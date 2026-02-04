ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

CHP'de "hizmet" yok "rüşvet" var.

Hem de ahlaksız bir rüşvet...

CHP belediyelerinde rüşvet furyası var.

Yaşamsal hizmetleri bile yapmıyorlar.

Bu yüzden her yer çöp!

Bu yüzden sular akmıyor!

Altyapıya kuruş harcamıyorlar, yağmurda şehirler nehre dönüşüyor...

Adana, Mersin ve İzmir örnekleri ortada...

Meteorolojik ifadeleri bırakın, hizmet yapın.

Altyapınız olsaydı böyle olmazdı.

Mezitli Deresi ilçeyi nasıl yıktı?

CHP, garibanın onlarca aracını pert etti...

Ali Mahir Başarır bağırmakla rezilliği kapatacağını mı sanıyor?

Bu numarasını IQ yoksunu işbirlikçileri yiyebilir!

Ama millete sökmez!

Garajı Mercedes, Porsche ve Audi ile dolu.

Bunları hangi parayla aldı?

Hazım Efendi'ye verdiği çakarlısı da ayrı.

Adamların işi gücü ticaret, hizmetle alakaları yok!

Aksi olsa Mezitli ve Erdemli'yi sel vurmazdı.

***

İddianameler, CHP'lilerin rüşvet rezaletiyle dolu.CHP'nin başıEfendi hâlâ masal okuyor.a 10 milyon ile bir daire vermiş.Özgür Efendi'den ses yok.Yardımcısıda 1 milyon dolar almış.Adam üç maymunu oynamaya devam ediyor.Antalya Belediyesi'ne yönelikvesoruşturmasında şüpheliHalil Tolga Ayvazoğlu, Böcek'in Ali MahirBaşarır'a adaylık için verdiği destek yüzünden10 milyon lira verdiğini söyledi.Ayrıca, Böcek'in Başarır'a bir de daire verdiğini iddia etti.Bunlar her pisliği yapar, utanmadan millet içine çıkar.CHP'li Burhanettin Bulut örneği ortada.an 1 milyon dolar aldı.İşleri güçleri para ve kadın, hizmetle alakaları yok!Elbette Adana'yı da, Mersin'i de, İzmir'i de sel alır...

***

CHP'li Müzeyyen Şevkin, rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklanan Zeydan Karalar'ın aileden zengin olduğu yalanını üfürdü...

Müzeyyen Hanım'a göre Zeydan tutuksuz yargılanmalıydı.

Oya Tekin'in eşi, akçeli işleri severdi.

Oya Hanım'ın bir komploya gittiğini düşünüyorum.

Karalar hâlâ cezaevinden belediyeye hükmederek rüşvet çarkına tam gaz devam ediyor.

Bir yandan da "Ben Adanalıyım, benim Silivri'de ne işim var?" diyor...

Hadi len yeme bizi...

Rüşvetle suçlanan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ağzıyla düştü...

İfadesinde, "İhsan Aktaş, değeri 4 milyon TL olan bir daireyi 20 milyon TL'ye aldığını ve bunun rüşvet olduğunu iddia ediyor" dedi.

Peki bu daire meselesi nedir Kadir Efendi?

Belediyeden ihale almış müteahhitle, belediye başkanı ve babası olarak daire alımsatımına niye girmiş?

Zeydan da rüşvet almadım diyor ya...

Peki o zaman bize icralık biri olarak dört fabrikayı hangi parayla kurduğunu anlatsın...

Müflis biri bakkal dükkânı açamaz, dört fabrikan nasıl oldu?

Anlat biz de öğrenelim Zeydan aka...

***



ALİ DEMİRÇALI VE YARDIMCILARI

Yüreğir Belediye Başkan Yardımcıları Uğur Sayılkan ile İsmail Ceylan önceki haftaki selde kahkahalar atarak basın açıklaması yaptı...

Millet sel sularına kapılmış, Yüreğir Belediye Başkan Yardımcıları kahkaha atıyor.

Yüreğir halkı "Onlar yüzünde sular içinde kaldık, utanmadan alay edercesine gülüyorlar" dedi.

Öte yandan rüşvet vermekten ağır cezada yargılanan Başkan Ali Demirçalı'nın 22 Ocak'taki duruşması 26 Şubat'a ertelendi...