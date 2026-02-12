ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Zeydan Karalar'ın ilginç tahliye hikâyesi dillere düştü. Deli iddialar Adana'da havada uçuşuyor...

Kimi tahliyeyi pandemi ve son af meselesine bağladı. Kimi de hatırlı dostlarına... Kimi ise "İşini parayla çözmüştür" diyor.

İddiaya göre tahliye için 50 milyon harcamış.

Adana'nın dedikodusu boldur...

Hemen her gün bir flaş dedikodu yayılır sokaklara.

İnkâr edilse bile Adanalı, Zeydan Karalar'ın rüşvet aldığını düşünüyor.

Nitekim Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası'nda Zeydan Karalar'ın aldığı rüşvet, "uzman mütalaası" ile kanıtlandı.

Mütalaa kanıt olarak dava dosyasına girdi.

Zeydan Karalar'a 11 ayrı seferde ödenen rüşvetin dolar karşılığının 1 milyon 129 bin 782 dolar olduğu belirtildi.

Eski Başkan Karalar'ın "Dosya boş" ve "CHP'li belediyelere isnat edilen rüşvet suçlamaları asılsız" şeklindeki sözlerinin boş olduğu ortaya çıktı...

Avukat İhsan Bilal Mete'nin talebiyle, Adli Kriminalistlik İncelemeler Adli Bilişim Uzmanı Fehmi Bükücüoğlu'nun hazırladığı 88 sayfalık mütalaa çarpıcı ifadelerle dolu.

11 ayrı seferde ödenen rüşvetlerin verildiği saatlerde Baki Nugay, Tekin Sönmez, Zeydan Karalar ve Özkan Zenger'e ait telefonların aynı adreste bir araya geldiği ortaya çıktı.

Yargı tarihinde ilk kez rüşvet mütalaa ile belgelendi.

***

Rüşvet aldığına inanılan Zeydan Karalar'ın tahliye oluşu da dillerde. Dava devam ediyor ama Karalar millete ara kararla tahliyesini beraat gibi sunmaya başladı.Şimdidiyor...İşte o zor Zeydan Efendi...Bakanlar değişti... Akın Gürlek isabetli bir şekilde Adalet Bakanı oldu...Hem doymadın mı arkadaş?Kaç fabrika gözünü doyurur, söyle de bilelim.Çalmadan belediye başkanlığı yapanlar fukaralaşır ama sen Karun kadar zengin oldun! MASAK sessizliğiyle zenginliğini akladı sanki...Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü üyesi Zeydan Karalar'ın İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sürüyor.İstediği kadar şov yapsın, sonu tekrar kodestir.diyerek göndermeler yapıyor!Tahliyesinin gerçek CHP'lileri bile rahatsız ettiği kesin.4 fabrikanın kaynağını ancak yapılacak bir operasyonla öğrenebileceğiz!

***

Gelelim Zeydan Karalar'ın tahliyesiyle ilgili iddialara.Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 7 yıldır reklam adı altında hayali fatura kesen Paragraf Reklam'ın sahibiötede beridediyor...Adam yine billboardları kira vermeden işletmeye başladı.Dizdar, Zeydan Karalar'ın oğlu Mert Karalar ile arkadaş. Zeydan'ın danışmanı Mürüvvet Sızlı ile birlikte rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmaktan Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıp aylarca cezaevinde kalan biri.Semih Dizdar sağda solda Zeydan Karalar'ın tahliyesi için büyük paralar harcadığını söylüyor.Zan altında bıraktıkları var.50 milyon lira ve Gebze'de bir arazi verdiğini söylüyor.Karalar'ın Gebze'de gözaltına alındığını biliyoruz.Tahliye sonrası Dizdar'a ihalelerin verilmeye başlandığı söyleniyor.

***

Eski düzene devam yani.Mesela Zeydan'ın villa komşusu Sedat Gül'ün bol bol yedek parça faturası kestiği iddialar arasında...Yetkililer başta Büyükşehir ve ASKİ olmak üzere tüm doğrudan temin 22/d, 21/b ve 21/f gibi mal ve hizmet alımlarını takibe almalı.Semih Dizdar olayıyla ilgili İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay müfettişleri inceleme başlatmalı.Gebze Tapu Müdürlüğü'nden rüşvet verildiği iddia edilen arazinin tespiti için son 6 aylık tapu devirleri incelenmeli.Kim kime arazi devretmiş, banka EFT bilgileri ve alan satanın yakınları takibe alınarak rüşvet lağımı patlatılmalı.Fabrikaların kaynağı suçtan kaynaklı mı değil mi bakılmalı. Öyle kolay yırtmak yok Zeydan Efendi...