıldı.

Ama mitingdeki üç-beş kişi belediye çalışanları idi.

Çünkü Adana hırsızı sevmez, bu yüzden mitinge katılmadı.

Zeydan Efendi, icralık olan birinin 13 yılda 4 fabrikası nasıl oldu önce bunu açıklamalı.

Rüşvet ve talan baba-oğulun siyasi hayatını hepten bitirdi.

***

Adana'dan Silivri'ye her hafta gitmek kolay değil.Beylerin masraflarını kim karşılıyor acaba?Karısı Nuray'ın her hafta Silivri'ye gitmesini anlarım...Belediye bürokratları her hafta neden gider?Gidenlerin hepsi akçeli işleri organize eden isimler.Karalar'ın da cezaevini makam odası yaptığı ortada.Ziyaretçi bürokratlar milyonlarca liralık vurguna imza atan isimler. Kimi ihale veriyor, kimi de fatura ödüyor.Tezgâhın başında ise karakutuvar.Geçen gün 185 milyonluk yedek parça ihalesinin altında imzası olan Emin Atayan da Silivri ekibindendir.Bu adamı savcılar ve MASAK iyice araştırmalı.Çünküyöntemiyle verilen ihalelerin faturalarını o ödüyor.

***

Yusuf Yıldız, Ahmet Kutluk ve İlyas Tuncel'i, Türkan Eşli ile İbrahim Karaoğlu kamu parasıyla milyarder etti.Çünkü bu ikili, şartnameye uygun olmayan işe bilededi.İhaleleri organize edip adrese teslim ettiler.Organize işlerin patronu Zeydan'ın yargılandığı dava dün başladı...Tezgâhın perde arkasındaki ismi de Mert Karalar'dır.Son bir not:Silivri ziyareti pahalı bir iştir.Uçak biletleri ve kalınan otelin paraları.Ve otelden, Silivri'ye gitmek için tutulacak taksi.Gidenler devlet memuru, aldıkları maaş da ortada.Yol ve otel masraflarını müteahhitler ödüyor olmalı.Belli ki Adana Belediyesi'nde biroluşturulmuş!Elbet algı operasyonları için de büyük para lazım.İddiaya göre bu değirmene su taşıyanlar Yusuf Yıldız, Ahmet Kutluk, Levent Kasar, İlyas Tuncel, Vanlı GÖKER firması, Antalyalı EN BAKIM ve Mert Özkan...Gerisini savcılara havale ediyorum.